PM मोदी आज एशियन गेम्स में भाग लेने वालों से करेंगे मुलाकात, जानें कब और कहां होगा ये कार्यक्रम?
भारत एशियन गेम्स 2026 में 21 गोल्ड, 27 सिल्वर और 37 ब्रॉन्ज सहित कुल 85 मेडल जीतकर चौथे स्थान पर रहा.
Published : October 15, 2026 at 9:59 AM IST
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एशियन गेम्स 2026 में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे. PMO की ओर से जारी प्रेस रिलीज के अनुसार यह कार्यक्रम शाम करीब साढ़े चार बजे मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में होगा. इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी वहां मौजूद लोगों को संबोधित भी करेंगे.
इस कार्यक्रम में भारतीय दल के खिलाड़ी, उनके कोच और सहयोगी स्टाफ, भारतीय ओलंपिक संघ के अधिकारी, राष्ट्रीय खेल महासंघों के प्रतिनिधि के अलावा युवा मामले और खेल मंत्रालय के अधिकारी शामिल होंगे. बता दें कि पीएम की खिलाड़ियों से मुलाकात पहली बार नहीं हो रही है. जब भारतीय दल किसी बड़े इवेंट में शानदार प्रदर्शन करके आते हैं तो पीएम मोदी उन खिलाड़ियों के सम्मान में मुलाकात करते हैं.
एशियन गेम्स 2026 में भारत ने शानदार प्रदर्शन
जापान के आइची-नागोया में आयोजित एशियन गेम्स 2026 में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया और वो मडेल टैली में चौथे स्थान पर रहा. भारत ने कुल 85 मेडल जीते, जिनमें 21 गोल्ड, 27 सिल्वर और 37 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं. एशियन गेम्स में यह भारत का अब तक का दूसरा सबसे अच्छा प्रदर्शन है. इससे पहले हांगझोऊ 2023 में भारतीय दल ने रिकॉर्ड 106 पदक (जिसमें 28 गोल्ड शामिल थे) जीते थे. खास बात ये है कि भारत ने इस बार के एशियन गेम्स में 501 खिलाड़ियों का दल भेजा था जिनमें से 310 खिलाड़ी पहली बार एशियाड में हिस्सा ले रहे थे.
🔥 85 MEDALS. WHAT A CAMPAIGN! 🇮🇳🏆 The curtains come down on Asian Games 2026, but Team India leaves behind a trail of GRIT, GLORY & GOLD! 💥 🥇 21 GOLD | 🥈 27 SILVER | 🥉 37 BRONZE 🏅 85 MEDALS — A PODIUM PUNCH TO REMEMBER! From roaring arenas to unforgettable finishes, our champions made the Tricolour fly high in Aichi-Nagoya! 🇮🇳🔥 85 times the pride. One Team. One Tricolour. ONE BHARAT! ❤️🔥 #AsianGames2026 #Cheer4Bharat #BaarBaarBharatHarBaarBharat #TeamIndia— SAI Media (@Media_SAI) October 4, 2026
एशियन गेम्स 2026 में भारत की उपलब्धियां
इन खेलों में भारत ने कई उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कीं. इनमें रिकर्व तीरंदाजी में ऐतिहासिक प्रदर्शन, पुरुष और महिला हॉकी टीमों का एक ही सीरीज में गोल्ड मेडला जीतना, और सॉफ्ट टेनिस तथा मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स (MMA) में पहली बार मेडल हासिल करना शामिल है.
एथलेटिक्स में भारत ने 24 पदक जीते, जो किसी भी खेल में भारत का सबसे बड़ा प्रदर्शन है, हालांकि इसमें केवल एक स्वर्ण पदक मिला. तीरंदाजी में भारत ने पांच स्वर्ण सहित कुल नौ पदक जीते, जो हांगझोऊ खेलों के रिकॉर्ड की बराबरी है.
इसके अलावा प्रणवी उर्स एशियन गेम्स के गोल्फ में व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गईं. इसके साथ ही, इस खेल में खिताब के लिए देश का 24 साल लंबा इंतजार खत्म हो गया.
अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियों में महिलाओं के ट्रैप इवेंट में भारत का पहला स्वर्ण पदक, 28 साल के अंतराल के बाद भारोत्तोलन (वेटलिफ्टिंग) में रजत पदक, और ग्रीको-रोमन कुश्ती में रजत पदक जीतना शामिल है.