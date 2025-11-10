ETV Bharat / sports

भारत-दक्षिण अफ्रीका वनडे से पहले JSCA स्टेडियम में रंगत लौटी, तैयारियों में जुटी रांची

रांची: जेएससीए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम एक बार फिर क्रिकेट के रोमांच से सराबोर होने को तैयार है. 30 नवंबर को यहां भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले वनडे मुकाबले को लेकर तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है. मैदान के भीतर और बाहर रंग-रोगन, सजावट और मरम्मत का काम तेजी से चल रहा है. स्टेडियम प्रबंधन से लेकर जिला प्रशासन तक, सभी विभाग अपनी-अपनी जिम्मेदारी के साथ मैदान में जुटे हैं.

मैदान से लेकर गैलरी तक नई साज-सज्जा

स्टेडियम के भीतर और बाहरी हिस्सों में रंग-रोगन का काम जोर-शोर से किया जा रहा है. दीवारों पर भारत और दक्षिण अफ्रीका की संस्कृति और खेल भावनाओं को दर्शाने वाले आकर्षक चित्र बनाए जा रहे हैं. खिलाड़ियों के लिए ड्रेसिंग रूम को नया रूप दिया जा रहा है ताकि उन्हें आधुनिक सुविधाओं के साथ ताजगी का अनुभव हो.

जानकारी देते जेएससीए अध्यक्ष अजय नाथ शाहदेव (Etv Bharat)

दर्शक के लिए सीटों की मरम्मत, फ्लड लाइट्स की जांच और इलेक्ट्रॉनिक स्कोर बोर्ड की टेस्टिंग भी पूरी की जा रही है. स्टेडियम के गेट, पार्किंग एरिया और प्रवेश द्वार को नया रूप दिया जा रहा है. दर्शकों के लिए दिशा-निर्देश वाले साइन बोर्ड और सूचना पटल लगाए जा रहे हैं ताकि प्रवेश और निकास में अव्यवस्था न हो.

टिकट बिक्री और भीड़ प्रबंधन

मैच को लेकर टिकट बिक्री की तैयारियां भी जोरों पर हैं. टिकट काउंटर्स के आसपास बांस-बल्ली की बैरिकेडिंग की जा रही है ताकि कतारें व्यवस्थित रहें. वेस्ट गेट की ओर टिकट बिक्री केंद्र बनाए गए हैं, जहां भीड़ नियंत्रण के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात रहेंगे. ऑनलाइन टिकट बुकिंग की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होने वाली है. हर बार की तरह इस बार भी स्टेडियम खचाखच भरने की उम्मीद है. भीड़ प्रबंधन के लिए जिला प्रशासन ने ट्रैफिक डाइवर्जन, पार्किंग व्यवस्था और इमरजेंसी रूट तय किए हैं. मैच के दिन भीड़ को देखते हुए आसपास के क्षेत्रों में अस्थायी पार्किंग जोन बनाए जाएंगे.

सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारियां

मैच को लेकर रांची जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है. स्टेडियम और आसपास के क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरों की जांच, फायर सेफ्टी अभ्यास और मॉक ड्रिल किए जा रहे हैं. जेएससीए के अध्यक्ष अजय नाथ शाहदेव, सचिव सौरभ तिवारी और उपाध्यक्ष संजय पांडेय लगातार जिला प्रशासन के संपर्क में हैं.