ETV Bharat / sports

डूरंड कप के उद्घाटन से पहले बिरसा मुंडा स्टेडियम तैयार, आर्मी के जवानों की रंगारंग प्रस्तुति होगी आकर्षण

डूरंड कप के लिए रांची पूरी तरह तैयार है. 26 जुलाई से बिरसा मुंडा स्टेडियम में इसकी शुरुआत होगी.

Durand Cup
डूरंड कप की तैयारी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 24, 2026 at 1:29 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: राजधानी रांची पहली बार देश के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट 135वें डूरंड कप की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है. 26 जुलाई से बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम, मोरहाबादी में मुकाबलों का आगाज होगा. उद्घाटन समारोह के बाद पहला मैच जमशेदपुर एफसी और श्रीलंका आर्मी टीम के बीच खेला जाएगा. टूर्नामेंट को लेकर स्टेडियम को आकर्षक ढंग से सजाया गया है और सभी तैयारियां अंतिम चरण में पूरी कर ली गई हैं.

रांची में कुल सात मुकाबले खेले जाएंगे

रांची में कुल सात मुकाबले खेले जाएंगे, जिनमें लीग चरण के मैचों के साथ एक क्वार्टर फाइनल भी शामिल है. उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के शामिल होने की संभावना है. झारखंड में पहली बार आयोजित हो रहे इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट को लेकर फुटबॉल प्रेमियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है.

डूरंड कप के उद्घाटन से पहले बिरसा मुंडा स्टेडियम तैयार (Etv Bharat)

टिकट काउंटर पर भारी भीड़

मैचों को लेकर दर्शकों के लिए प्रवेश पूरी तरह निःशुल्क रखा गया है. इसके लिए जीरो टिकट या फ्री एंट्री पास जारी किए जा रहे हैं. टिकट लेने के लिए दर्शकों को वैध पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य किया गया है. बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम के टिकट काउंटरों पर सुबह से ही लोगों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं. बड़ी संख्या में युवा, छात्र और फुटबॉल प्रेमी मुफ्त प्रवेश पास लेने पहुंच रहे हैं.

Durand Cup
डूरंड कप की तैयारी (Etv Bharat)

पार्किंग की व्यवस्था पूरी तरह निशुल्क

दर्शकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पार्किंग की व्यवस्था भी पूरी तरह निशुल्क रखी गई है. सुरक्षा, यातायात, चिकित्सा और आपातकालीन सेवाओं की व्यापक तैयारी की गई है ताकि दर्शकों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.

Durand Cup
डूरंड कप की तैयारी (Etv Bharat)

अंतिम तैयारियां युद्धस्तर पर

स्टेडियम परिसर में भी अंतिम तैयारियां युद्धस्तर पर चल रही हैं. दर्शक दीर्घा की कुर्सियों को व्यवस्थित किया गया है, पूरे परिसर में रंग-रोगन का कार्य पूरा कर लिया गया है और मैदान को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार किया गया है. टूर्नामेंट से जुड़े बैनर, होर्डिंग और सजावटी सामग्री से पूरे स्टेडियम को आकर्षक स्वरूप दिया गया है.

Durand Cup
डूरंड कप की तैयारी (Etv Bharat)

सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रिहर्सल

उद्घाटन समारोह को यादगार बनाने के लिए भारतीय सेना के जवान लगातार रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रिहर्सल में जुटे हैं. सेना की ओर से विशेष प्रस्तुतियां दी जाएंगी, जो उद्घाटन समारोह का मुख्य आकर्षण होंगी. आयोजन समिति का कहना है कि खेल के साथ-साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी दर्शकों के लिए विशेष अनुभव लेकर आएंगे.

Durand Cup
डूरंड कप की तैयारी (Etv Bharat)

प्रबंधन के लिए विशेष टीमों को लगाया जाएगा

प्रशासन और आयोजन समिति ने सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए हैं. स्टेडियम और उसके आसपास पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की जाएगी. प्रवेश द्वारों पर जांच की व्यवस्था रहेगी और भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष टीमों को लगाया जाएगा.

डूरंड कप भारतीय फुटबॉल का सबसे पुराना टूर्नामेंट है और पहली बार इसकी मेजबानी रांची को मिलने से झारखंड के खेल इतिहास में नया अध्याय जुड़ने जा रहा है. रांची के खेल प्रेमियों को उम्मीद है कि इस आयोजन से राज्य में फुटबॉल को नई पहचान मिलेगी और युवा खिलाड़ियों को भी प्रेरणा प्राप्त होगी. 26 जुलाई से शुरू होने वाले मुकाबलों का शहर बेसब्री से इंतजार कर रहा है.

यह भी पढ़ें:

रांची में डूरंड कप का जुनून! फ्री टिकट का वितरण शुरू, 26 जुलाई से फुटबॉल टूर्नामेंट का आगाज

झारखंड की फुटबॉल ‘नर्सरी’ गुमला पहुंची डूरंड कप की ट्रॉफी, ढोल-नगाड़ों के साथ हुआ भव्य स्वागत

रांची में डूरंड कप की तैयारीः मोरहाबादी इलाके में अतिक्रमण हटाओ अभियान, सरकारी जमीन बनेगी अस्थायी पार्किंग

TAGGED:

BIRSA MUNDA FOOTBALL STADIUM
DURAND CUP IN RANCHI
DURAND CUP AT MORABADI
रांची में डूरंड कप
DURAND CUP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.