प्रो कबड्डी लीग ने कैसे बदली खिलाड़ियों की तकदीर? इंटरनेशनल रेफरी राणा रंजीत से जानें भविष्य
प्रो कबड्डी लीग ने खिलाड़ियों की जिंदगी बदल दी है. खिलाड़ी से रेफरी तक स्टार बन चुके हैं. इंटरनेशनल रेफरी से राणा रंजीत से खासबात..रिपोर्ट-महमूद
Published : November 9, 2026 at 6:57 PM IST
नालंदा : PKL यानी प्रो कबड्डी लीग ने भारतीय कबड्डी की तस्वीर और खिलाड़ियों की तकदीर दोनों को एक नये मुकाम पर पहुंचा दिया है. जो खेल कभी सिर्फ गांव की गलियों और मिट्टी के अखाड़ों तक सिमटा हुआ था, आज वह टीवी स्क्रीन पर करोड़ों दर्शकों की पहली पसंद बन चुका है. इस लीग ने न केवल खिलाड़ियों को आर्थिक मजबूती दी है, बल्कि उन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी पहचान और सम्मान भी दिलाई है.
बिहार में प्रो कबड्डी लीग ने निखारी प्रतिभा
प्रो कबड्डी लीग की बदौलत बिहार के ग्रामीण इलाकों से निकलने वाली प्रतिभाओं को अपनी काबिलियत दिखाने का एक बड़ा मंच मिला है. आज प्रदेश के युवा खिलाड़ी जूनियर, नेशनल से लेकर एशियाई और कॉमनवेल्थ जैसे बड़े अंतरराष्ट्रीय खेलों में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करने के लिए तेजी से आगे आ रहे हैं.
रेफरी के रूप में राणा रंजीत सिंह
बिहार का योगदान केवल खिलाड़ियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि खेल के संचालन और निर्णायक भूमिकाओं में भी प्रदेश का नाम रोशन हो रहा है. नालंदा जिले के रहने वाले राणा रंजीत सिंह इसका सबसे बड़ा उदाहरण हैं. वे देश के जाने-माने अंतरराष्ट्रीय कबड्डी रेफरी हैं और प्रो कबड्डी लीग के पहले सीजन से ही एक वरिष्ठ एवं अनुभवी अधिकारी के रूप में इससे जुड़े हुए हैं.
राणा रंजीत का जीवन और संघर्ष
एक वक्त था जब गांव-देहात में कहावत प्रचलित थी कि 'पढ़ोगे-लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे-कूदोगे तो होगे खराब' लेकिन नालंदा जिले के सिलाव थाना क्षेत्र स्थित एक छोटे से गांव सुरुमपुर के किसान पुत्र राणा रंजीत सिंह (52 वर्ष) ने अपने संघर्ष और जुनून से इस कहावत को पूरी तरह बदल दिया. पिता के साथ खेतों में पसीना बहाने और आर्थिक तंगी झेलने वाले राणा रंजीत आज कबड्डी की दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय रेफरी और टेक्निकल डायरेक्टर के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं.
राणा रंजीत ने बनाई इंटरनेशनल रेफरी की पहचान
देश का कोई ऐसा कोना नहीं जहां उन्होंने निर्णायक की भूमिका न निभाई हो, वहीं चीन, दुबई और ऑस्ट्रेलिया के खेल मैदानों पर भी उनकी सीटी की गूंज सुनाई देती है. किसान किशोरी सिंह के छोटे बेटे राणा रंजीत सिंह के बड़े भाई बीएसएफ से इंस्पेक्टर के पद से रिटायर हुए हैं. रंजीत ने अपने करियर की शुरुआत एथलेटिक्स से की थी. वर्ष 1989 में हजारीबाग में आयोजित नेशनल एथलेटिक्स के 1500 मीटर दौड़ में उन्होंने मगध का प्रतिनिधित्व किया.
राणा रंजीत के सफर की कहानी
इसके बाद 1993 में बिहार शरीफ से राजगीर तक हुई 26 किलोमीटर की क्रॉस कंट्री मैराथन में गोल्ड मेडल जीता. एमए और फिजिकल एजुकेशन में मास्टर डिग्री (एमपीएड) हासिल करने वाले रंजीत बताते हैं, कि- ''90 के दशक में खेल को लेकर सरकारी सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं था. खिलाड़ियों के लिए न हॉस्टल थे और न ही डाइट की व्यवस्था थी. घर से खाकर अपने दम पर खेलना पड़ता था.'' यही वजह रही कि एथलेटिक्स से नौकरी नहीं मिल सकी, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और खेती-बाड़ी में पिता का हाथ बंटाते हुए अपना संघर्ष जारी रखा. 1995 में सिर से पिता का साया भी उठ गया था.
कबड्डी की ओर राणा रंजीत के रुझान की कहानी
राणा रंजीत के जीवन में नया मोड़ तब आया जब वे 1995 में पटना के गवर्नमेंट कॉलेज में फिजिकल एजुकेशन की पढ़ाई करने पटना गए. वहां 1997 के आसपास उनकी मुलाकात बिहार राज्य कबड्डी संघ के वर्तमान चेयरमैन कुमार विजय सिंह से हुई. रंजीत कहते हैं- "कुमार विजय सिंह एक ऐसी शख्सियत हैं, जो परिवार से ज्यादा कबड्डी के बारे में सोचते हैं, वे नींद में भी कबड्डी के विकास का सपना देखते हैं. उन्हीं के मार्गदर्शन में मैंने इस माटी के खेल की ओर रुख किया."
