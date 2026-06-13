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पीवी सिंधू ऑस्ट्रेलिया ओपन के सेमीफाइनल में हारीं, टूर्नामेंट में भारत का अभियान भी समाप्त

पीवी सिंधू ऑस्ट्रेलिया ओपन के सेमीफाइनल में हारीं ( IANS )

सिडनी: दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधू शनिवार (13 जून) को ऑस्ट्रेलिया ओपन के सेमीफाइनल में हार गईं. जिसके साथ टूर्नामेंट में भारत का अभियान भी समाप्त हो गया. सिंधू को जापान की खिलाड़ी अकाने यामागुची से सीधे गेम में हार का सामना करना पड़ा. पीवी सिंधू को सेमीफाइनल में वर्ल्ड की तीसरे नंबर की खिलाड़ी से सामना करना था. उन्होंने पहले गेम में कड़ी टक्कर दी लेकिन 43 मिनट तक चले मुकाबले में यामागुची ने 22-20, 21-12 से मैच जीत लिया. सिंधू ने पहले गेम में यामागुची के हर शॉट का डटकर सामना किया. दोनों खिलाड़ियों ने लगातार छह-छह अंक हासिल किए, लेकिन भारतीय खिलाड़ी अपने गेम प्वाइंट को अंक में बदलने में नाकाम रही. यामागुची ने संयम बनाए रखते हुए पहला गेम जीत लिया.