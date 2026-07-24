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डूरंड कप के उद्घाटन से पहले बिरसा मुंडा स्टेडियम तैयार, आर्मी के जवानों की रंगारंग प्रस्तुति होगी आकर्षण

डूरंड कप की तैयारी ( Etv Bharat )