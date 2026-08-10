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'मुझे देश का गलत नक्शा देखना अच्छा नहीं लगा...' लवलीना ने PM मोदी से क्यों कही ऐसी बात?

PM मोदी की कॉमनवेल्थ चैंपियन खिलाड़ियों से मुलाकात ( IANS )

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की पदक विजेताओं के साथ मुलाकात की. इस दौरान पीएम ने ग्लासगो में एक रेस्टोरेंट में भारत का गलत नक्शा देखने के बाद आपत्ति जताने वाली बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन की प्रशंसा की, और कहा कि उनके इस कदम को लंबे समय तक याद रखा जाएगा. मोदी के कार्यालय ने सोमवार को खिलाड़ियों से मुलाकात का एक वीडियो भी जारी किया. जिसमें प्रधानमंत्री ने लवलीना से इस बारे में पूछा, 'क्या हुआ, तुम उस रेस्टोरेंट वाले से झगड़ा कर रही थीं?' 75 किग्रा इवेंट में सिल्वर मेडल जीतने वाली लवलीना हंसी और कहा कि उन्होंने यह बात इसलिए उठाई क्योंकि उन्हें गलत नक्शा देखकर अच्छा नहीं लगा, भले ही टीम कॉमनवेल्थ गेम्स में अपनी सफलता का जश्न मना रही थी. लवलीना ने जवाब दिया, 'सर, वह खुशी का मौका था, हम जश्न मना रहे थे और मुझे गलत नक्शा देखना अच्छा नहीं लगा. मैंने उनसे विनम्रता से कहा और उन्होंने बदलाव भी कर दिए. लवलीना की बात सुनकर मोदी ने बॉक्सर की तारीफ की और कहा कि जश्न के माहौल में भी उन्होंने उस समस्या पर ध्यान दिया. उन्होंने कहा कि उनके इस काम का महत्व उस पल से कहीं ज्यादा था.