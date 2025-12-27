ETV Bharat / sports

क्रिकेट की पिच पर पुजारियों का जलवा, सचिन तेंदुलकर से प्रेरित वैदिक विद्वानों ने क्रिकेट पर बोली बड़ी बात

भीमावरम में राज्य स्तरीय क्रिकेट लीग प्रतियोगिताओं में पुजारी ( Eenadu )

भीमावरम (आंध्र प्रदेश): वे सब अपने मजहबी ग्रंथ वेदों के जानकार हैं, जो रोजाना पूजा, हवन और धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, और भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं. लेकिन जब वही पूजारी क्रिकेट के मैदान पर उतरते हैं, तो वो निडर बल्लेबाज और तेज गेंदबाज बन जाते हैं. विराट कोहली-रोहित शर्मा की तरह रन बनाकर और जसप्रीत बुमराह-हार्दिक पांड्या की तरह तेजी से विकेट लेकर, ये पुजारी साबित कर रहे हैं कि परंपरा और खेल साथ-साथ चल सकते हैं. बता दें कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु के पुजारी, अर्चक और वैदिक विद्वान इस समय राज्य स्तरीय क्रिकेट लीग के तीसरे सीजन में अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं, जो आंध्र के गन्नाबट्टुला स्पोर्ट्स ग्राउंड में चल रहा है. उनके शानदार प्रदर्शन ने न केवल दर्शकों को प्रभावित किया है, बल्कि कई टीमों को ट्रॉफी जीतने में भी मदद की है. वेदों से चैंपियन तक

इन पुजारियों में पर्वतीपुरम मान्यम टीम के कप्तान आर. वेंकट साई कुमार की कहानी प्रेरणादायक है. उन्होंने कहा, 'मैं पहले ही 60 क्रिकेट मैच खेल चुका हूं. एक कप्तान के तौर पर मैंने चार ट्रॉफियां भी जीते हैं.' कई खेलों में माहिर, वेंकट साई कुमार ने लगभग 50 जोनल-स्तरीय वॉलीबॉल मैच भी खेले हैं और एक अंतर्राष्ट्रीय-स्तरीय ट्रॉफी भी जीता है. बीएससी की पढ़ाई पूरी करने के बाद, उन्होंने वैदिक अध्ययन में प्रतिष्ठा कल्प किया. उन्होंने कहा, 'फिलहाल, मैं सात गांवों में पुजारी के तौर पर सेवा कर रहा हूं.' आर वेंकटसाईकुमार और मुक्करला सिद्धार्थ शर्मा (Eenadu)