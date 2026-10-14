टीम इंडिया को मिल गया नया चीफ सेलेक्टर ? नाम जानकर हो जाएंगे हैरान
अजीत अगरकर का कार्यकाल समाप्त होने के बाद प्रज्ञान ओझा अंतरिम चीफ सेलेक्टर की भूमिका निभा रहे हैं.
Published : October 14, 2026 at 8:31 PM IST
Team India new chief selector: टीम इंडिया के पूर्व चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर का कार्यकाल 4 अक्टूबर को समाप्त हो गया. उसके बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने उनकी जगह भरने के लिए आवेदन पत्र भी जारी किया, जिसको भरने की आखिरी तारी 14 अक्टूबर थी, जो आज समाप्त हो गई.
प्रज्ञान ओझा होंगे नए चीफ सेलेक्टर
रिपोर्ट के अनुसार अजीत अगरकर की जगह लेने के लिए भारत के पूर्व विकेटकीपर पार्थिव पटेल को प्रबल दावेदार माना जा रहा था लेकिन उन्होंने इस पद के लिए आवेदन नहीं किया. पार्थिव ने चयन प्रक्रिया से दूर रहने का फैसला किया. इसकी वजह से अब ये साफ हो गया है कि प्रज्ञान ओझा अपने कार्यकाल तक टीम इंडिया के अगले चीफ सेलेक्टर होंगे.
न्यूज एजेंसी पीटीआई को बीसीसीआई के एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया, 'मुझे नहीं पता कि BCCI आवेदन की समयसीमा बढ़ाएगा या नहीं, लेकिन 14 अक्टूबर को शाम पांच बजे तक पार्थिव ने आवेदन नहीं किया था. अगर समयसीमा बढ़ाई जाती है और फिर वो अपना आवेदन करने का फैसला बदलते हैं, तो ही प्रज्ञान ओझा की स्थिति बदल सकती है.'
अगर आवेदन की समयसीमा नहीं बढ़ाई जाती है तो फिर प्रज्ञान ओझा अपने कार्यकाल के बचे समय तक टीम इंडिया के नए चीफ सेलेक्टर होंगे. क्योंकि मौजूदा चयनकर्ताओं की कमेटी में उनके नाम सबसे अधिक टेस्ट मैच हैं. जिसकी वजह से उनकी दावेदारी सबसे मजबूत है. इसी वजह से अगरकर के जाने के बाद वही अंतरिम चीफ सेलेक्टर भी चुने गए.
सिर्फ दो आवेदन पत्र
अब तक सिर्फ दो आवेदन आए हैं. एक पूर्व स्पिनर रमेश पोवार हैं और दूसरे पूर्व विकेटकीपर समीर दिघे हैं. ये दोनों प्रज्ञान ओझा से कम टेस्ट मैच खेले हैं. इसलिए इनमें से कोई एक कमेटी में शामिल हो सकता है लेकिन उसका अध्यक्ष नहीं बन सकता.
टीम इंडिया की सिलेक्शन कमेटी
पुरुष टीम की सिलेक्शन कमेटी में कुल पांच लोग होते हैं जो टेस्ट, वनडे इंटरनेशनल, T20 इंटरनेशनल और किसी भी अन्य फॉर्मेट में प्रतिनिधित्व के लिए सीनियर नेशनल पुरुष टीम को चुनने के लिए जिम्मेदार होते हैं. फिलहाल पुरुष टीम की सिलेक्शन कमेटी में चार लोग है. जिसमें प्रज्ञान ओझा, शिव सुंदर दास, अजय रात्रा और आरपी सिंह के नाम शामिल है.
प्रज्ञान ओझा का क्रिकेट करियर
प्रज्ञान ओझा ने भारत के लिए 24 टेस्ट मैच खेले हैं. जिसमें उनके नाम 113 विकेट है. जबकि वनडे में उन्होंने 18 और टी20 में 6 बार भारत की तरफ से खेलने का मौका मिला. वनडे में उनके नाम 21 विकेट हैं जबकि टी20 इंटरनेशन में उन्होंने 10 विकेट चटकाए.