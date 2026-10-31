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29 वर्षीय मनीषा भानवाला ने वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में रचा इतिहास, भारत की बनीं पहली महिला पहलवान, राष्ट्रपति मुर्मू ने दी बधाई

भारतीय महिला पहलवान मनीषा भानवाला ( PTI )

अस्ताना (कजाकिस्तान): भारत की 29 साल की महिला पहलवान मनीषा भानवाला ने शुक्रवार को कजाकिस्तान के अस्ताना में इतिहास रच दिया है. वो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान गई. इसके अलावा वह दिग्गज सुशील कुमार के बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली दूसरी भारतीय पहलवान हैं. सुशील ने 2010 में पुरुषों के 66 किग्रा वर्ग में गोल्ड मेडल जीता था.

फाइनल में मनीषा का शानदार कमबैक

हरियाणा के रोहतक की रहने वाली मनीषा ने महिलाओं के 59 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में 0-6 से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी की और अमेरिका की अबीगैल नेट्टे को 8-6 से हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया. इस ऐतिहासिक जीत के बाद मनीषा खुशी से उछल पड़ीं. उन्होंने झुककर मैट को चूमकर अपने करियर की सबसे बड़ी जीत के प्रति आभार जताया.

राष्ट्रपति ने दी बधाई

इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मनीषा को बधाई दी, और उनकी की इस उपलब्धि को असाधारण बताते हुए कहा कि यह देश के लिए अपार गर्व और गौरव का विषय है. राष्ट्रपति ने एक्स पर लिखा, 'मनीषा भनवाला को मेरी हार्दिक बधाई. वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनने की आपकी यह शानदार उपलब्धि देश के लिए अपार गर्व और गौरव लेकर आई है.'

भारत के पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन ने भी पहलवान मनीषा भनवाला को बधाई दी है. उन्होंने एक्स पर लिखा, '0-6 से पिछड़ने के बाद वर्ल्ड चैंपियन बनना! क्या शानदार फाइटर हैं आप, मनीषा! आपने पूरे देश को गौरवान्वित किया है. बधाई हो!' फाइनल तक का सफर

मनीषा का चैंपियनशिप में फाइनल तक का सफर बेहद शानदार रहा. उन्होंने प्री-क्वार्टर फाइनल में कनाडा की लॉरेंस ब्यूरेगार्ड को 6-2 से हराकर अपने अभियान की शुरुआत की. इसके बाद सेमीफाइनल में उन्होंने मंगोलिया की बोलोरतुया खुरेलखु को हराकर गोल्ड मेडल मुकाबले में अपनी जगह पक्की की.