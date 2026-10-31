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29 वर्षीय मनीषा भानवाला ने वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में रचा इतिहास, भारत की बनीं पहली महिला पहलवान, राष्ट्रपति मुर्मू ने दी बधाई

मनीषा भानवाला वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान बन गई.

भारतीय महिला पहलवान मनीषा भानवाला
भारतीय महिला पहलवान मनीषा भानवाला (PTI)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 31, 2026 at 1:30 PM IST

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अस्ताना (कजाकिस्तान): भारत की 29 साल की महिला पहलवान मनीषा भानवाला ने शुक्रवार को कजाकिस्तान के अस्ताना में इतिहास रच दिया है. वो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान गई. इसके अलावा वह दिग्गज सुशील कुमार के बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली दूसरी भारतीय पहलवान हैं. सुशील ने 2010 में पुरुषों के 66 किग्रा वर्ग में गोल्ड मेडल जीता था.

फाइनल में मनीषा का शानदार कमबैक
हरियाणा के रोहतक की रहने वाली मनीषा ने महिलाओं के 59 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में 0-6 से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी की और अमेरिका की अबीगैल नेट्टे को 8-6 से हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया. इस ऐतिहासिक जीत के बाद मनीषा खुशी से उछल पड़ीं. उन्होंने झुककर मैट को चूमकर अपने करियर की सबसे बड़ी जीत के प्रति आभार जताया.

राष्ट्रपति ने दी बधाई
इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मनीषा को बधाई दी, और उनकी की इस उपलब्धि को असाधारण बताते हुए कहा कि यह देश के लिए अपार गर्व और गौरव का विषय है. राष्ट्रपति ने एक्स पर लिखा, 'मनीषा भनवाला को मेरी हार्दिक बधाई. वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनने की आपकी यह शानदार उपलब्धि देश के लिए अपार गर्व और गौरव लेकर आई है.'
भारत के पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन ने भी पहलवान मनीषा भनवाला को बधाई दी है. उन्होंने एक्स पर लिखा, '0-6 से पिछड़ने के बाद वर्ल्ड चैंपियन बनना! क्या शानदार फाइटर हैं आप, मनीषा! आपने पूरे देश को गौरवान्वित किया है. बधाई हो!'

फाइनल तक का सफर
मनीषा का चैंपियनशिप में फाइनल तक का सफर बेहद शानदार रहा. उन्होंने प्री-क्वार्टर फाइनल में कनाडा की लॉरेंस ब्यूरेगार्ड को 6-2 से हराकर अपने अभियान की शुरुआत की. इसके बाद सेमीफाइनल में उन्होंने मंगोलिया की बोलोरतुया खुरेलखु को हराकर गोल्ड मेडल मुकाबले में अपनी जगह पक्की की.

भारत ने कुल चार पदक जीते
मनीषा ने 59 किग्रा वर्ग के फाइनल में शानदार जीत दर्ज करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया. इसके अलावा भारत ने प्रतियोगिता का समापन एक स्वर्ण, दो सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल के साथ किया. काजल ढोचक और नीलम सिरोही भी इस टूर्नामेंट में सिल्वर मेडल हासिल करने में सफल रहीं.

पहली बार तीन महिला फाइनल में
भारतीय महिला टीम के लिए वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 ऐतिहासिक रहा है. पहली बार एक ही वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत की तीन महिला पहलवानों ने गोल्ड मेडल के मुकाबलों में जगह बनाई. मनीषा के अलावा नीलम सिरोही (50 किग्रा) और काजल धोचक (76 किग्रा) भी फाइनल में पहुंची थीं, लेकिन उन्हें सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा.

पुरुषें ने किया निराश
वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 में पुरुषों ने निराश किया. 97 किग्रा, 61 किग्रा, 70 किग्रा, 86 किग्रा और 125 किग्रा भार वर्ग में भारतीय पुरुष पहलवानों को शुरुआती चरणों में ही हार का सामना करना पड़ा.

वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 में भारत के मेडल
महिला पहलवान (4 मेडल)
गोल्ड (1): मनीषा भनवाला (59 किग्रा)
सिल्वर (2): काजल ढोचक, नीलम सिरोही
ब्रॉन्ज (1): तनु शर्मा (72 किग्रा)

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