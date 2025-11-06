ETV Bharat / sports

जानिए पीएम मोदी ने विश्व विजेता टीम के साथ की क्या बात? देखिए दिल छू लेने वाला ये वीडियो

वर्ल्ड कप विनिंग महिला क्रिकेट टीम से पीएम मोदी की मुलाकात ( IANS )

हैदराबाद : आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 की विनर टीम इंडिया से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते बुधवार शाम मुलाकात की. इस मीटिंग का वीडियो अब सामने आ गया है. इस वीडियो में पीएम मोदी भारतीय खिलाड़ियों से अपने दिल की बात करते हुए नजर आ रहे हैं. तो वहीं भारतीय खिलाड़ियों ने भी पीएम मोदी से खुलेदिल के साथ बात की है. पीएम मोदी से भारतीय खिलाड़ियों की हुई क्या बात

इस मुलाकात में हंसी-मजाक के साथ-साथ कोच रोचक बातें हुईं. पीएम के सरकारी आवास पर जो लोक कल्याण मार्ग पर स्थित हैं, वहां पर महिला क्रिकेट टीम ने नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की और इस दौरान पीएम ने ऐतिहासिक वनडे वर्ल्ड कप जीत पर टीम को बधाई दी. इस मीटिंग में सबसे पहले कोच अमोल मजूमदार ने पीएम मोदी का उनसे मिलेने के लिए धन्यवाद किया. इसके बाद हरमन ने कहा हम बार-बार आपसे ऐसे ही मिलते रहे. इसके बाद पीएम मोदी खिलाड़ियों और खेल को लेकर बात करते हुए नजर आते हैं. खिलाड़ियों और पीएम मोदी में हुईं कुछ खास बातें

कप्तान हरमनप्रीत ने 2017 में पीएम मोदी से हुई मुलाकात को याद किया जब वे उनसे बिना ट्रॉफी के मिले थे. अब जब वे ट्रॉफी के साथ उनसे मिल रहे हैं तो उन्होंने कहा कि टीम उनसे और भी बार मिलना चाहती है. वाइस-कैप्टन स्मृति मंधाना ने कहा कि, पीएम मोदी ने उन्हें मोटिवेट किया है और वे उन सभी के लिए प्रेरणा रहे हैं. उन्होंने यह भी बताया कि आज लड़कियां सभी क्षेत्रों में अच्छा कर रही हैं और यह पीएम मोदी के प्रयासों के कारण है.