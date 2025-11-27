PM नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड कप जीतने वाली ब्लाइंड महिला क्रिकेट टीम से की मुलाकात, देखें वीडियो
PM नरेंद्र मोदी और विपक्ष के नेता राहुल गांधीने वर्ल्ड कप जीतने वाली ब्लाइंड महिला क्रिकेट टीम से मुलाकात की.
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोक कल्याण मार्ग पर स्थित अपने आवास पर पहले T20 वर्ल्ड कप की विजेता इंडियन ब्लाइंड महिला क्रिकेट टीम की मेजबानी की. PM ने सभी खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ का वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ स्वागत किया.
इस अवसर पर PM ने इंडियन टीम की कैप्टन दीपिका और दूसरे खिलाड़ियों से खुलकर बात की और उन्हें अपने हाथ से मिठाई भी खिलाई. खिलाड़ियों हस्ताक्षर किया हुआ एक बैट भी पीएम को भेंट किया.
इससे पहले विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी ब्लाइंड महिला WC जीतने वाली टीम से मुलाकात की. उन्होंने 10 जनपथ, नई दिल्ली में ब्लाइंड महिला क्रिकेट टीम की मेजबानी की.
राहुल गांधी ने फेसबुक पर पोस्ट किया, 'आज, नई दिल्ली में पहले T20 वर्ल्ड कप की विजेता भारतीय ब्लाइंड महिला क्रिकेट टीम की मेजबानी करने का सम्मान मिला. उनकी ऐतिहासिक जीत हिम्मत और संभावनाओं का एक शक्तिशाली संदेश है। उनका धैर्य, अनुशासन और असाधारण भावना पूरे देश के लिए प्रेरणा है. भारत को इन चैंपियंस पर गर्व है.'
इंडियन टीम ने फाइनल में नेपाल को सात विकेट से हराकर श्रीलंका में पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रचा था. टीम की सफलता ने एक परफेक्ट कैंपेन दिखाया, जिसमें इंडिया पूरे टूर्नामेंट में अजय रहा.
टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला करते हुए, इंडिया ने नेपाल को 20 ओवर में 5 विकेट पर 114 रन पर रोक दिया. उसके बाद इंडिया ने 47 गेंद बाकी रहते सिर्फ 12.1 ओवर में टारगेट पार कर लिया.
अपनी खिताबी जीत के रास्ते में, भारत ने ग्रुप स्टेज में श्रीलंका को 10 विकेट से, ऑस्ट्रेलिया को 209 रन से, नेपाल को 85 रन से, अमेरिका को 10 विकेट से और पाकिस्तान को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई, जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराया और आखिर में फाइनल में नेपाल को 7 विकेट से हराया.
भारत का शानदार खिताबी सफर न केवल उनकी लगातार जीत को दिखाता है, बल्कि ब्लाइंड क्रिकेट के लिए एक बड़ा मील का पत्थर भी है, जो आने वाले सालों में इस खेल की पहचान और ग्रोथ का रास्ता बनाएगा.