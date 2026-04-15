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PSL vs IPL: पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर ने PSL को दिखाया आईना, बोली ये बड़ी बात

पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर ने PSL को दिखाया आईना ( AFP )

Ahmed Shahzad on PSL: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) लीग छोड़कर इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) खेलने वाले जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजारबानी पर दो साल का बैन लगा दिया. जिसके बाद पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर अहमद शहजाद ने PSL से अपील की है कि वह खिलाड़ियों पर बैन लगाने के बजाय अपनी बड़ी पहचान बनाने पर ध्यान दे. अहमद शहजाद ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि PSL से IPL में जाने वाले खिलाड़ियों पर बैन लगाना सही समाधान नहीं है. खासकर उस माहौल में जहां IPL दुनिया भर के बेहतरीन खिलाड़ियों को अपनी ओर खींच रहा है. शहजाद ने कहा, 'हमें इस बात पर अटके रहने के बजाय कि हमने किस पर बैन लगाया है या किस पर नहीं, बड़ी तस्वीर पर ध्यान देना चाहिए, और PSL को IPL के मुकाबले अपनी मौजूदा स्थिति की सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए.'