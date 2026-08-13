वर्ल्ड फुटबॉल में PSG का दबदबा, लगातार दूसरी बार अपने नाम किया UEFA सुपर कप का खिताब
PSG लगातार दूसरी बार UEFA सुपर कप जीतने वाला तीसरा क्लब बन गया.
Published : August 13, 2026 at 11:24 AM IST
साल्जबर्ग (ऑस्ट्रिया): वर्ल्ड फुटबॉल में पेरिस सेंट-जर्मेन (PSG) का दबदबा जारी रहा. उन्होंने बुधवार (12 अगस्त) को यूरोपा लीग विजेता एस्टन विला को 2-1 से हराकर लगातार दूसरी बार UEFA सुपर कप जीत लिया.
इसके साथ PSG लगातार दूसरा सुपर कप जीतने वाला तीसरा क्लब बन गया. इससे पहले AC मिलान (1989 और 1990) और रियल मैड्रिड CF (2016 और 2017) ने यह उपलब्धि हासिल की थी. बता दें कि PSG ने पिछले साल सुपर कप में टोटेनहम हॉटस्पर को पेनल्टी में हराया था.
ब्रायन मैडजो बने सबसे युवा खिलाड़ी
PSG की तरफ से खविचा क्वारात्सखेलिया और डेसिरे डौए ने गोल किए. जबकि एस्टन विला की ओर से ब्रायन मैडजो ने गोल किया. जो 17 साल और 212 दिन की उम्र में सुपर कप मैच शुरू करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए. इसके अलावा वो सुपर कप में सबसे कम उम्र में गोल करने वाले खिलाड़ी के तौर पर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराया.
🔴🔵🏆 OFFICIAL: PSG WIN THE UEFA SUPER CUP BEATING ASTON VILLA! 👑— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2026
Another one for this magnificent team under Luis Enrique. 🏆👏🏼
Who’s been your Man of the Match? pic.twitter.com/vhl8N7XB4C
PSG के कोच लुइस एनरिक ने कहा, 'मैच से पहले ही हमें पता था कि यह मुकाबला मुश्किल होगा. लेकिन हम वैसा खेल पाए जैसा हमने खेला, क्योंकि मेरे खिलाड़ियों ने अपनी असली काबिलियत दिखाई. हो सकता है कि हम शारीरिक रूप से सबसे अच्छी स्थिति में न हों, लेकिन यह एक बार फिर हमारे DNA और हमारे फैंस का बेहतरीन प्रदर्शन है, जिन्होंने हमें ट्रॉफियां जीतने और ऊंचे स्टैंडर्ड बनाए रखने में मदद की है.'
13वीं ट्रॉफी
2023 में PSG की कमान संभालने के बाद से कोच एनरिके के लिए यह 13वीं ट्रॉफी थी. वहीं, विला के मैनेजर उनाई एमरी के लिए UEFA सुपर कप में यह एक और निराशाजनक रात रही. इस स्पैनिश मैनेजर को इस प्रतियोगिता में खेले गए अपने चारों मैचों में हार का सामना करना पड़ा है. अब PSG का ध्यान फ्रेंच सुपर कप पर होगा, जहां रविवार को उनका मुकाबला लेंस से होगा.
🔵⚪️🔴#SuperCup pic.twitter.com/BRTD2vUWlo— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 12, 2026