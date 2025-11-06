ETV Bharat / sports

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ल्ड चैंपियन टीम से की मुलाकात, भारतीय खिलाड़ियों ने शेयर की मन की बात

President Murmu meet Team India: भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में विश्व कप जीतने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम से मुलाकात की.

वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात (IANS)
November 6, 2025

हैदराबाद : आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 जीतने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्यों ने आज यानी गुरुवार (6 नवंबर 2025) राष्ट्रपति भवन में भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है. इसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

भारतीय टीम से मिलीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू
राष्ट्रपति ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की हर सदस्य को बधाई दी और कहा कि, 'उन्होंने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया है. देश और विदेश में लाखों भारतीय इस जीत का जश्न मना रहे हैं. यह टीम भारत को दिखाती है. वे अलग-अलग क्षेत्रों, अलग-अलग सामाजिक बैकग्राउंड और अलग-अलग परिस्थितियों से आती हैं लेकिन वे एक टीम हैं. यह टीम भारत को उसके सबसे अच्छे रूप में दिखाती है'.

फाइनल तक पहुंचने के रास्ते में भारत ने ताकतवर ऑस्ट्रेलियाई टीम को चार विकेट से हराया, जो सात बार की वर्ल्ड चैंपियन है और टूर्नामेंट में अब तक अजेय थी. इस बारे में बात करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि, 'फाइनल जीतना टीम इंडिया की बेहतरीन परफॉर्मेंस का एक यादगार उदाहरण है'.

राष्ट्रपति मुर्मू ने की खिलाड़ियों की तारीफ
राष्ट्रपति ने कहा कि, टीम ने सात बार की वर्ल्ड चैंपियन और उस समय की अजेय ऑस्ट्रेलियाई टीम को हराकर सभी भारतीयों का अपनी काबिलियत पर भरोसा मजबूत किया है. एक मजबूत टीम के खिलाफ एक मुश्किल मैच में बड़े अंतर से फाइनल मैच जीतना टीम इंडिया की बेहतरीन परफॉर्मेंस का एक यादगार उदाहरण है. वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम की हर सदस्य देश भर की उन लड़कियों के लिए रोल मॉडल बन गई हैं जो क्रिकेट में करियर बनाना चाहती हैं.

राष्ट्रपति ने कहा कि, वो रोल मॉडल बन गई हैं. युवा पीढ़ी, खासकर लड़कियां, जीवन में आगे बढ़ने के लिए उनसे प्रेरणा लेंगी. उन्होंने विश्वास जताया कि जिन खूबियों के साथ उन्होंने इतिहास रचा है, उन्हीं खूबियों के साथ वो भविष्य में भी भारतीय क्रिकेट को टॉप पर रखेंगी.

टूर्नामेंट की बेस्ट प्लेयर रहीं ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने कहा, 'मैं आपको (प्रेसिडेंट मुर्मू) धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपने हमें बुलाया. हमने अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन बीच में कुछ मैच हार गए. इस टीम की सबसे अच्छी बात हमारी एकता थी, तब भी जब हम हार रहे थे. सबसे अच्छी बात यह थी कि बीसीसीआई ने हमें खेलने के लिए अलग-अलग जगहें दीं. डब्ल्यूपीएल ने हमें बहुत बेहतर बनाने में मदद की है, युवा टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म मिला है और हमने उससे बहुत कुछ सीखा है, महिला क्रिकेट उससे बहुत आगे बढ़ा है, इसलिए हम बस अच्छा करना चाहेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे'.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से बातचीत के दौरान भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा, 'यह टूर्नामेंट (ICC महिला विश्व कप) हमारे लिए बहुत खास था. जब हमें पता चला कि यह टूर्नामेंट भारत में हो रहा है, तो हमने तय किया कि हम ट्रॉफी को देश से बाहर नहीं जाने देंगे. हमें इस टूर्नामेंट को जीतने का पूरा भरोसा था. हमें यह पल आपके साथ शेयर करके बहुत खुशी हो रही है.

जेमिमा रोड्रिग्स ने कहा, 'आज हम देख रहे हैं कि हर कोई महिला क्रिकेट को फॉलो कर रहा है, हमसे पहले लड़कियों का एक ग्रुप था जिन्होंने बिना पैसे, बिना सपोर्ट, बिना फेम और बिना पहचान के यह सब किया और उन्होंने जो कुछ भी किया. वह सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उन्होंने जो किया और जो बीज बोए, आज हम सब उसी की फसल काट रहे हैं और यह वर्ल्ड कप उसी का एक हिस्सा है और यह जितना हमारा है उतना ही उनका भी है, इसलिए आज पूरी टीम की तरफ से, मैं वादा करती हूं कि हम उनकी शुरू की हुई विरासत को आगे बढ़ाएंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए महिला टीम को एक बेहतर जगह पर ले जाएंगे'.

