ETV Bharat / sports

अभागी! टूटे पैर पर बंधा प्लास्टर, टीम से हुई बाहर, छिना वर्ल्ड चैंपियन का ताज, पीएम मोदी से मिलते ही मिला विनर मेडल

दरअसल, प्रतिका को बांग्लादेश के खिलाफ अंतिम लीग मैच में फील्डिंग करते समय चोट लगी गई. उनके टखने और घुटने में गंभीर चोट लगी. वो मैदान पर बुरी तरह से अपना पैर चोटिल करा बैठीं. इसके बाद उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया और उनकी जगह पर शेफाली वर्मा को टीम में शामिल किया गया. आईसीसी के नियम के मुताबिक जो खिलाड़ी टीम में होता है उसे वर्ल्ड चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त होता है. लेकिन प्रतिका वर्ल्ड कप की टीम से बाहर हो गईं और वो सेमीफाइनल और फाइनल में स्क्वाड का हिस्सा नहीं थीं.

टूर्नामेंट में 308 रन बनाने वाली अभागी खिलाड़ी जी हां, हम बात कर रहे हैं दिल्ली की 25 वर्षीय बैटर प्रतिका रावल की. जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम में सलामी बल्लेबाज की भूमिका स्मृति मंधाना का साथ निभा रहीं थी. दाएं हाथ की इस स्टार बैटर ने टूर्नामेंट में 6 पारियों में 1 शतक और 1 अर्धशतक के साथ 308 रन बनाए. उनके नाम 37 चौके और 4 छक्के भी दर्ज हुए. उनका हाईएस्ट स्कोर 122 रहा लेकिन इसके बाद वो वर्ल्ड कप से बाहर हो गईं.

हैदराबाद : भारतीय महिला क्रिकेट टीम वर्ल्ड चैंपियन बनकर उभरी है. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम ने आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का खिताब पहली बार अपने नाम किया. टीम ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा किया था. भारत के विश्व विजेता बनने की यात्रा में एक ऐसी खिलाड़ी भी मौजूद रही, जिससे बल्ले से रनों का अंबार लगाया और भारत के लिए टूर्नामेंट में दूसरी सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज बनीं. इसके बावजूद उन्हें अपने नाम के आगे वर्ल्ड चैंपियन लिखावने का मौका नहीं मिला.

ऐसे में प्रतिका को वर्ल्ड चैंपियन टीम का हिस्सा नहीं माना गया. इसके साथ ही उन्हें वर्ल्ड चैंपियन का मेडल भी नहीं दिया गया. लेकिन वो वर्ल्ड कप फाइनल में व्हीलचेयर पर मैदान पर पहुंची. पूरी टीम ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया. टीम इंडिया ने प्रतिका रावल को वर्ल्ड चैंपियन की तरह ही ट्रीट किया और उन्हें ट्रॉफी लेते समय अपने साथ रखा. वो चैंपियन बोर्ड के सामने पूरी टीम के साथ व्हीलचेयर पर ही मौजूद थीं.

वर्ल्ड चैंपियन होना और वर्ल्ड चैंपियन का मेडल पाना बहुत बड़ी बात है, लेकिन जब-जब 2025 विश्व कप विजेता टीम के चैंपियन खिलाड़ियों का जिक्र होगा. तब-तब प्रतिका का नाम कहीं नजर नहीं आएगा. लेकिन इस वर्ल्ड कप में उनका योगदान भुलाने लायक नहीं है. इसलिए पूरी भारतीय टीम ने एक परिवार की तरह उनका साथ दिया.

वर्ल्ड कप जीतकर जब भारतीय महिला क्रिकेट टीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए उनके सरकारी आवास पर दिल्ली में पहुंची तो टीम के साथ प्रतिका रावल भी मौजूद रहीं. भारतीय टीम चाहती तो उन्हें वहां नहीं ले जाती, टीम इंडिया चाहती तो उन्हें ट्रॉफी लेते समय अपने साथ नहीं रखती. क्योंकि आधिकारिक तौर पर प्रतिका टीम से बाहर थीं, वो टीम का हिस्सा नहीं थी लेकिन इसके बावजूद भारतीय टीम ने प्रतिका को हमेशा साथ रखा. ये दिखाता है कि टीम उन्हें अपना हिस्सा मानती है और उनके योगदान की बहुत सराहना करती है.

भारतीय टीम की पीएम मोदी से मुलाकात (IANS)

अमनजोत कौर ने प्रतिका को दिया अपना मेडल

ऐसा ही नजारा तब देखने को मिला जब टीम इंडिया पीएम मोदी से मिलने के लिए गई. उस समय भारतीय पेस ऑलराउंडर अमनजोत कौर ने कुछ ऐसा किया, जिसने पूरी दुनिया का दिल जीत लिया. पीएम मोदी के साथ तस्वीरों में प्रतिका रावल एक चैंपियन की तरह नजर आईं. उनके गले में विश्व विजेता बनने के बाद का मेडल नजर आया. वो विनर मेडल पहने हुए नजर आईं.

भारतीय टीम की पीएम मोदी से मुलाकात (IANS)

दरअसल, अमनजोत कौर ने बड़ा दिल दिखाते हुए प्रतिका रावल को अपना वर्ल्ड चैंपियन का मेडल दिया था. इसके साथ ही अमन के लिए पूरी देशवासियों की और इज्जत बढ़ गई. ये दिखाता है कि टीम एक परिवार की तरह खेली और सब ने मिलकर प्रतिका का हर समय साथ दिया.

प्रतिका रावल ने पीएम मोदी के साथ बातचीत में खुलासा किया कि, जब वो चोटिल हो गईं और टीम से बाहर होकर अपना इलाज करा रहीं थी. तब पूरी टीम ने कहा कि, ये वर्ल्ड कप हम प्रतिका के लिए जीतेंगे. ये प्रतिका को टीम से नहीं बल्कि कहीं बाहर से पता चला. इसके बाद प्रतिका भावुक नजर आईं और उन्होंने पूरी टीम के खिलाड़ियों को एक परिवार माना और कहा कि, मेरा परिवार मेरे साथ था.