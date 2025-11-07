ETV Bharat / sports

प्रतिका रावल को मिला वर्ल्ड कप विनर मेडल, जय शाह ने इस्तेमाल की अपनी पावर

Pratika Rawal gets winners medal: भारतीय ओपनर प्रतिका रावल को वर्ल्ड कप विनर का मेडल मिल गया है. ये सब जय शाह की बदौलत हुआ.

हैदराबाद : भारतीय ओपनर प्रतिका रावल ने 2025 महिला वनडे विश्व कप में शानदार प्रदर्शन किया. हालांकि, सेमीफाइनल से पहले बांग्लादेश के खिलाफ मैच में प्रतिका चोटिल हो गईं और उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया. उनकी जगह शेफाली वर्मा को टीम में शामिल किया गया, नतीजतन, प्रतिका को फाइनल मैच के बाद विश्व कप विजेता का मेडल नहीं दिया गया.

वर्ल्ड कप विनर के मेडल केवल उन्हीं को दिए जाते हैं जो फाइनल मैच तक टीम में रहते हैं. यही वजह है कि प्रतिका को मेडल नहीं मिला. इससे सोशल मीडिया यूजर्स नाराज हो गए. हालांकि, प्रतिका ने हाल ही में एक मीडिया इंटरव्यू में खुलासा किया कि उन्हें आईसीसी विश्व कप विजेता का मेडल मिल गया है.

प्रतिका रावल को मिला वर्ल्ड कप विनर का मेडल
प्रतिका ने गुरुवार को आईएनएस से ​​खास बातचीत में कहा, 'आखिरकार मेरे पास अब मेरा अपना मेडल है. मुझे मेडल मिल गया है. असल में जय शाह सर ने आईसीसी से मेरे लिए भी एक मेडल भेजने का अनुरोध किया था. इसलिए अब मेरे पास उनका शुक्रिया अदा करते हुए मेरा अपना मेडल है. मेरे सपोर्ट स्टाफ और हमारी पूरी टीम का धन्यवाद. उन्होंने मेरे लिए एक मेडल का इंतजाम किया क्योंकि मैं इस टीम का हिस्सा थी और अब आखिरकार मेरे पास एक मेडल है'.

प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से की प्रतिका ने मुलाकात
प्रतिका ने आगे कहा, 'यह असल में अवास्तविक लगता है. मेरा मतलब है उस जीत के बाद से हम बहुत यात्रा कर रहे हैं. हम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मिले हैं. यह जादुई लगता है. मेरा मतलब है, उस ट्रॉफी को बार-बार देखना, उसके साथ तस्वीरें लेना - हम अभी भी काफी तस्वीरें नहीं ले पाए हैं. मेरा मतलब है, हमने बहुत सारी तस्वीरें ली हैं. जब भी हम उस ट्रॉफी को देखते हैं तो मुझे लगता है कि हममें से हर कोई उस ट्रॉफी को उठाता है और वीडियोग्राफर से कुछ और तस्वीरें लेने के लिए कहता है'.

प्रतिका रावल इस टूर्नामेंट में स्मृति मंधाना के साथ बतौर ओपनर खेलीं. उन्होंने 6 पारियों में 308 रन बनाए, जिसमें 1 शतक और 1 अर्धशतक शामिल है. उन्होंने कुल 37 चौके और 4 छक्के लगाए. उनका सर्वोच्च स्कोर 122 रन रहा. इसके साथ ही वह टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली चौथी और भारत की दूसरी बल्लेबाज बन गईं.

प्रतिका उस टीम इंडिया के दल में भी शामिल थीं, जिसने दिल्ली में मोदी से मुलाकात की थी. वह चलने में असमर्थ थीं और व्हीलचेयर पर प्रधानमंत्री के पास गईं. मोदी ने देखा कि नाश्ते के समय वह चल नहीं पा रही थीं, तो उन्होंने खुद उन्हें खाना परोसा. इससे वहां मौजूद सभी लोग प्रभावित हुए. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

