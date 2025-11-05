महिला विश्व कप जीतने के बाद प्रधानमंत्री मोदी से मिलीं भारत की बेटियां, PM ने दी जीत की बधाई
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर महिला विश्व कप विजेता भारतीय टीम की मेजबानी की. उन्होंने टीम के शानदार प्रदर्शन की सराहना की
Published : November 5, 2025 at 8:37 PM IST
नई दिल्ली: विश्व कप विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम बुधवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली. प्रधानमंत्री मोदी ने लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने आधिकारिक आवास पर महिला विश्व कप चैंपियन टीम की मेजबानी की. प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों को ऐतिहासिक जीत के लिए बधाई दी. साथ ही टूर्नामेंट में पहले लगातार तीन हार का सामना करने के बाद उनकी शानदार वापसी की सराहना की. पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना को स्वीकार किया और मजबूती से उभरने के उनके दृढ़ संकल्प की सराहना की.
पीएम मोदी ने भारतीय महिला टीम और ट्रॉफी के साथ फोटो क्लिक कराई. इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों से बातचीत भी की.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 2017 में प्रधानमंत्री मोदी से हुई मुलाकात को याद किया, जब वे ट्रॉफी के बिना प्रधानमंत्री से मिली थीं. विजेता टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें प्रेरित किया है और वे सभी के लिए प्रेरणा रहे हैं. उन्होंने यह भी बताया कि कैसे आज लड़कियां सभी क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, और यह प्रधानमंत्री की वजह से है.
PHOTO | Prime Minister Narendra Modi (@narendramodi) today hosted the champions of Women’s World Cup at his residence at Lok Kalyan Marg today.— Press Trust of India (@PTI_News) November 5, 2025
PM congratulated the team for the victory and praised their remarkable comeback in the tournament after a string of three defeats and… pic.twitter.com/yZido2VEpq
दीप्ति शर्मा ने कहा कि वह प्रधानमंत्री से मिलने का इंतजार कर रही थीं. उन्होंने 2017 में हुई अपनी मुलाकात को याद किया, जब प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे कड़ी मेहनत करते रहने और अपने सपने को साकार करने के लिए कहा था.
मुलाकात के दौरान हरमनप्रीत ने प्रधानमंत्री से पूछा कि वह हमेशा वर्तमान में कैसे रहते हैं. प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा करना उनके जीवन का हिस्सा बन गया है और उनकी आदत बन गई है.
प्रधानमंत्री मोदी ने 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ हरलीन के प्रसिद्ध कैच को भी याद किया, जिसके बारे में उन्होंने उस समय सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था. पीएम मोदी ने बताया कि कैसे हरमनप्रीत ने फाइनल मैच के बाद गेंद पॉकेट में डाल दी. उन्होंने कहा कि वह भाग्यशाली थीं कि गेंद उनके पास आई और उन्होंने उसे अपने पास रख लिया.
पीएम मोदी ने बताया कि दीप्ति शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर जय श्री राम लिखा है और उनकी बांह पर भगवान हनुमान का टैटू है. उन्होंने कहा कि इससे उन्हें शक्ति मिलती है.
प्रधानमंत्री मोदी ने तेज गेंदबाज और ऑलराउंडर अमनजोत कौर के चर्चित कैच के बारे में बात की, जो उन्होंने कई बार फंबल करने के बाद लिया था. उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा फंबल है जिसे देखना उन्हें बहुत पसंद है. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "कैच करते समय आपको गेंद दिखनी चाहिए, लेकिन कैच के बाद आपको ट्रॉफी दिखनी चाहिए."
बातचीत के दौरान तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ ने बताया कि उनके भाई प्रधानमंत्री मोदी के बहुत बड़े प्रशंसक हैं, इसके बाद पीएम मोदी ने तुरंत उनसे मिलने का खुला निमंत्रण दिया. प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम से देश भर की लड़कियों के लिए, खासकर फिट इंडिया के संदेश को आगे बढ़ाने का आह्वान किया. उन्होंने मोटापे की बढ़ती समस्या पर भी चर्चा की और फिट रहने के महत्व पर जोर दिया.
भारतीय महिला टीम ने रविवार 2 नवंबर को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले गए 2025 महिला एकदिवसीय विश्व कप के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर पहली बार वनडे विश्व कप का खिताब जीता. टूर्नामेंट में सभी खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया और भारत का सम्मान बढ़ाया.
प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व कप जीतने के फौरन बाद भारतीय टीम को बधाई दी थी. उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, "आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के फाइनल में भारतीय टीम की शानदार जीत. फाइनल में उनका प्रदर्शन अद्भुत कौशल और आत्मविश्वास से भरा था. टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण टीम वर्क और दृढ़ता दिखाई. भारत की बेटियों बधाई. यह ऐतिहासिक जीत भविष्य की चैंपियन महिलाओं को खेलों में आने के लिए प्रेरित करेगी."
