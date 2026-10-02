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एशियन गेम्स में गोल्ड लेकर जींद पहुंची कबड्डी प्लेयर पूजा हथवाला, ढोल-नगाड़ों से स्वागत, बोलीं- 'सपना पूरा हुआ'

एशियन गेम्स 2026ः कबड्डी चैंपियनशिप में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाली पूजा हथवाला का पैत्रिक घर जींद में ढोल-नगाड़ों से जोरदार स्वागत.

KABADDI PLAYER POOJA HATHWALA
एशियन गेम्स 2026 में गोल्ड लेकर जींद पहुंची पूजा हथवाला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 2, 2026 at 5:37 PM IST

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जींद: एशियन गेम्स 2026 की कबड्डी चैंपियनशिप में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतकर गांव और क्षेत्र का नाम रोशन करने वाली खिलाड़ी पूजा हथवाला वीरवार शाम को अपने गांव पहुंचीं तो पूरा गांव उनके स्वागत में उमड़ पड़ा. ढोल-नगाड़ों और फूलमालाओं के बीच ग्रामीणों ने अपनी बेटी का जोरदार स्वागत किया. गांव में आयोजित सम्मान समारोह में कैबिनेट मंत्री कृष्ण पंवार ने पूजा हथवाला को सम्मानित कर उनकी उपलब्धि पर बधाई दी.

2026 ASIAN GAMES
कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट ने किया सम्मानित (ETV Bharat)

गांव की बेटियों को आगे बढ़ने की मिलेगी प्रेरणाः पूजा के गांव पहुंचते ही ग्रामीणों में खासा उत्साह देखने को मिला. बड़ी संख्या में लोग उनके स्वागत के लिए पहुंचे और फूलमालाओं से उनका अभिनंदन किया. ग्रामीणों ने कहा कि "पूजा की सफलता से गांव की बेटियों और युवाओं को खेलों में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी.

ढोल-नगाड़ों से पूजा हथवाला का स्वागत (ETV Bharat)

'घर का सपना पूरा हुआ': पूजा हथवाला ने कहा कि "गोल्ड मेडल जीतने के बाद उन्हें बेहद गर्व महसूस हो रहा है. उन्होंने कहा, 'घर का सपना पूरा हुआ है. मैं गांव की पहली गोल्ड मेडलिस्ट हूं. गांव में मुझसे ज्यादा खुशी लोगों को है." पूजा ने बताया कि टीम जब एशियन गेम्स के लिए गई थी तो एक ही लक्ष्य था कि गोल्ड मेडल लेकर लौटना है. इसके लिए काफी संघर्ष करना पड़ा है.

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गोल्ड मेडलिस्ट पूजा हथवाला (ETV Bharat)

'रुचि के क्षेत्र में मेहनत करनी चाहिए': पूजा ने कहा कि "अगर कबड्डी ओलंपिक में शामिल होती है तो उनका अगला सपना वहां भी देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना है." उन्होंने बेटियों से पढ़ाई और खेल, दोनों पर ध्यान देने की अपील करते हुए कहा कि "जिस क्षेत्र में रुचि हो, उसमें पूरी मेहनत करनी चाहिए. परिवारों को भी अपने बच्चों का पूरा सहयोग करना चाहिए." पूजा ने गांव वासियों का जोरदार स्वागत के लिए तहेदिल से आभार जताया.

सातवीं-आठवीं कक्षा से शुरू हुआ सफर: पूजा के दादा जापान सिंह ने कहा कि पूजा ने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कई चुनौतियों का सामना किया. कभी यूनिवर्सिटी और कभी फेडरेशन स्तर पर उसे खेलने को लेकर परेशानियां आईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी. उन्होंने बताया कि "पूजा जब सातवीं-आठवीं कक्षा में पढ़ती थी, तभी से कबड्डी खेलने की शुरुआत की थी. इसके बाद परिवार ने भी उसका पूरा साथ दिया."

पूजा के खान-पान का रखा जाता है विशेष ध्यानः उन्होंने कहा कि पूजा दो एशियाड खेल चुकी है और अब परिवार का सपना है कि वह आगे भी देश के लिए पदक जीते. जापान सिंह ने बताया कि पूजा के खान-पान का भी विशेष ध्यान रखा गया. उसे मीट-मांस से दूर रखा गया और घर के शुद्ध शाकाहारी भोजन, दूध-दही आदि पर जोर दिया गया. समारोह में नगर पालिक चेयरमैन डॉ. संजय जांगड़ा, जुलाना बारहा के प्रधान बसाऊ लाठर, पूर्व मंडल अध्यक्ष नीरज, राजबीर हथवाला समेत अनेक ग्रामीण और खेल प्रेमी मौजूद रहे.

पूरे क्षेत्र के लिए गर्व की बात है पूजा की उपलब्धि: मंत्री कृष्ण पंवार ने कहा कि "पूजा हथवाला ने अपने शानदार खेल प्रदर्शन से देश का मान बढ़ाया है." उन्होंने कहा कि "पूजा की उपलब्धि केवल उनके परिवार या गांव की नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए गर्व की बात है. खिलाड़ियों की मेहनत और लगन देश के युवाओं के लिए प्रेरणा है." युवाओं को खेलों में आगे बढ़ने के लिए निरंतर मेहनत करनी चाहिए. सरकार की ओर से खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने और उन्हें सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं.

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