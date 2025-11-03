ETV Bharat / sports

वर्ल्ड चैंपियन भारत पर हुई पैसों की बरसात, दक्षिण अफ्रीका हार के बाद भी हुआ मालामाल, जानिए किसे मिले कितने करोड़?

चैंपियन भारत पर हुई पैसों की बरसात भारतीय क्रिकेट टीम महिला वनडे विश्व कप 2025 का फाइनल जीतने पर प्राइज मनी के रूप में USD 4.48 मिलियन की रकम दी गई. जो 2022 एडिशन से 239 प्रतिशत ज्यादा है. यह उस USD 4 मिलियन की रकम से भी ज्यादा है जो पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के विनर्स को दी गई थी.

हैदराबाद : भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर महिला वर्ल्ड कप 2025 की ट्रॉफी 52 साल में पहली बार अपने नाम कर ली है. इस मैच को जीतने के बाद टीम इंडिया पर जमकर पैसों की बरसात हुई है. इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका की टीम भी हारने के बाद मालामाल हो गई है. तो आइए जानते हैं किसे कितनी प्राइस मनी मिली है.

इसके साथ ही आपको बता दें कि भारतीय टीम को पहले ही पार्टिसिपेशन प्राइज और ग्रुप स्टेज में तीन जीत के लिए USD 350,000 (लगभग 3.1 करोड़ रुपये) मिले हैं. भारत की कुल प्राइज मनी 42 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गई है. इसके साथ ही बीसीसीआई ने भी टीम इंडिया को 51 करोड़ रुपए दिए हैं.

दक्षिण अफ्रीका भी हुई मालामाल

दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम को फाइनल में रनर्स-अप रहने पर 2.24 मिलियन रुपये प्राइस मनी के तौर पर दिए गए हैं. ये विजेता के रूप में भारत को मिली जीतने वाली रकम का आधा हिस्सा है. साउथ अफ्रीका ने USD 400,000 से ज्यादा पैसे दिए गए हैं. क्योंकि उन्होंने लीग फेज में भारत से दो ज्यादा मैच जीते थे.

इन 6 टीमों को भी मिली भारी भरकम रकम

आपको बता दें कि टूर्नामेंट की कुल प्राइज पूल USD 13.88 मिलियन (लगभग 123 करोड़ रुपये) है, जो 2022 में पिछले एडिशन के प्राइज पूल से 297 प्रतिशत ज्यादा है. सेमीफाइनल में हारने वाली दोनों टीमों को $1.12 मिलियन (लगभग 9.89 करोड़ रुपये) मिले हैं. जो 2022 में $300,000 (लगभग 2.65 करोड़ रुपये) से ज़्यादा है.

ग्रुप स्टेज में हर जीत पर $34,314 (30.29 लाख रुपये) मिले हैं. पांचवें और छठे स्थान पर रहने वाली टीमों को $700,000 (लगभग 62 लाख रुपये) मिले हैं, जबकि सातवें और आठवें स्थान पर रहने वाली टीमों को $280,000 (लगभग 24.71 लाख रुपये) मिले हैं. हर हिस्सा लेने वाली टीम को $250,000 (लगभग 22 लाख रुपये) मिले हैं.