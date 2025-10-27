ETV Bharat / sports

प्रतिका रावल की चोट पर आया बड़ा अपडेट, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल से पहले भारत को तगड़ा झटका?

India W vs Australia W Semi Final : वर्ल्ड कप में 308 रन बनाने वाली भारत की सलामी बल्लेबाज प्रतिका रावल को चोट पर अपडेट...

Pratika Rawal injury latest Update
प्रतिका रावल की चोट पर आया बड़ा अपडेट (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 27, 2025 at 1:59 PM IST

Updated : October 27, 2025 at 2:05 PM IST

हैदराबाद : आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का दूसरा सेमीफाइनल 30 अक्टूबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच नवी मुंबई के डी. वाई पाटिल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैच से पहले टूर्नामेंट के अंतिम लीग मैच में भारत को बांग्लादेश के खिलाफ बहुत बड़ा झटका लगा. जब टीम की सलामी बल्लेबाज प्रतिका रावल गंभीर रूप से चोटिल हो गईं.

सेमीफाइनल से पहले भारत को लगा बड़ा झटका
ऑस्ट्रेलिया इस टूर्नामेंट की सबसे मजबूत टीम है. उसे वर्ल्ड कप में एक भी मैच में हार नहीं मिली है. ऑस्ट्रेलिया अपने सभी मैच जीतकर सेमीफाइनल में पहुंची है. भारत को लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 330 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 3 विकेट से हरा दिया था. अब सेमीफाइनल में भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया की चुनौती और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी. क्योंकि स्मृति मंधाना के बाद टीम की टॉप रन स्कोरर और इन फॉर्म बल्लेबाज प्रतिका टूर्नामेंट से बाहर हो सकती हैं.

फील्डिंग के दौरान प्रतिका को लगा गंभीर चोट
प्रतिका रावल को बांग्लादेश के खिलाफ 21वें ओवर में फील्डिंग के दौरान चोट लगी. प्रतिका मिड विकेट पर फील्डिंग कर रहीं थीं और तभी शर्मिन अख्तर ने स्वीप खेला. प्रतिका गेंद को रोकने के लिए दौड़ीं लेकिन पैर अचानक मैदान में फंस गया और पूरी तरह मुड़ गया. इसके बाद वो काफी दर्द में नजर आईं और मैदान से उठ नहीं पाईं. उन्हें सपोर्ट स्टाफ की मदद से सहारा देकर मैदान से बाहर ले जाया गया.

वर्ल्ड कप में प्रतिका का शानदार प्रदर्शन
आपको बता दें कि प्रतिका रावल टीम की प्रमुख बल्लेबाज है. उनके अलावा टीम के 15 सदस्यीय दल में कोई अन्य सलामी बल्लेबाज मौजूद नहीं है. उन्होंने 7 मैचों की 6 पारियों में 1 शतक और 1 अर्धशतक की मदद से कुल 308 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका औसत 51.33 और स्ट्राइक रेट 77.77 का रहा है. प्रतिका ने इस टूर्नामेंट में 37 चौके और 4 छक्के भी लगाए हैं. उनके नाम 1 विकेट भी दर्ज हैं.

उनका टीम इंडिया के लिए नॉकआउट मैच में रहना काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन उनकी चोट को देखते हुए काफी क्रिकेट जानकारों को लगा रहा है कि वो वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मैच से बाहर हो सकती हैं. हालांकि बीसीसीआई विमेंस और आईसीसी की ओर से उनकी चोट पर कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है.

कप्तान ने साझा की प्रतिका की चोट पर अपडेट
बांग्लादेश के खिलाफ मैच बारिश के चलते रद्द होने के बाद भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने प्रतिका की चोट पर कहा, 'मेडिकल टीम उनकी जांच कर रही है. उम्मीद की जा रही है कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगी'.

ये खबर भी पढ़ें : भारत-बांग्लादेश: वर्ल्ड कप का आखिरी लीग मैच हुआ रद्द, सेमीफाइनल से पहले प्रतिका को लगी गंभीर चोट
