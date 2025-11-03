पीएम मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू समेत किन बड़े नेताओं ने दी टीम इंडिया को चैंपियन बनने पर बधाई, देखें पोस्ट
PM congratulates Team India: प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति समेत कई बड़े नेताओं ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को वर्ल्ड चैंपियन बनने पर बधाई दी है.
Published : November 3, 2025 at 2:21 PM IST
हैदराबाद : भारत महिला वनडे विश्व कप का नया चैंपियन बनकर उभरा है. उसने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर अपनी पहली ट्रॉफी जीती है. भारतीय टीम की इस विशेष उपलब्धि के लिए उसकी जमकर तारीफ हो रही है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई गणमान्य लोगों ने टीम को बधाई दी है.
पीएम मोदी ने दी टीम को बधाई
प्रधानमंत्री मोदी ने इस शानदार परिणाम के लिए महिला टीम की बेजोड़ प्रतिभा और विशेष प्रदर्शन की सराहना की है. प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, 'यह महिलाओं की बेजोड़ प्रतिभा और विशेष प्रदर्शन के लिए एक बेहतरीन परिणाम है. यह जीत महिला क्रिकेट को और ऊंचे स्तर पर ले जाएगी. उन्होंने फाइनल में शानदार कौशल और आत्मविश्वास के साथ प्रदर्शन किया। सभी खिलाड़ियों को बधाई. यह ऐतिहासिक जीत आने वाली पीढ़ी को इस खेल को अपनाने के लिए प्रेरित करेगी'.
A spectacular win by the Indian team in the ICC Women’s Cricket World Cup 2025 Finals. Their performance in the final was marked by great skill and confidence. The team showed exceptional teamwork and tenacity throughout the tournament. Congratulations to our players. This…— Narendra Modi (@narendramodi) November 2, 2025
राष्ट्रपति ने की टीम इंडिया की प्रशंसा
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक्स पर पोस्ट लिखा, 'भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सभी सदस्यों को आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 जीतने पर मेरी हार्दिक बधाई. उन्होंने पहली बार जीत हासिल करके इतिहास रच दिया है. वे अच्छा खेल रही हैं और आज उन्हें अपनी प्रतिभा और प्रदर्शन के अनुरूप परिणाम मिला है. यह निर्णायक क्षण महिला क्रिकेट को और भी ऊंचाइयों पर ले जाएगा. जिस तरह से लड़कियों ने भारत को गौरवान्वित किया है, मैं उनकी प्रशंसा करती हूं'.
My heartiest congratulations to each and every member of the Indian women cricket team on winning the ICC Women’s Cricket World Cup 2025! They have created history by winning it for the first time. They have been playing well and today they got the result befitting their talent…— President of India (@rashtrapatibhvn) November 2, 2025
केंद्रीय गृह मंत्री ने दी बधाई
केंद्रीय गृह मंत्री अमिता शाह ने एक पर पोस्ट कर लिखा, 'विश्व विजेता टीम इंडिया को सलाम. यह देश के लिए एक गौरवशाली क्षण है, क्योंकि हमारी टीम आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 जीतकर भारत का गौरव आसमान पर पहुंचा रही है. आपके शानदार क्रिकेट कौशल ने लाखों लड़कियों के लिए प्रेरणा का मार्ग प्रशस्त किया है'.
Hats off to the world champion Team India.— Amit Shah (@AmitShah) November 2, 2025
It is a crowning moment for the nation, as our team lifts the #ICCWomensWorldCup2025, elevating India's pride to the skies. Your stellar cricketing skills paved the path of inspiration for millions of girls.
Congratulations to the… pic.twitter.com/fTP0gNoV3A
राहुल गांधी ने दी बधाई
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, 'क्या ही गर्व का क्षण है! हमारी महिलाओं ने इतिहास रच दिया है और करोड़ों दिलों को छुआ है. आपके साहस, धैर्य और शालीनता ने भारत को गौरवान्वित किया है और अनगिनत युवा लड़कियों को निडर होकर सपने देखने के लिए प्रेरित किया है. आपने सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं उठाई, आपने एक राष्ट्र का उत्साह बढ़ाया है. जय हिंद'.
What a moment of pride! 💙— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 2, 2025
Our Women in Blue have made history and touched a billion hearts. Your courage, grit, and grace have brought glory to India and inspired countless young girls to dream fearlessly.
You didn’t just lift a trophy, you lifted a nation’s spirit.
Jai Hind!… pic.twitter.com/yXlxThsoHj