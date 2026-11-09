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प्रो कबड्डी लीग ने कैसे बदली खिलाड़ियों की तकदीर? इंटरनेशनल रेफरी राणा रंजीत से जानें भविष्य

राणा रंजीत, इंटरनेशनल रेफरी, कबड्डी ( ETV Bharat )

नालंदा : PKL यानी प्रो कबड्डी लीग ने भारतीय कबड्डी की तस्वीर और खिलाड़ियों की तकदीर दोनों को एक नये मुकाम पर पहुंचा दिया है. जो खेल कभी सिर्फ गांव की गलियों और मिट्टी के अखाड़ों तक सिमटा हुआ था, आज वह टीवी स्क्रीन पर करोड़ों दर्शकों की पहली पसंद बन चुका है. इस लीग ने न केवल खिलाड़ियों को आर्थिक मजबूती दी है, बल्कि उन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी पहचान और सम्मान भी दिलाई है.

बिहार में प्रो कबड्डी लीग ने निखारी प्रतिभा