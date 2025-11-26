बास्केटबॉल खिलाड़ियों की मौत पर हरियाणा में सियासी घमासान, विपक्ष बोला- 'ये हादसा नहीं, हत्या है...' सरकार ने दिए जांच के आदेश
Basketball players death case in Haryana: हरियाणा में दो बास्केटबॉल खिलाड़ियों की मौत मामला तूल पकड़ चुका है.
चंडीगढ़: हरियाणा में दो बास्केटबॉल खिलाड़ियों की मौत के मामले में अब सियासत तेज हो गई है. एक तरफ विपक्ष सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहा है, तो वहीं सरकार की तरफ से कड़ी कार्रवाई की बात कही जा रही है. फिलहाल मामले में खेल मंत्री गौरव गौतम ने डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया है. खेल मंत्री ने बताया कि इस मुद्दे पर 28 नवंबर को उच्च स्तरीय बैठक की जाएगी.
रणदीप सुरजेवाला बोले- 'ये मौत नहीं, बीजेपी के सिस्टम द्वारा की गई हत्या है': रणदीप सुरजेवाला ने कहा "हरियाणा के लाखनमाजरा में नेशनल बास्केटबॉल प्लेयर हार्दिक की मौत एक हादसा नहीं, भाजपा सरकार के सिस्टम द्वारा की गई एक हत्या है। हार्दिक हरियाणा की युवा प्रतिभा भी था, एक बेटा भी और एक होनहार नौजवान भी। क्या भाजपा सरकार मां बाप को उनका बेटा वापस दे पायेगी? CM नायब सैनी की भी सीधी जिम्मेदारी है। क्या श्री सैनी जबाब देंगे
1. लखनमाजरा के सभी खिलाड़ी मेंटेनेंस की मांग व सुविधाओं को लेकर श्री नायब सैनी से तीन महीने पहले मिले पर हुआ कुछ नहीं- वही ढाक के तीन पात। इस आपराधिक लापरवाही का क्या कारण है?
2. अगर आप स्टेडियम का एक पोल भी नहीं ठीक कर सकते तो सरकार क्या खाक चलाओगे?
3. जिला खेल अधिकारी कह रहे हैं कि इस स्टेडियम सहित चौदह स्टेडियमों के लिए ₹2.1 करोड़ का बजट है तो फिर जरा ये बताइये की ये खर्च क्यों नहीं हुआ? एमपीएलएड का बजट भी नहीं लगाया। अगर सरकार ये बजट खर्च और मेंटेनेंस करती तो हार्दिक की जान बच सकती थी। भाजपा सरकार में इसका जिम्मेदार कौन है?
4. क्या श्री नायब सैनी बतायेंगे कि देश के स्पोर्ट्स के ₹3,397 करोड़ बजट से मोदी सरकार ने हरियाणा को केवल ₹88 करोड़ ही क्यों दिये (जबकि गुजरात को दिये ₹608 करोड़), जबकि देश के आधे से अधिक मेडल हरियाणा के खिलाड़ी लाते हैं ? हरियाणा जवाब मांगता है ।"
हरियाणा के लाखनमाजरा में नेशनल बास्केटबॉल प्लेयर हार्दिक की मौत एक हादसा नहीं, भाजपा सरकार के सिस्टम द्वारा की गई एक हत्या है ।— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) November 26, 2025
हार्दिक हरियाणा की युवा प्रतिभा भी था, एक बेटा भी और एक होनहार नौजवान भी । क्या भाजपा सरकार माँ बाप को उनका बेटा वापस दे पायेगी?
