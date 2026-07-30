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नीली नहीं अब विश्व कप में भगवा जर्सी पहनेंगी भारतीय हॉकी टीमें, प्रियंका गांधी बोलीं, इतिहास बदलने की कोशिश...

प्रियंका गांधी ने कहा, "पूरा देश इस असलियत को जानता है और जिन्हें नहीं पता है उन्हें पता चल गया है कि इन लोगों (आरएसएस) की नीयत क्या है." उन्होंने कहा, "इस देश की आत्मा में अहिंसा, सत्य और भाईचारा समाहित है. इसे कोई नहीं बदल सकता. आरएसएस भी नहीं बदल सकता."

उन्होंने दावा किया कि भारत की आजादी की लड़ाई सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर लड़ी गई थी और उस संघर्ष में आरएसएस कहीं नहीं था. प्रियंका गांधी ने आरएसएस और भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, "चाहे वे यूनिफॉर्म बदलें या शिक्षा नीति के जरिए इतिहास को फिर से लिखने की कोशिश करें, वे कुछ भी करें, इस देश के युवाओं ने अपनी बात साफ कर दी है. आपने देखा कि जंतर-मंतर पर जमा हुए युवा क्या कह रहे थे.

प्रियंका गांधी ने कहा, जर्सी का रंग बदलने से देश की आत्मा को नहीं बदला जा सकता है कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भारतीय हॉकी टीम की जर्सी का रंग केसरिया (भगवा) किए जाने की पृष्ठभूमि में गुरुवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधते हुए कहा कि वे चाहे यूनीफॉर्म बदल लें या इतिहास बदलने की कोशिश करें, देश की आत्मा नहीं बदल सकते. प्रियंका गांधी ने संसद परिसर में संवाददाताओं से यह भी कहा कि देश की आत्मा में सत्य, अहिंसा और भाईचारा समाहित है, जिसे कोई बदल नहीं सकता.

वहीं, भारत की पारंपरिक नीली जर्सी को कथित तौर पर नारंगी जर्सी से बदलने पर भारत के पूर्व हॉकी कप्तान वीरेन रासकिन्हा की चिंताओं पर प्रतिक्रिया देते हुए, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुरुवार को कहा कि चाहे जो भी बदलाव किए जाएं, देश के युवाओं ने पहले ही अपने विचार साफ कर दिए हैं.

नई दिल्ली: भारतीय पुरूष और महिला हॉकी टीमें अगले महीने नीदरलैंड और बेल्जियम में होने वाले एफआईएच विश्व कप में पारंपरिक नीली जर्सी नहीं बल्कि भगवा रंग की जर्सी पहनेगी. इस फैसले पर हालांकि पूर्व कप्तान वीरेन रासकिन्हा ने सवाल उठाया है.

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि भाजपा और आरएसएस के लोग चाहे जितनी घृणा, हिंसा और फूट फैलाने की कोशिश करें, वे देश की आत्मा से भाईचारे और एकता की भावना को समाप्त नहीं कर सकते. उन्होंने कहा कि देश की मूल भावना आपसी सद्भाव, एकता और सत्य के मूल्यों पर आधारित है और इसे बदलने का कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा.

उल्लेखनीय है कि अगले महीने नीदरलैंड और बेल्जियम में होने वाले हॉकी विश्व कप में भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीमें अपनी पारंपरिक नीले रंग की जर्सी के बजाय केसरिया जर्सी में नजर आएंगी. हॉकी इंडिया ने पिछले दिनों अपने सोशल मीडिया पेज पर नई जर्सी को पेश किया था.

हॉकी इंडिया के सोशल मीडिया पेज पर नई जर्सी का अनावरण

हॉकी इंडिया ने अपने सोशल मीडिया पेज पर नई जर्सी का अनावरण करते हुए कहा कि जर्सी का डिजाइन और रंग एक कहानी बताने और भारत का गौरव दिखाने के लिये है. हॉकी इंडिया ने कहा कि भगवा रंग साहस, बलिदान और जीत का प्रतीक है. इसने कहा ,"भारत के राष्ट्रध्वज और उगते हुए सूरज से प्रेरित यह जर्सी नयी शुरूआत की प्रतीक है. ’विश्व कप 15 से 30 अगस्त के बीच खेला जाएगा.

जर्सी पर 'मंडाला' कला से प्रेरित पैटर्न हैं जो भारत की सांस्कृतिक विरासत दर्शाते हैं. हॉकी इंडिया ने कहा कि इस पर गहरा नेवी ब्लू रंक अशोक चक्र से प्रेरित है जो प्रगति, शांति और फोकस का प्रतीक है.

हॉकी इंडिया ने कहा कि छाती पर बना ग्राफिक सुदर्शन चक्र का एक आधुनिक रूप है, जो "ताकत, एकता और गति" का प्रतीक है. कंधों और बाजुओं पर तिरंगे की पाइपिंग है जो राष्ट्रीय गौरव की द्योतक है. जर्सी के आगे के हिस्से पर देवनागरी लिपि में ‘इंडिया’ लिखा है जो भारत की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है. हॉकी इंडिया ने कहा ,"नयी जर्सी ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ की भावना की परिचायक है."

पूर्व कप्तान रासकिन्हा ने हालांकि जर्सी का रंग बदलने के फैसले पर सवाल किया

भारतीय टीम के पास भगवा के साथ इसी तरह की सफेद जर्सी भी होगी. पूर्व कप्तान रासकिन्हा ने हालांकि जर्सी का रंग बदलने के फैसले पर सवाल किया है. उन्होंने एक्स पर लिखा ,‘‘ हॉकी इंडिया ने खेल के लिये बहुत कुछ किया है लेकिन यह निराशाजनक है. भारतीय टीम की विरासत और पहचान नीला रंग रही है. मैने कई साल तक गर्व से नीली जर्सी पहनी है. प्रशंसक हमारी टीम को नीले रंग में देखना चाहते हैं. यह भगवा का क्या तुक है."ॉ

हॉकी इंडिया ने फैसले का बचाव किया

ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट के सीईओ ने कहा ,"मेरा सरल और सीधा प्रश्न अपने गर्व, पहचान और विरासत से जुड़ा है." हॉकी इंडिया ने हालांकि इस फैसले का बचाव किया और एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा ,"इसमें कुछ भी राजनीतिक नहीं है. भगवा जर्सी होने में क्या खराबी है. यह हमारे तिरंगे का एक रंग है और परिवर्तन तो होते रहना चाहिए." उन्होंने कहा कि नीली टर्फ पर नीली जर्सी पहनने से प्रशंसकों और प्रसारकों को देखने में समस्या आती है.

(इनपुट-IANS,ANI AND PTI)

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