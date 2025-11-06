राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ल्ड चैंपियन टीम से की मुलाकात, भारतीय खिलाड़ियों ने शेयर की मन की बात
President Murmu meet Team India: भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में विश्व कप जीतने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम से मुलाकात की.
Published : November 6, 2025 at 4:06 PM IST
हैदराबाद : आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 जीतने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्यों ने आज यानी गुरुवार (6 नवंबर 2025) राष्ट्रपति भवन में भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है. इसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.
भारतीय टीम से मिलीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू
राष्ट्रपति ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की हर सदस्य को बधाई दी और कहा कि, 'उन्होंने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया है. देश और विदेश में लाखों भारतीय इस जीत का जश्न मना रहे हैं. यह टीम भारत को दिखाती है. वे अलग-अलग क्षेत्रों, अलग-अलग सामाजिक बैकग्राउंड और अलग-अलग परिस्थितियों से आती हैं लेकिन वे एक टीम हैं. यह टीम भारत को उसके सबसे अच्छे रूप में दिखाती है'.
Members of the Indian Women Cricket team, winner of the ICC Women’s Cricket World Cup 2025 called on President Droupadi Murmu at Rashtrapati Bhavan. The President congratulated the team and said that they have created history and have become role models for younger generation.… pic.twitter.com/lHBBXRcPh5— President of India (@rashtrapatibhvn) November 6, 2025
फाइनल तक पहुंचने के रास्ते में भारत ने ताकतवर ऑस्ट्रेलियाई टीम को चार विकेट से हराया, जो सात बार की वर्ल्ड चैंपियन है और टूर्नामेंट में अब तक अजेय थी. इस बारे में बात करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि, 'फाइनल जीतना टीम इंडिया की बेहतरीन परफॉर्मेंस का एक यादगार उदाहरण है'.
#WATCH | World Cup-winning Indian Women's Cricket Team meets President Droupadi Murmu at Rashtrapati Bhavan in Delhi— ANI (@ANI) November 6, 2025
Head Coach Amol Mazumdar says, " i believe this is a victory not just of the indian women's cricket team but every indian." pic.twitter.com/vorE2CGWZi
राष्ट्रपति मुर्मू ने की खिलाड़ियों की तारीफ
राष्ट्रपति ने कहा कि, टीम ने सात बार की वर्ल्ड चैंपियन और उस समय की अजेय ऑस्ट्रेलियाई टीम को हराकर सभी भारतीयों का अपनी काबिलियत पर भरोसा मजबूत किया है. एक मजबूत टीम के खिलाफ एक मुश्किल मैच में बड़े अंतर से फाइनल मैच जीतना टीम इंडिया की बेहतरीन परफॉर्मेंस का एक यादगार उदाहरण है. वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम की हर सदस्य देश भर की उन लड़कियों के लिए रोल मॉडल बन गई हैं जो क्रिकेट में करियर बनाना चाहती हैं.
VIDEO | Delhi: After meeting ICC Women’s World Cup champion Team India, President Droupadi Murmu (@rashtrapatibhvn) says, “It gives me immense happiness to be among the world champions today. You all have created history by winning the Cricket World Cup. Heartiest congratulations… pic.twitter.com/Uib3JT4s7d— Press Trust of India (@PTI_News) November 6, 2025
राष्ट्रपति ने कहा कि, वो रोल मॉडल बन गई हैं. युवा पीढ़ी, खासकर लड़कियां, जीवन में आगे बढ़ने के लिए उनसे प्रेरणा लेंगी. उन्होंने विश्वास जताया कि जिन खूबियों के साथ उन्होंने इतिहास रचा है, उन्हीं खूबियों के साथ वो भविष्य में भी भारतीय क्रिकेट को टॉप पर रखेंगी.
#WATCH | Harmanpreet Kaur, the Captain of the Indian Women's Cricket Team, presents the ICC Women's World Cup trophy to President Droupadi Murmu at Rashtrapati Bhavan in Delhi pic.twitter.com/Cgwcj3YfV9— ANI (@ANI) November 6, 2025
टूर्नामेंट की बेस्ट प्लेयर रहीं ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने कहा, 'मैं आपको (प्रेसिडेंट मुर्मू) धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपने हमें बुलाया. हमने अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन बीच में कुछ मैच हार गए. इस टीम की सबसे अच्छी बात हमारी एकता थी, तब भी जब हम हार रहे थे. सबसे अच्छी बात यह थी कि बीसीसीआई ने हमें खेलने के लिए अलग-अलग जगहें दीं. डब्ल्यूपीएल ने हमें बहुत बेहतर बनाने में मदद की है, युवा टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म मिला है और हमने उससे बहुत कुछ सीखा है, महिला क्रिकेट उससे बहुत आगे बढ़ा है, इसलिए हम बस अच्छा करना चाहेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे'.
#WATCH | Delhi | During interaction with President Droupadi Murmu, Harmanpreet Kaur, the Captain of the Indian Women's Cricket Team, says, " this tournament (icc women's world cup) was very special for us. when we found out this tournament was being held in india, we decided we… pic.twitter.com/cxU109RWzG— ANI (@ANI) November 6, 2025
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से बातचीत के दौरान भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा, 'यह टूर्नामेंट (ICC महिला विश्व कप) हमारे लिए बहुत खास था. जब हमें पता चला कि यह टूर्नामेंट भारत में हो रहा है, तो हमने तय किया कि हम ट्रॉफी को देश से बाहर नहीं जाने देंगे. हमें इस टूर्नामेंट को जीतने का पूरा भरोसा था. हमें यह पल आपके साथ शेयर करके बहुत खुशी हो रही है.
VIDEO | Delhi: As ICC Women’s World Cup champion team India meets President Droupadi Murmu at Rashtrapati Bhawan, all-rounder Deepti Sharma, who was awarded Player of the Tournament, says, “I would like to thank you (President Murmu) that you called us. We started well but then… pic.twitter.com/lfCWINNYc7— Press Trust of India (@PTI_News) November 6, 2025
जेमिमा रोड्रिग्स ने कहा, 'आज हम देख रहे हैं कि हर कोई महिला क्रिकेट को फॉलो कर रहा है, हमसे पहले लड़कियों का एक ग्रुप था जिन्होंने बिना पैसे, बिना सपोर्ट, बिना फेम और बिना पहचान के यह सब किया और उन्होंने जो कुछ भी किया. वह सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उन्होंने जो किया और जो बीज बोए, आज हम सब उसी की फसल काट रहे हैं और यह वर्ल्ड कप उसी का एक हिस्सा है और यह जितना हमारा है उतना ही उनका भी है, इसलिए आज पूरी टीम की तरफ से, मैं वादा करती हूं कि हम उनकी शुरू की हुई विरासत को आगे बढ़ाएंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए महिला टीम को एक बेहतर जगह पर ले जाएंगे'.
VIDEO | Delhi: As ICC Women’s World Cup champion team India meets President Droupadi Murmu at Rashtrapati Bhawan, Batter Jemima Rodrigues says, “Today we are seeing everyone following Women's cricket, there was a group of girls before us who did it without the money, without the… pic.twitter.com/PLuCS3Icoj— Press Trust of India (@PTI_News) November 6, 2025