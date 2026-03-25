क्या है सेपक टकरा, झारखंड में ‘किक वॉलीबॉल’ के इस खेल की क्या हैं संभावनाएं?
सेपक टकरा खेल का इतिहास काफी रोचक है. झारखंड में इस खेल की अपार संभावनाएं हैं.
Published : March 25, 2026 at 3:51 PM IST
रांची: सेपक टकरा (Sepak Takraw) एक ऐसा खेल है जो अपनी अनोखी शैली और रोमांचक तकनीक के कारण दुनिया भर में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है. दक्षिण-पूर्वी एशिया से निकला यह खेल वॉलीबॉल और फुटबॉल का मिश्रण है, जिसे आम तौर पर “किक वॉलीबॉल” कहा जाता है. इसमें खिलाड़ी गेंद को हाथों से नहीं बल्कि पैर, घुटने, छाती और सिर की मदद से नेट के पार भेजते हैं. यह खेल जितना देखने में आकर्षक है, उतना ही खेलने में कठिन और कौशलपूर्ण भी है.
इस खेल की उत्पत्ति मुख्य रूप से मलेशिया और थाईलैंड में मानी जाती है, जहां यह पारंपरिक खेल के रूप में खेला जाता था. बाद में इसे अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली और 1980 से यह एशियाई खेलों का हिस्सा बन गया. आज यह खेल एशिया के साथ-साथ यूरोप और अमेरिका में भी अपनी जगह बना रहा है. भारत में 1982 एशियन गेम्स के दौरान इसे पहली बार डेमोंस्ट्रेशन खेल के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी मौजूद थीं.
कर्नाटक के खिलाड़ी मिरेह गोड़ा ने इस खेल को भारत में परिचित कराया. ईटीवी भारत से बातचीत में उन्होंने कहा कि उस समय संभावनाएं तो थीं, लेकिन संसाधनों की भारी कमी थी. इसके बावजूद यह खेल खुद को स्थापित करने में सफल रहा.
1984 में भारत में इसकी पहली आधिकारिक फेडरेशन बनी और तब से यह खेल लगातार विकास की राह पर है. वहीं झारखंड में 2012 में इस खेल का संगठन बना. वर्तमान में राज्य में करीब 200 खिलाड़ी जुड़े हैं, जिनमें 50 से अधिक सक्रिय रूप से खेल रहे हैं.
सेपक टकरा बैडमिंटन कोर्ट के समान 13.40 मीटर लंबा और 6.10 मीटर चौड़ा मैदान पर खेला जाता है. प्रत्येक टीम में तीन खिलाड़ी होते हैं, जिन्हें ‘रेगु’ कहा जाता है. खेल के नियम वॉलीबॉल से मिलते-जुलते हैं, जहां हर टीम को अधिकतम तीन टच में गेंद को नेट के पार भेजना होता है. मैच आमतौर पर 21 अंकों के सेट में खेला जाता है और जीत के लिए दो सेट जीतना जरूरी होता है.
भारत में इस खेल को नई पहचान तब मिली जब 2025 में पहली बार सेपक टकरा वर्ल्ड कप का आयोजन बिहार की राजधानी पटना में हुआ. पाटलिपुत्र इंडोर स्टेडियम में आयोजित इस प्रतियोगिता में 20 देशों की टीमों ने हिस्सा लिया. पुरुष, महिला और मिक्स्ड कैटेगरी में रेगु, डबल और क्वाड जैसे इवेंट्स ने इस खेल की विविधता को सामने रखा. इस आयोजन ने भारत को वैश्विक खेल मानचित्र पर एक नई पहचान दिलाने का काम किया.
हालांकि, इतनी लोकप्रियता के बावजूद सेपक टकरा अब तक ओलंपिक खेलों में शामिल नहीं हो पाया है. विशेषज्ञों का मानना है कि इसके पीछे सीमित वैश्विक भागीदारी और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी एक बड़ा कारण है.
अंतरराष्ट्रीय स्तर के कोचों का कहना है कि यदि यूरोप और अफ्रीका में इस खेल का विस्तार होता है और अधिक देश इसे अपनाते हैं, तो भविष्य में इसके ओलंपिक में शामिल होने की संभावनाएं मजबूत हो सकती हैं.
झारखंड की बात करें तो अब इस खेल को लेकर संभावनाएं तेजी से उभर रही हैं. राज्य में करीब 200 खिलाड़ी हैं, जिनमें 50 से अधिक सक्रिय हैं और विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर अपनी पहचान बना रहे हैं. अब तक झारखंड में चार चैंपियनशिप का आयोजन हो चुका है, जिसमें एक नेशनल स्तर की प्रतियोगिता भी शामिल है.
कोचों के अनुसार, यहां के युवाओं में इस खेल को लेकर उत्साह बढ़ रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों से भी प्रतिभाएं निकलकर सामने आ रही हैं. खिलाड़ियों का मानना है कि सेपक टकरा में करियर की अच्छी संभावनाएं हैं, खासकर एशियाई स्तर पर. भारत के शुरुआती खिलाड़ियों में शामिल रहे एक सीनियर खिलाड़ी का कहना है कि यह खेल शारीरिक फिटनेस और तकनीक का बेहतरीन मेल है. अगर सही प्रशिक्षण और सुविधाएं मिलें, तो भारतीय खिलाड़ी विश्व स्तर पर पदक जीत सकते हैं.
एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि ‘खेलो इंडिया’ जैसी योजनाओं के तहत अगर सेपक टकरा को और बढ़ावा मिले, तो झारखंड जैसे राज्यों से भी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी निकल सकते हैं. स्कूल और कॉलेज स्तर पर इस खेल को शामिल करना इसकी लोकप्रियता बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकता है.
सेपक टकरा एक ऐसा खेल है जो तेजी से अपनी पहचान बना रहा है. तकनीक, फिटनेस और रोमांच से भरपूर यह खेल आने वाले समय में न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में और अधिक लोकप्रिय हो सकता है. अगर प्रयास लगातार जारी रहे, तो वह दिन दूर नहीं जब सेपक टकरा ओलंपिक के मंच पर भी नजर आएगा.
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