India vs West Indies T20: रांची में झारखंडी अंदाज में होगा खिलाड़ियों का स्वागत, लोटा-पानी के बाद परोसी जाएगी काले चने की सब्जी और धुस्का
भारत-वेस्टइंडीज टी-20 मैच से पहले रांची में पूरी तैयारी कर ली गई है. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : October 7, 2026 at 12:08 PM IST
रांची: जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में 9 अक्टूबर को भारत और वेस्टइंडीज के बीच टी-20 सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जाएगा. पहले टी-20 में जीत दर्ज करने के बाद टीम इंडिया आत्मविश्वास से लबरेज है. वहीं रांची में होने वाले इस मुकाबले को लेकर स्टेडियम से लेकर एयरपोर्ट और होटल तक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं.
मैच को लेकर सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं. स्टेडियम परिसर के चारों ओर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. बिना टिकट किसी भी व्यक्ति को स्टेडियम परिसर के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा.
भारत और वेस्टइंडीज की टीमें आज दोपहर 3:40 बजे रांची पहुंचेंगी. खिलाड़ियों के आगमन को लेकर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर भी विशेष तैयारी की गई है. एयरपोर्ट से खिलाड़ियों को सीधे होटल रेडिसन ब्लू ले जाया जाएगा, जहां उनके स्वागत की विशेष व्यवस्था की गई है.
झारखंडी परंपरा के अनुसार होगा खिलाड़ियों का स्वागत
होटल रेडिसन ब्लू के पदाधिकारी आशुतोष ने बताया कि खिलाड़ियों का स्वागत झारखंडी परंपरा के अनुसार किया जाएगा. खिलाड़ियों को लोटा-पानी से स्वागत के साथ लॉबी में टीका और गमछा पहनाया जाएगा. इसके अलावा झारखंड की संस्कृति और परंपरा से जुड़े छऊ नृत्य की विशेष प्रेजेंटेशन की भी व्यवस्था की गई है. खिलाड़ियों के खाने को लेकर भी विशेष ध्यान रखा गया है. सभी खिलाड़ियों के लिए उनके डाइटरी चार्ट के अनुसार भोजन तैयार किया जाएगा.
इसके साथ ही विदेशी खिलाड़ियों को झारखंड के स्थानीय व्यंजनों का स्वाद भी चखाया जाएगा. मेन्यू में धुस्का, काले चने की सब्जी और मड़वे की रोटी जैसे स्थानीय व्यंजन शामिल किए गए हैं.
स्टेडियम की तैयारी भी पूरी
जेएससीए के उपाध्यक्ष संजय पांडे ने कहा कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच मुकाबले को लेकर स्टेडियम में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. दर्शकों की सुविधा और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए व्यवस्था की गई है. टिकटधारी दर्शकों को ही स्टेडियम परिसर में प्रवेश मिलेगा और सुरक्षा व्यवस्था के तहत हर स्तर पर निगरानी रखी जाएगी.
भारत के मुकाबले को लेकर रांची में क्रिकेट प्रशंसकों में भी खासा उत्साह है. टीम इंडिया जहां पहले मुकाबले की जीत के साथ मैदान पर उतरेगी, वहीं वेस्टइंडीज की टीम सीरीज में वापसी के इरादे से मैदान पर होगी. विदेशी खिलाड़ियों के स्वागत के लिए राजधानी रांची और पूरा झारखंड भी तैयार है.
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