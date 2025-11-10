भारत-दक्षिण अफ्रीका वनडे से पहले JSCA स्टेडियम में रंगत लौटी, तैयारियों में जुटी रांची
रांची में 30 नवंबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे क्रिकेट मैच होगा, जिसे लेकर तैयारियां जोरों पर हैं.
Published : November 10, 2025 at 1:23 PM IST
रांची: जेएससीए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम एक बार फिर क्रिकेट के रोमांच से सराबोर होने को तैयार है. 30 नवंबर को यहां भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले वनडे मुकाबले को लेकर तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है. मैदान के भीतर और बाहर रंग-रोगन, सजावट और मरम्मत का काम तेजी से चल रहा है. स्टेडियम प्रबंधन से लेकर जिला प्रशासन तक, सभी विभाग अपनी-अपनी जिम्मेदारी के साथ मैदान में जुटे हैं.
मैदान से लेकर गैलरी तक नई साज-सज्जा
स्टेडियम के भीतर और बाहरी हिस्सों में रंग-रोगन का काम जोर-शोर से किया जा रहा है. दीवारों पर भारत और दक्षिण अफ्रीका की संस्कृति और खेल भावनाओं को दर्शाने वाले आकर्षक चित्र बनाए जा रहे हैं. खिलाड़ियों के लिए ड्रेसिंग रूम को नया रूप दिया जा रहा है ताकि उन्हें आधुनिक सुविधाओं के साथ ताजगी का अनुभव हो.
दर्शक के लिए सीटों की मरम्मत, फ्लड लाइट्स की जांच और इलेक्ट्रॉनिक स्कोर बोर्ड की टेस्टिंग भी पूरी की जा रही है. स्टेडियम के गेट, पार्किंग एरिया और प्रवेश द्वार को नया रूप दिया जा रहा है. दर्शकों के लिए दिशा-निर्देश वाले साइन बोर्ड और सूचना पटल लगाए जा रहे हैं ताकि प्रवेश और निकास में अव्यवस्था न हो.
टिकट बिक्री और भीड़ प्रबंधन
मैच को लेकर टिकट बिक्री की तैयारियां भी जोरों पर हैं. टिकट काउंटर्स के आसपास बांस-बल्ली की बैरिकेडिंग की जा रही है ताकि कतारें व्यवस्थित रहें. वेस्ट गेट की ओर टिकट बिक्री केंद्र बनाए गए हैं, जहां भीड़ नियंत्रण के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात रहेंगे. ऑनलाइन टिकट बुकिंग की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होने वाली है. हर बार की तरह इस बार भी स्टेडियम खचाखच भरने की उम्मीद है. भीड़ प्रबंधन के लिए जिला प्रशासन ने ट्रैफिक डाइवर्जन, पार्किंग व्यवस्था और इमरजेंसी रूट तय किए हैं. मैच के दिन भीड़ को देखते हुए आसपास के क्षेत्रों में अस्थायी पार्किंग जोन बनाए जाएंगे.
सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारियां
मैच को लेकर रांची जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है. स्टेडियम और आसपास के क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरों की जांच, फायर सेफ्टी अभ्यास और मॉक ड्रिल किए जा रहे हैं. जेएससीए के अध्यक्ष अजय नाथ शाहदेव, सचिव सौरभ तिवारी और उपाध्यक्ष संजय पांडेय लगातार जिला प्रशासन के संपर्क में हैं.
भारत-दक्षिण अफ्रीका मुकाबले को लेकर तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं. दर्शकों की सुविधा, खिलाड़ियों की सुरक्षा और आयोजन की हर बारीकी पर ध्यान दिया जा रहा है. रांची को फिर से एक यादगार क्रिकेट अनुभव देने का हमारा प्रयास है. अजय नाथ शाहदेव, अध्यक्ष, जेएससीए
रांची में फिर लौटेगा क्रिकेट का जादू
गौरतलब है कि रांची के इस स्टेडियम में अब तक 6 वनडे और 3 टेस्ट मैच खेले जा चुके हैं. आखिरी अंतरराष्ट्रीय मुकाबला 2022 में हुआ था. लगभग तीन साल बाद एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की वापसी ने शहर में उत्साह का माहौल बना दिया है.
रांची के क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह किसी त्योहार से कम नहीं. महेंद्र सिंह धोनी की इस कर्मभूमि पर जब भी अंतरराष्ट्रीय मुकाबला होता है, दर्शकों का जोश पूरे माहौल को जीवंत कर देता है.
खिलाड़ियों के स्वागत की तैयारी
भारत और दक्षिण अफ्रीका दोनों टीमों के अंतिम सप्ताह में रांची पहुंचने की उम्मीद है. एयरपोर्ट से लेकर होटल तक खिलाड़ियों के स्वागत और सुरक्षा की विशेष योजना बनाई गई है. टीमों के लिए स्थानीय व्यंजनों और फिटनेस डाइट के अनुरूप खानपान की व्यवस्था की जा रही है.
रांची के लिए यह सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि एक क्रिकेट उत्सव बनने जा रहा है, जहां मैदान में खिलाड़ियों की ऊर्जा और मैदान के बाहर दर्शकों का जोश, दोनों मिलकर एक यादगार माहौल बनाएंगे.
