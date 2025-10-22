ETV Bharat / sports

भारत-दक्षिण अफ्रीका वनडे को लेकर रांची में तैयारियां तेज, जेएससीए और जिला प्रशासन की संयुक्त बैठक

रांची: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका वनडे मैच को लेकर रांची में तैयारियां तेज हो गई हैं. इसी क्रम में बुधवार को जेएससीए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, धुर्वा में झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (जेएससीए) और रांची जिला प्रशासन के अधिकारियों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई. बैठक में मैच के दौरान सुरक्षा, विधि-व्यवस्था और यातायात प्रबंधन को लेकर विस्तृत चर्चा की गई.

यह मुकाबला 30 नवंबर 2025 को रांची के जेएससीए स्टेडियम में खेला जाएगा. बैठक में जेएससीए अध्यक्ष अजय नाथ शाहदेव, उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन, उपाध्यक्ष संजय पांडे, सचिव सौरभ तिवारी, सह सचिव शहबाज नदीम, कोषाध्यक्ष अमितावा घोष, एसडीओ उत्कर्ष कुमार, ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर राजेश्वर नाथ आलोक, और डीएसपी प्रमोद कुमार मिश्रा सहित कई अधिकारी मौजूद रहे.

बैठक में अनुमानित भारी भीड़ को देखते हुए यातायात व्यवस्था, पार्किंग, सुरक्षा घेरा, एंबुलेंस सुविधा और आपातकालीन निकासी मार्गों को लेकर रणनीति तैयार की गई. स्टेडियम के आसपास पुलिस बल की तैनाती बढ़ाने, सीसीटीवी निगरानी और भीड़ नियंत्रण उपायों पर भी सहमति बनी.

जेएससीए अध्यक्ष अजय नाथ शाहदेव ने कहा कि, जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के सहयोग से यह अंतरराष्ट्रीय आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न होगा. दर्शकों की सुरक्षा और सुविधा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है.

वहीं उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने कहा कि, अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो, इसके लिए सभी विभागों को समन्वित रूप से कार्य करने का निर्देश दिया गया है. प्रशासन की पूरी टीम आयोजन की सफलता के लिए तैयार है.

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि यातायात मार्गों के पुनर्निर्धारण, पार्किंग स्थलों की पहचान और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन जल्द दिशा-निर्देश जारी करेगा. सुरक्षा व्यवस्था को तीन स्तरों पर लागू किया जाएगा, स्टेडियम परिसर, बाहरी परिधि और शहर के प्रमुख मार्गों पर.