'यह BCCI के मुंह पर सबसे बड़ा तमाचा है...' पाकिस्तान के भारत से मैच न खेलने पर प्रियंका का बड़ा बयान
Pakistan boycott India match: पाकिस्तान ने भारत के साथ मैच न खेलने का फैसला करके नया विवाद खड़ा कर दिया है.
Published : February 2, 2026 at 3:57 PM IST|
Updated : February 2, 2026 at 4:20 PM IST
हैदराबाद: भारत के खिलाफ अपने हाई-प्रोफाइल टी20 वर्ल्ड कप मैच का बहिष्कार करने के पाकिस्तान के फैसले के बाद कई नेता इस कदम को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के मुंह पर 'सबसे बड़ा तमाचा' बताया.
कई विपक्षी नेताओं ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद पाकिस्तान के खिलाफ मैचों में भारत की भागीदारी पर भी सवाल उठाए. शिवसेना (UBT) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि पाकिस्तान के बहिष्कार ने क्रिकेट कूटनीति की विफलता को उजागर किया है.
उन्होंने कहा, 'यह BCCI के मुंह पर सबसे बड़ा तमाचा है. BCCI दुनिया की सबसे शक्तिशाली और सबसे अमीर क्रिकेट संस्था है और ICC का एक प्रभावशाली सदस्य है. आतंकी हमले और 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद, हमने वैश्विक मंचों पर आतंकवाद को बढ़ावा देने में पाकिस्तान की भूमिका का मुद्दा बार-बार उठाया. जिन 26 लोगों की जान गई, उनके परिवारों ने बार-बार अपील की कि पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेले जाने चाहिए,.
खेल को राजनीति से मिला दिया गया है
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इस पूरे घटनाक्रम की आलोचना करते हुए कहा है कि राजनीति को खेल से अलग रखना चाहिए. उन्होंने कहा, 'यह बहुत शर्मनाक है कि दोनों तरफ से खेल का इस तरह से राजनीतिकरण किया गया है, सच कहूं तो, मुझे नहीं लगता कि मुस्तफिजुर (बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान) को कोलकाता में खेलने के लिए कॉन्ट्रैक्ट देने से मना किया जाना चाहिए था. यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था. राजनीति का दखल, मुझे लगता है कि बांग्लादेश की प्रतिक्रिया जरूरत से ज्यादा थी, लेकिन यह उसी का एक प्रतिबिंब भी है, और पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ अपनी एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहा है. यह पूरी बात अब हाथ से निकलती जा रही है.'
उन्होंने आगे कहा, 'मुझे लगता है कि हमें सच में यह समझने की जरूरत है कि खेल, खासकर क्रिकेट जैसा खेल जो सभी लोगों के लिए इतना मायने रखता है, हमें कम से कम खेल के मैदान पर एक साथ लाने का जरिया होना चाहिए, बजाय इसके कि इसे ऐसे ही चलने दिया जाए۔ मुझे सच में लगता है कि यह अब सभी संबंधित लोगों के लिए एक वेक-अप कॉल है कि वे इमरजेंसी बेसिस पर एक-दूसरे से संपर्क करें, ICC इसके लिए एक प्लेटफॉर्म हो सकता है, बस कहें, चलो इस बकवास को खत्म करते हैं... आप हमेशा ऐसे नहीं चल सकते.'
बता दें कि पाकिस्तान की सरकार ने रविवार को एक्स पर एक पोस्ट में कहा था कि वो अपनी क्रिकेट टीम को टी20 वर्ल्ड कप खेलने की अनुमति दे रहा है, लेकिन उनकी टीम 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैदान में नहीं उतरेगी. इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी सरकार के ट्वीट को रिट्वीट किया, जिसके बाद आईसीसी नें कहा कि ये बड़े टूर्नामेंट में खेल भावना के खिलाफ है, इससे कई लोगों को आर्थिक नुकसान होगा, जिसका खुद पाकिस्तान भी बड़ा लाभार्थी है, इसलिए पाकिस्तान को सबका ख्याल करके सही रास्ता तलाश करना चाहिए.
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान
पाकिस्तान ग्रुप A में भारत, नामीबिया, नीदरलैंड और यूनाइटेड यूएसए के साथ है. पाकिस्तान के सभी मैच श्रीलंका में होने हैं, जो भारत के साथ टूर्नामेंट की सह-मेजबानी कर रहा है. पाकिस्तान 7 फरवरी को नीदरलैंड के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगा, जो टूर्नामेंट का पहला दिन है, इसके बाद 10 और 18 फरवरी को क्रमशः USA और नामीबिया का सामना करेगा.
अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करता है तो उसे दो अंक गंवाने पड़ सकते हैं. ICC खेलने की शर्तों के अनुसार, बहिष्कार से पाकिस्तान के नेट रन रेट पर भी असर पड़ेगा.