टीचर से शुरुआत और रेफरी बनने तक का सफर
शुरुआत में एक निजी स्कूल में फिजिकल टीचर की नौकरी करते हुए उन्होंने 2002 में राष्ट्रीय रेफरी की परीक्षा पास की. इसके बाद 2006 में भारत-बांग्लादेश टेस्ट सीरीज से बतौर अंतरराष्ट्रीय रेफरी डेब्यू किया. 2012 में प्रथम महिला वर्ल्ड कप (18 देश शामिल) में रेफरी रहे. वर्ष 2016 में अहमदाबाद में हुए पुरुष कबड्डी वर्ल्ड कप (16 विदेशी टीमें शामिल) में उन्हें 'बेस्ट रेफरी अवॉर्ड' से सम्मानित किया गया.
प्रो कबड्डी लीग से चमकी किस्मत
राणा रंजीत 2014 (सीजन-1) से लगातार प्रो कबड्डी लीग में काम कर रहे हैं. इसके अलावा 2018 में दुबई कबड्डी मास्टर्स, 2023 में चीन के हांगझोऊ में हुए 19वें एशियन गेम्स, 2025 में इंडिया-ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न रेड और 2026 के कॉमनवेल्थ कबड्डी चैंपियनशिप (अहमदाबाद) के साथ-साथ चार राष्ट्रीय खेलों (झारखंड, केरल, अहमदाबाद, गोवा) और खेलो इंडिया में निर्णायक व कंपटीशन डायरेक्टर की भूमिका निभा चुके हैं.
मिट्टी से जुड़े खेल से स्टार रेफरी बनने तक का सफर
अपनी सफलता का श्रेय आईकेएफ (IKF) के महासचिव तेजस्वी सिंह गहलोत और एकेएफआई (AKFI) के महासचिव जितेंद्र सिंह ठाकुर को भी देते हैं. कबड्डी में आए बदलावों पर राणा रंजीत बताते हैं, कि पहले यह गरीबों और मिट्टी का खेल माना जाता था, जिसमें कोई खर्च नहीं था. आज यह सिंथेटिक मैट पर खेला जाता है, जिससे खेल की गति (स्पीड) काफी तेज हो गई है. पुरुषों का मैच 40 मिनट और महिलाओं का 30 मिनट का होता है.
प्रो कबड्डी लीग से बाहर होने पर क्या कहा?
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब टीम में खिलाड़ियों का स्क्वाड 12 से बढ़ाकर 14 कर दिया गया है. प्रो कबड्डी में पुराने खिलाड़ियों के जल्दी बाहर होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ''कबड्डी बॉडी कॉन्टैक्ट और स्पीड का गेम है, जिसमें चोटिल होने की संभावना ज्यादा रहती है. 30 साल से अधिक उम्र के खिलाड़ियों के पास अनुभव तो होता है, लेकिन मैट पर जिस फुर्ती (एजिलिटी), एंड्योरेंस और स्पीड की जरूरत होती है, वह नए युवाओं में ज्यादा होती है. इसलिए उन्हें खिलाया जाता है.''
'नीतीश के आने के बाद बिहार में खेल की दशा बदली'
बिहार में कबड्डी के भविष्य को लेकर रंजीत काफी आश्वस्त हैं. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार आने के बाद बिहार में खेल और खिलाड़ियों की दशा बदली है. आज राजगीर में विश्वस्तरीय स्टेडियम और चार-पांच इंडोर हॉल बन गए हैं, जहां रहने-खाने की उत्तम व्यवस्था है. बिहार राज्य खेल प्राधिकरण भी काफी मेहनत कर रहा है. आज कबड्डी के कोटे से बिहार के 100 से अधिक खिलाड़ी पूर्व मध्य रेलवे (ECR), सचिवालय, कलेक्ट्रेट और सेना में नौकरी कर रहे हैं.
'बिहार में कई अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी निकले'
बिहार से अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी न निकलने की बात को खारिज करते हुए राणा रंजीत ने बताया कि राज्य में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है. वर्ष 2006 के दोहा एशियन गेम्स में बिहार के राजीव कुमार सिंह ने गोल्ड मेडल जीता था. वहीं, 2010 में अस्मिता कुमारी महिला वर्ग में गोल्ड मेडल लेकर आई थीं. हाल ही में हुए कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में बेगूसराय की रिया कुमारी ने महिला कबड्डी में स्वर्ण पदक जीतकर बिहार का मान बढ़ाया है.
''बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां हर साल राष्ट्रीय प्रतियोगिता होती है. अगर यहां के बच्चे भी हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ियों की तरह कबड्डी को प्रोफेशनल तरीके से अपनाकर निरंतर मेहनत करें, तो वे दुनिया में और भी बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं.''- राणा रंजीत, इंटरनेशनल रेफरी, कबड्डी
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