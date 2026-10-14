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टीम इंडिया को मिल गया नया चीफ सेलेक्टर ? नाम जानकर हो जाएंगे हैरान

टीम इंडिया ( IANS )

Team India new chief selector: टीम इंडिया के पूर्व चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर का कार्यकाल 4 अक्टूबर को समाप्त हो गया. उसके बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने उनकी जगह भरने के लिए आवेदन पत्र भी जारी किया, जिसको भरने की आखिरी तारी 14 अक्टूबर थी, जो आज समाप्त हो गई.

प्रज्ञान ओझा होंगे नए चीफ सेलेक्टर

रिपोर्ट के अनुसार अजीत अगरकर की जगह लेने के लिए भारत के पूर्व विकेटकीपर पार्थिव पटेल को प्रबल दावेदार माना जा रहा था लेकिन उन्होंने इस पद के लिए आवेदन नहीं किया. पार्थिव ने चयन प्रक्रिया से दूर रहने का फैसला किया. इसकी वजह से अब ये साफ हो गया है कि प्रज्ञान ओझा अपने कार्यकाल तक टीम इंडिया के अगले चीफ सेलेक्टर होंगे.

टीम इंडिया की सिलेक्शन कमेटी (IANS) न्यूज एजेंसी पीटीआई को बीसीसीआई के एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया, 'मुझे नहीं पता कि BCCI आवेदन की समयसीमा बढ़ाएगा या नहीं, लेकिन 14 अक्टूबर को शाम पांच बजे तक पार्थिव ने आवेदन नहीं किया था. अगर समयसीमा बढ़ाई जाती है और फिर वो अपना आवेदन करने का फैसला बदलते हैं, तो ही प्रज्ञान ओझा की स्थिति बदल सकती है.' अगर आवेदन की समयसीमा नहीं बढ़ाई जाती है तो फिर प्रज्ञान ओझा अपने कार्यकाल के बचे समय तक टीम इंडिया के नए चीफ सेलेक्टर होंगे. क्योंकि मौजूदा चयनकर्ताओं की कमेटी में उनके नाम सबसे अधिक टेस्ट मैच हैं. जिसकी वजह से उनकी दावेदारी सबसे मजबूत है. इसी वजह से अगरकर के जाने के बाद वही अंतरिम चीफ सेलेक्टर भी चुने गए. आर पी सिंह और प्रज्ञान ओझा (IANS)