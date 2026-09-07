ETV Bharat / sports

प्रो स्टार क्रिकेट लीग सीजन-2 का कशमीर से होगा आगाज, धवन-रसूल होंगे आइकन खिलाड़ी

प्रो स्टार क्रिकेट लीग सीजन-2 का कशमीर से होगा आगाज ( Etv Bharat )

श्रीनगर (जम्मू कश्मीर): VAMA स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयोजित, प्रो स्टार क्रिकेट लीग (PSCL) का सीजन-2 मार्च 2027 के पहले हफ्ते में जम्मू-कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में शुरू होगा. यह लीग उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में खत्म होगी, जहां ग्रैंड फिनाले खेला जाएगा. लीग के मैनेजमेंट ने रविवार को श्रीनगर में प्रस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी. जिसमें पूर्व भारतीय खिलाड़ी शिखर धवन, आकाश चोपड़ा और परवेज रसूल भी शामिल थे. इस मौके पर लीग के मैनेजमेंट ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ओपनर शिखर धवन और जम्मू-कश्मीर के क्रिकेट आइकन परवेज रसूल को लीग का आइकन खिलाड़ी घोषित किया. इसके अलावा पूर्व भारतीय क्रिकेटर और अब कमेंटेटर, आकाश चोपड़ा सीजन 2 के लिए लीग कमिश्नर होंगे. लीग के मैनेजमेंट ने कहा, 'इन स्टार खिलाड़ियों की भागीदारी युवा क्रिकेटरों के लिए मौके पैदा करने और उन्हें भारतीय क्रिकेट के कुछ सबसे सम्मानित नामों के साथ काम करने का अनमोल अनुभव देने के प्रति लीग की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है.' पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन (Etv Bharat)