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वर्ल्ड फुटबॉल में PSG का दबदबा, लगातार दूसरी बार अपने नाम किया UEFA सुपर कप का खिताब

PSG ने लगातार दूसरी बार अपने नाम किया UEFA सुपर कप का खिताब ( AP PHOTO )

साल्जबर्ग (ऑस्ट्रिया): वर्ल्ड फुटबॉल में पेरिस सेंट-जर्मेन (PSG) का दबदबा जारी रहा. उन्होंने बुधवार (12 अगस्त) को यूरोपा लीग विजेता एस्टन विला को 2-1 से हराकर लगातार दूसरी बार UEFA सुपर कप जीत लिया. इसके साथ PSG लगातार दूसरा सुपर कप जीतने वाला तीसरा क्लब बन गया. इससे पहले AC मिलान (1989 और 1990) और रियल मैड्रिड CF (2016 और 2017) ने यह उपलब्धि हासिल की थी. बता दें कि PSG ने पिछले साल सुपर कप में टोटेनहम हॉटस्पर को पेनल्टी में हराया था. ब्रायन मैडजो बने सबसे युवा खिलाड़ी

PSG की तरफ से खविचा क्वारात्सखेलिया और डेसिरे डौए ने गोल किए. जबकि एस्टन विला की ओर से ब्रायन मैडजो ने गोल किया. जो 17 साल और 212 दिन की उम्र में सुपर कप मैच शुरू करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए. इसके अलावा वो सुपर कप में सबसे कम उम्र में गोल करने वाले खिलाड़ी के तौर पर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराया.