प्रो स्टार क्रिकेट लीग सीजन-2 का कशमीर से होगा आगाज, धवन-रसूल होंगे आइकन खिलाड़ी
पूर्व भारतीय क्रिकेटर और अब कमेंटेटर आकाश चोपड़ा लीग के कमिश्नर होंगे.
Published : September 7, 2026 at 9:56 AM IST
श्रीनगर (जम्मू कश्मीर): VAMA स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयोजित, प्रो स्टार क्रिकेट लीग (PSCL) का सीजन-2 मार्च 2027 के पहले हफ्ते में जम्मू-कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में शुरू होगा. यह लीग उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में खत्म होगी, जहां ग्रैंड फिनाले खेला जाएगा.
लीग के मैनेजमेंट ने रविवार को श्रीनगर में प्रस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी. जिसमें पूर्व भारतीय खिलाड़ी शिखर धवन, आकाश चोपड़ा और परवेज रसूल भी शामिल थे. इस मौके पर लीग के मैनेजमेंट ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ओपनर शिखर धवन और जम्मू-कश्मीर के क्रिकेट आइकन परवेज रसूल को लीग का आइकन खिलाड़ी घोषित किया. इसके अलावा पूर्व भारतीय क्रिकेटर और अब कमेंटेटर, आकाश चोपड़ा सीजन 2 के लिए लीग कमिश्नर होंगे.
लीग के मैनेजमेंट ने कहा, 'इन स्टार खिलाड़ियों की भागीदारी युवा क्रिकेटरों के लिए मौके पैदा करने और उन्हें भारतीय क्रिकेट के कुछ सबसे सम्मानित नामों के साथ काम करने का अनमोल अनुभव देने के प्रति लीग की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है.'
स्पोर्ट्स एंटरप्रेन्योर आकाश गुप्ता और मयंक गुप्ता के मालिकाना हक वाली इस प्रो स्टार क्रिकेट लीग का मकसद उभरते हुए क्रिकेटरों को अपना हुनर दिखाने के लिए एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म देना है, साथ ही क्रिकेट के जरिए खेल भावना, उत्कृष्टता और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना है.
लीग के एक अधिकारी ने कहा, 'लीग का मकसद अलग-अलग इलाकों के क्रिकेट प्रेमियों को एक साथ लाना और भारत की समृद्ध खेल संस्कृति का जश्न मनाना है, साथ ही क्रिकेट के अगले दौर के सितारों के लिए रास्ते बनाना है.'
श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए धवन ने कहा कि यह लीग जम्मू-कश्मीर के युवा क्रिकेटरों को भारत के अन्य पूर्व इंटरनेशनल क्रिकेटरों के साथ खेलने और अपने हुनर को और बेहतर बनाने का मौका देगी.
वहीं आकाश चोपड़ा ने कहा कि ज्यादातर भारतीय क्रिकेटर अपने क्रिकेट सफर की शुरुआत कश्मीर के विलो बैट से करते हैं. उन्होंने कहा, 'हमने विलो देखा है, अब हम कश्मीर में टैलेंट देखना चाहते हैं. उन्होंने उमरान मलिक, आकिब नबी और परवेज रसूल जैसे क्रिकेटरों के हुनर और टैलेंट का जिक्र भी किया.