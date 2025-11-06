अभागी! टूटे पैर पर बंधा प्लास्टर, टीम से हुई बाहर, छिना वर्ल्ड चैंपियन का ताज, पीएम मोदी से मिलते ही मिला विनर मेडल
Pratika Rawal get womens world cup winner medal: प्रतिका रावल के गले में पीएम मोदी से मिलते वक्त विनर मेडल देखा गया. जानिए पूरा मामला.....
Published : November 6, 2025 at 1:15 PM IST
हैदराबाद : भारतीय महिला क्रिकेट टीम वर्ल्ड चैंपियन बनकर उभरी है. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम ने आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का खिताब पहली बार अपने नाम किया. टीम ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा किया था. भारत के विश्व विजेता बनने की यात्रा में एक ऐसी खिलाड़ी भी मौजूद रही, जिससे बल्ले से रनों का अंबार लगाया और भारत के लिए टूर्नामेंट में दूसरी सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज बनीं. इसके बावजूद उन्हें अपने नाम के आगे वर्ल्ड चैंपियन लिखावने का मौका नहीं मिला.
टूर्नामेंट में 308 रन बनाने वाली अभागी खिलाड़ी
जी हां, हम बात कर रहे हैं दिल्ली की 25 वर्षीय बैटर प्रतिका रावल की. जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम में सलामी बल्लेबाज की भूमिका स्मृति मंधाना का साथ निभा रहीं थी. दाएं हाथ की इस स्टार बैटर ने टूर्नामेंट में 6 पारियों में 1 शतक और 1 अर्धशतक के साथ 308 रन बनाए. उनके नाम 37 चौके और 4 छक्के भी दर्ज हुए. उनका हाईएस्ट स्कोर 122 रहा लेकिन इसके बाद वो वर्ल्ड कप से बाहर हो गईं.
A freak injury for Indian opener #PratikaRawal while diving to save a boundary! 😧— Star Sports (@StarSportsIndia) October 26, 2025
Catch the LIVE action ➡ https://t.co/AHK0zZJTc3#CWC25 👉 #INDvBAN | LIVE NOW pic.twitter.com/xvWH7lFTrV
दरअसल, प्रतिका को बांग्लादेश के खिलाफ अंतिम लीग मैच में फील्डिंग करते समय चोट लगी गई. उनके टखने और घुटने में गंभीर चोट लगी. वो मैदान पर बुरी तरह से अपना पैर चोटिल करा बैठीं. इसके बाद उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया और उनकी जगह पर शेफाली वर्मा को टीम में शामिल किया गया. आईसीसी के नियम के मुताबिक जो खिलाड़ी टीम में होता है उसे वर्ल्ड चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त होता है. लेकिन प्रतिका वर्ल्ड कप की टीम से बाहर हो गईं और वो सेमीफाइनल और फाइनल में स्क्वाड का हिस्सा नहीं थीं.
Pratika Rawal deserves love too 🥺♥️ pic.twitter.com/F2hYnxFpvv— Team India (@FCteamINDIA) November 4, 2025
ऐसे में प्रतिका को वर्ल्ड चैंपियन टीम का हिस्सा नहीं माना गया. इसके साथ ही उन्हें वर्ल्ड चैंपियन का मेडल भी नहीं दिया गया. लेकिन वो वर्ल्ड कप फाइनल में व्हीलचेयर पर मैदान पर पहुंची. पूरी टीम ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया. टीम इंडिया ने प्रतिका रावल को वर्ल्ड चैंपियन की तरह ही ट्रीट किया और उन्हें ट्रॉफी लेते समय अपने साथ रखा. वो चैंपियन बोर्ड के सामने पूरी टीम के साथ व्हीलचेयर पर ही मौजूद थीं.
Smriti Mandhana taking Pratika Rawal to the stage for the Trophy celebration time. 👌♥️— Tanuj (@ImTanujSingh) November 3, 2025
- This is Beautiful..!!!! pic.twitter.com/FovVFI2buI
वर्ल्ड चैंपियन होना और वर्ल्ड चैंपियन का मेडल पाना बहुत बड़ी बात है, लेकिन जब-जब 2025 विश्व कप विजेता टीम के चैंपियन खिलाड़ियों का जिक्र होगा. तब-तब प्रतिका का नाम कहीं नजर नहीं आएगा. लेकिन इस वर्ल्ड कप में उनका योगदान भुलाने लायक नहीं है. इसलिए पूरी भारतीय टीम ने एक परिवार की तरह उनका साथ दिया.
I genuinely feel bad for Pratika Rawal.— Vipin Tiwari (@Vipintiwari952) November 4, 2025
- Scored 308 runs in the WC with an avg of 51.33.
- Played a brilliant 122-run knock against New Zealand.
- Was the fourth-highest run-getter in the tournament.
- Got injured just before the semi-final and missed out.
- Didn’t receive a… pic.twitter.com/YVhknu6D07
वर्ल्ड कप जीतकर जब भारतीय महिला क्रिकेट टीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए उनके सरकारी आवास पर दिल्ली में पहुंची तो टीम के साथ प्रतिका रावल भी मौजूद रहीं. भारतीय टीम चाहती तो उन्हें वहां नहीं ले जाती, टीम इंडिया चाहती तो उन्हें ट्रॉफी लेते समय अपने साथ नहीं रखती. क्योंकि आधिकारिक तौर पर प्रतिका टीम से बाहर थीं, वो टीम का हिस्सा नहीं थी लेकिन इसके बावजूद भारतीय टीम ने प्रतिका को हमेशा साथ रखा. ये दिखाता है कि टीम उन्हें अपना हिस्सा मानती है और उनके योगदान की बहुत सराहना करती है.
अमनजोत कौर ने प्रतिका को दिया अपना मेडल
ऐसा ही नजारा तब देखने को मिला जब टीम इंडिया पीएम मोदी से मिलने के लिए गई. उस समय भारतीय पेस ऑलराउंडर अमनजोत कौर ने कुछ ऐसा किया, जिसने पूरी दुनिया का दिल जीत लिया. पीएम मोदी के साथ तस्वीरों में प्रतिका रावल एक चैंपियन की तरह नजर आईं. उनके गले में विश्व विजेता बनने के बाद का मेडल नजर आया. वो विनर मेडल पहने हुए नजर आईं.
दरअसल, अमनजोत कौर ने बड़ा दिल दिखाते हुए प्रतिका रावल को अपना वर्ल्ड चैंपियन का मेडल दिया था. इसके साथ ही अमन के लिए पूरी देशवासियों की और इज्जत बढ़ गई. ये दिखाता है कि टीम एक परिवार की तरह खेली और सब ने मिलकर प्रतिका का हर समय साथ दिया.
New Delhi: Cricketer Pratika Rawal shared her experiences with Prime Minister Narendra Modi following India’s victory against South Africa in the Women's ODI World Cup final— IANS (@ians_india) November 6, 2025
PM Narendra Modi says, " ...team spirit matters the most. and team spirit isn’t just about what happens… pic.twitter.com/qgO45m9MsA
प्रतिका रावल ने पीएम मोदी के साथ बातचीत में खुलासा किया कि, जब वो चोटिल हो गईं और टीम से बाहर होकर अपना इलाज करा रहीं थी. तब पूरी टीम ने कहा कि, ये वर्ल्ड कप हम प्रतिका के लिए जीतेंगे. ये प्रतिका को टीम से नहीं बल्कि कहीं बाहर से पता चला. इसके बाद प्रतिका भावुक नजर आईं और उन्होंने पूरी टीम के खिलाड़ियों को एक परिवार माना और कहा कि, मेरा परिवार मेरे साथ था.