CM श्री नायब सैनी की… pic.twitter.com/6taUvThxAp
'दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो': कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने कहा "रोहतक में प्रैक्टिस के दौरान बास्केटबॉल का भारी पोल गिरने से 17 वर्षीय खिलाड़ी हार्दिक राठी की दर्दनाक मृत्यु अत्यंत दुखद है। उनके परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करती हूं। परंतु यह घटना केवल एक दुर्घटना भर नहीं है, बल्कि प्रदेश में खेल सुविधाओं की सुरक्षा के प्रति हरियाणा की भाजपा सरकार की उपेक्षा का गंभीर संकेत है। रखरखाव में लापरवाही, भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति और कमजोर निगरानी व्यवस्था ने एक युवा खिलाड़ी की जान ले ली। इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच हो तथा दोषियों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।"
रोहतक में प्रैक्टिस के दौरान बास्केटबॉल का भारी पोल गिरने से 17 वर्षीय खिलाड़ी हार्दिक राठी की दर्दनाक मृत्यु अत्यंत दुखद है। उनके परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करती हूँ।— Kumari Selja (@Kumari_Selja) November 26, 2025
परंतु यह घटना केवल एक दुर्घटना भर नहीं है, बल्कि प्रदेश में खेल सुविधाओं की सुरक्षा के प्रति… pic.twitter.com/jIz23gTZI5
दीपेंद्र हुड्डा ने उठाए सरकार पर सवाल: कांग्रेस MP दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा "इससे ज़्यादा दुखद घटना नहीं हो सकती. उसकी जान इसलिए गई क्योंकि पिछले 11 सालों में, हरियाणा में BJP सरकार ने सभी स्पोर्ट्स स्टेडियम के लिए बजट रोक दिया। सभी स्टेडियम कांग्रेस के राज में बने थे. यह स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रति उनकी बेपरवाही ही नहीं बल्कि उनकी लापरवाही भी है। यह क्रिमिनल लापरवाही है। तीन साल पहले, मैंने यहां काम के लिए अपना MP फंड जारी किया था। लेकिन उन्होंने इसे फाइलों में दबा दिया क्योंकि मैं विपक्ष का MP हूं...मैं अब परिवार से मिलने जा रहा हूं। इस सरकार ने भेदभाव किया है; यह नहीं चाहती कि इसके बच्चे स्पोर्ट्स में जाएं."
#WATCH | Delhi: On death of a 16-year-old national-level basketball player in Haryana's Rohtak after the basketball pole fell on his chest during practice, Congress MP Deepender Singh Hooda says, " there cannot be an incident sadder than this...he lost his life because in the last… pic.twitter.com/sa2W5A2wxj— ANI (@ANI) November 26, 2025
जानें सीएम नायब सैनी ने क्या कहा: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा "मुझे अभी इस मामले की जानकारी नहीं है. मीडिया के जरिए अभी मुझे पता चला है. मामले में पूरी जानकारी लेने के बाद ही मैं इस पर कुछ कहूंगा."
खेल मंत्री का सख्त एक्शन: मामले में खेल मंत्री गौरव गौतम का बड़ा एक्शन देखने को मिला है. उन्होंने जिला खेल अधिकारी को सस्पेंड करने के आदेश जारी किए हैं. इसके अलावा जहां पर ये घटना हुई है. उस नर्सरी को निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं. खेल मंत्री ने मामले में उच्च अधिकारियों को जांच करने के आदेश जारी किए हैं. उन्होंने कहा कि 'जिस किसी की भी लापरवाही के चलते खिलाड़ी की जान गई है. उसे किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा. उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना ना हो. इस दुख की घड़ी में पूरी सरकार परिजनों के साथ हैं. ये ऐसा वक्त है. जिसमें हम निशब्द हो गए हैं. ये बहुत दुखद घटना है और व्यक्तिगत रूप से भी हमें बहुत आघात पहुंचा है'.
क्या है पूरा मामला? रोहतक के लाखन माजरा गांव में खेल के मैदान पर प्रैक्टिस कर रहे एक 16 वर्षीय खिलाड़ी हार्दिक की दर्दनाक मौत हो गई. युवक बास्केटबॉल के पोल पर लटककर व्यायाम कर रहे थे. इस दौरान बास्केटबॉल का पोल टूटकर युवक की छाती पर गिर गया. मैदान में प्रैक्टिस कर रहे अन्य खिलाड़ियों ने देखा, तो उन्होंने तुरंत दौड़कर उसे उठा लिया, लेकिन पोल में वजन ज्यादा होने की वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई. ऐसी ही घटना हरियाणा के झज्जर जिले से सामने आई. बहादुरगढ़ के शहीद ब्रिगेडियर होशियार स्टेडियम में रविवार को खिलाड़ी अमन पर बास्केटबॉल का पोल गिर गया. जिसके चलते वो गंभीर रूप से घायल हो गए. सोमवार को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. इन घटनाओं के बाद से खेल प्रशासन सवालों के घेरे में है कि क्यों वक्त पर स्टेडियम का मेंटेनेंस नहीं किया जाता?
