विदाई से पहले वर्ल्ड चैंपियन स्मृति मंधाना को मिली खास बधाई, जानिए कब उठेगी स्टार क्रिकेटर की डोली

अब स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल को उनकी शादी से पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हार्दिक शुभकामनाएं दीं हैं. ये दोनों 23 नवंबर को शादी करने वाले हैं. इससे पहले इस कपल के लिए एक खास पल तब आया जब पीएम मोदी ने एक खास संदेश के जरिए दोनों को बधाई दी. पीएम के लेटर ने तुरंत ही सबका ध्यान खींच लिया.

हैदराबाद : भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार क्रिकेटर और बांए हाथ की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं. मंधाना म्यूजिक कंपोजर-फिल्ममेकर पलाश मुच्छल से शादी करने जा रही हैं. इससे पहले उन्होंने अपनी सगाई की अंगूठी के साथ एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें उनकी टीममेट्स और दोस्त भी नजर आ रहीं हैं.

पीएम मोदी ने मंधाना को दी शादी की बधाई

पीएम मोदी ने अपने नोट में उनके मिलन को दो सफल यात्राओं का एक साथ आना बताया. उन्होंने प्यार, विश्वास और साथ को एक मजबूत शादी के आधार बताया. खासकर, मोदी ने उनकी शादी की तारीख का भी जिक्र किया, जिसे कपल ने आधिकारिक तौर पर कन्फर्म नहीं किया था, जिससे मैसेज का और भी अहमियत का एहसास होता है.

मंधाना खास तरीके से किया सगाई का ऐलान

प्रधानमंत्री की शुभकामनाएं मंधाना के अपनी सगाई के अनोखे और आकर्षक तरीके से खुलासा करने के तुरंत बाद आईं. फॉर्मल अनाउंसमेंट के बजाय उन्होंने एक हल्की-फुल्की इंस्टाग्राम रील पोस्ट की जिसमें उनकी सबसे करीबी टीममेट्स जेमिमा रोड्रिग्स, श्रेयांका पाटिल और राधा यादव मशहूर फिल्म 'लगे रहो मुन्ना भाई' के 'समझो हो ही गया' गाने पर डांस कर रही थीं.

मंधना का पर्सनल सेलिब्रेशन ऐसे समय में आया है जब उनका क्रिकेट करियर अपने सबसे अच्छे पीक पर है. उन्होंने भारत की ऐतिहासिक पहली आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप जीत में अहम भूमिका निभाई. उन्होंने वर्ल्ड कप में 9 पारी में 434 रन बनाए, जो वर्ल्ड कप के किसी भी एक एडिशन में किसी भारतीय द्वारा बनाए गए सबसे ज्यादा रन हैं.