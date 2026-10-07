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India vs West Indies T20: रांची में झारखंडी अंदाज में होगा खिलाड़ियों का स्वागत, लोटा-पानी के बाद परोसी जाएगी काले चने की सब्जी और धुस्का

जेएससीए स्टेडियम ( Etv Bharat )

रांची: जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में 9 अक्टूबर को भारत और वेस्टइंडीज के बीच टी-20 सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जाएगा. पहले टी-20 में जीत दर्ज करने के बाद टीम इंडिया आत्मविश्वास से लबरेज है. वहीं रांची में होने वाले इस मुकाबले को लेकर स्टेडियम से लेकर एयरपोर्ट और होटल तक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं.