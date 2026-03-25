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क्या है सेपक टकरा, झारखंड में ‘किक वॉलीबॉल’ के इस खेल की क्या हैं संभावनाएं?

रांची: सेपक टकरा (Sepak Takraw) एक ऐसा खेल है जो अपनी अनोखी शैली और रोमांचक तकनीक के कारण दुनिया भर में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है. दक्षिण-पूर्वी एशिया से निकला यह खेल वॉलीबॉल और फुटबॉल का मिश्रण है, जिसे आम तौर पर “किक वॉलीबॉल” कहा जाता है. इसमें खिलाड़ी गेंद को हाथों से नहीं बल्कि पैर, घुटने, छाती और सिर की मदद से नेट के पार भेजते हैं. यह खेल जितना देखने में आकर्षक है, उतना ही खेलने में कठिन और कौशलपूर्ण भी है.

इस खेल की उत्पत्ति मुख्य रूप से मलेशिया और थाईलैंड में मानी जाती है, जहां यह पारंपरिक खेल के रूप में खेला जाता था. बाद में इसे अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली और 1980 से यह एशियाई खेलों का हिस्सा बन गया. आज यह खेल एशिया के साथ-साथ यूरोप और अमेरिका में भी अपनी जगह बना रहा है. भारत में 1982 एशियन गेम्स के दौरान इसे पहली बार डेमोंस्ट्रेशन खेल के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी मौजूद थीं.

सेपक टकरा की संभावनाएं (Etv Bharat)

कर्नाटक के खिलाड़ी मिरेह गोड़ा ने इस खेल को भारत में परिचित कराया. ईटीवी भारत से बातचीत में उन्होंने कहा कि उस समय संभावनाएं तो थीं, लेकिन संसाधनों की भारी कमी थी. इसके बावजूद यह खेल खुद को स्थापित करने में सफल रहा.

1984 में भारत में इसकी पहली आधिकारिक फेडरेशन बनी और तब से यह खेल लगातार विकास की राह पर है. वहीं झारखंड में 2012 में इस खेल का संगठन बना. वर्तमान में राज्य में करीब 200 खिलाड़ी जुड़े हैं, जिनमें 50 से अधिक सक्रिय रूप से खेल रहे हैं.

सेपक टकरा (Etv Bharat)

सेपक टकरा बैडमिंटन कोर्ट के समान 13.40 मीटर लंबा और 6.10 मीटर चौड़ा मैदान पर खेला जाता है. प्रत्येक टीम में तीन खिलाड़ी होते हैं, जिन्हें ‘रेगु’ कहा जाता है. खेल के नियम वॉलीबॉल से मिलते-जुलते हैं, जहां हर टीम को अधिकतम तीन टच में गेंद को नेट के पार भेजना होता है. मैच आमतौर पर 21 अंकों के सेट में खेला जाता है और जीत के लिए दो सेट जीतना जरूरी होता है.

भारत में इस खेल को नई पहचान तब मिली जब 2025 में पहली बार सेपक टकरा वर्ल्ड कप का आयोजन बिहार की राजधानी पटना में हुआ. पाटलिपुत्र इंडोर स्टेडियम में आयोजित इस प्रतियोगिता में 20 देशों की टीमों ने हिस्सा लिया. पुरुष, महिला और मिक्स्ड कैटेगरी में रेगु, डबल और क्वाड जैसे इवेंट्स ने इस खेल की विविधता को सामने रखा. इस आयोजन ने भारत को वैश्विक खेल मानचित्र पर एक नई पहचान दिलाने का काम किया.