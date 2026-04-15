PSL vs IPL: पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर ने PSL को दिखाया आईना, बोली ये बड़ी बात
PSL vs IPL: पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर अहमद शहजाद ने कहा कि PSL में सिर्फ IPL से रिटायर हुए खिलाड़ी आते हैं.
Published : April 15, 2026 at 5:28 PM IST
Ahmed Shahzad on PSL: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) लीग छोड़कर इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) खेलने वाले जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजारबानी पर दो साल का बैन लगा दिया. जिसके बाद पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर अहमद शहजाद ने PSL से अपील की है कि वह खिलाड़ियों पर बैन लगाने के बजाय अपनी बड़ी पहचान बनाने पर ध्यान दे.
अहमद शहजाद ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि PSL से IPL में जाने वाले खिलाड़ियों पर बैन लगाना सही समाधान नहीं है. खासकर उस माहौल में जहां IPL दुनिया भर के बेहतरीन खिलाड़ियों को अपनी ओर खींच रहा है. शहजाद ने कहा, 'हमें इस बात पर अटके रहने के बजाय कि हमने किस पर बैन लगाया है या किस पर नहीं, बड़ी तस्वीर पर ध्यान देना चाहिए, और PSL को IPL के मुकाबले अपनी मौजूदा स्थिति की सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए.'
📢 Ahmed Shehzad brutally owned PSL:— TEJASH (@Tejashyyyyy) April 14, 2026
You only have players left in the PSL who have either retired from the IPL, gone unsold in the IPL, or have no future in the IPL, like David Warner and Steve Smith. If any current player has a chance to play, they will choose the IPL. So how… pic.twitter.com/2GTSopxZPA
PSL में IPL के रिटायर खिलाड़ी आते हैं
इस दौरान पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी ने PSL की एक बड़ी सच्चाई भी लोगों के सामने रख दी. उन्होंने कहा कि PSL में अब ऐसे खिलाड़ी खेलते हैं जो अब IPL का हिस्सा नहीं हैं या जिनको किसी फ्रेंचाइजी ने नहीं खरीदा है. जैसे की डेविड वॉर्नर और स्टीव स्मिथ.
शहजाद ने ये भी कहा कि अगर आज के दौर में अगर खिलाड़ियों को दोनों लीगों में से किसी एक को चुनने का मौका दिया जाए, तो वे IPL को ही ज्यादा अहमियत देंगे, और सच कहूं तो, जिस भी खिलाड़ी के पास IPL में खेलने का कोई भी अच्छा मौका होगा, वह IPL को ही चुनेगा.
PSL छोड़कर IPL में जाने वाले खिलाड़ी
PSL छोड़कर IPL में जाने वाले ब्लेसिंग मुजारबानी इकलौते खिलाड़ी नहीं है. इसके अलावा स्पेंसर जॉनसन और दासुन शनाका ने भी IPL में खेलने के लिए PSL के अपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है. इसलिए इन खिलाड़ियों पर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फैसला ले सकता है. इससे पहले पिछले साल कॉर्बन बॉश ने भी ऐसा ही किया था. उन पर पीसीबी ने एक साल का बैन लगाया था.