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उत्तराखंड प्रीमियर लीग क्लोजिंग सेरेमनी, परफॉर्मेंस से पहले मासूम शर्मा का विरोध, यूकेडी ने खोला मोर्चा

मासूम शर्मा को UPL सीजन-3 की क्लोजिंग सेरेमनी में परफॉर्म करने के लिए बुलाए जाने के बाद से ही उनका विरोध शुरू हो गया था. दरअसल, मासूम शर्मा का नाम इससे पहले देहरादून के DAV कॉलेज में हुए एक विवाद से जुड़ा रहा है. यहां मासूम शर्मा ने एक सार्वजनिक कार्यकम में मंच से अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए गालियां दी थी. बड़ी बात ये है की इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी भी मौजूद थे, हालांकि इस घटना से कुछ ही मिनटों पहले CM कार्यक्रम से चले गए थे. इसी पुराने प्रकरण को लेकर कई संगठनों ने उनके UPL कार्यक्रम में शामिल होने पर आपत्ति जताई थी. संगठनों की ओर से कार्यक्रम रद्द करने की मांग भी की गई थी. विरोध करने वाले संगठनों का कहना था कि जिस कलाकार को लेकर पहले देहरादून में विवाद हो चुका है, उसे शहर में बड़े सार्वजनिक आयोजन में मंच देना उचित नहीं है.

मासूम शर्मा के कार्यक्रम के विरोध में कुछ संगठन CAU यानी क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के कार्यालय तक भी पहुंचे थे. वहां उन्होंने सिंगर के कार्यक्रम को रद्द करने की मांग की थी. इसके बावजूद क्लोजिंग सेरेमनी में मासूम शर्मा की परफॉर्मेंस के लिए CAU अड़ा रहा. विरोध करने वाले संगठनों का आरोप है कि उनकी आपत्तियों को गंभीरता से नहीं लिया गया. गुरुवार को जब UPL का फाइनल मुकाबला चल रहा था . क्लोजिंग सेरेमनी की तैयारियां चल रही थीं, उसी दौरान UKD के कार्यकर्ता स्टेडियम के बाहर पहुंच गए. प्रदर्शन के दौरान UKD नेता लूसन टोडरिया, प्रमिला रावत समेत दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे. कार्यकर्ताओं ने मासूम शर्मा के खिलाफ नारेबाजी की. साथ ही उनके पुराने देहरादून विवाद का जिक्र करते हुए विरोध दर्ज कराया. मौके पर पुलिस भी तैनात रही. प्रदर्शन कर रहे कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया. पुलिस की गाड़ी में बैठाकर मौके से ले जाया गया.