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PM मोदी आज एशियन गेम्स में भाग लेने वालों से करेंगे मुलाकात, जानें कब और कहां होगा ये कार्यक्रम?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( IANS )

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एशियन गेम्स 2026 में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे. PMO की ओर से जारी प्रेस रिलीज के अनुसार यह कार्यक्रम शाम करीब साढ़े चार बजे मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में होगा. इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी वहां मौजूद लोगों को संबोधित भी करेंगे.

इस कार्यक्रम में भारतीय दल के खिलाड़ी, उनके कोच और सहयोगी स्टाफ, भारतीय ओलंपिक संघ के अधिकारी, राष्ट्रीय खेल महासंघों के प्रतिनिधि के अलावा युवा मामले और खेल मंत्रालय के अधिकारी शामिल होंगे. बता दें कि पीएम की खिलाड़ियों से मुलाकात पहली बार नहीं हो रही है. जब भारतीय दल किसी बड़े इवेंट में शानदार प्रदर्शन करके आते हैं तो पीएम मोदी उन खिलाड़ियों के सम्मान में मुलाकात करते हैं.