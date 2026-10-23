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लोहरदगा की बेटी संजना कुमारी ने एशियन पैरा गेम्स में जीता कांस्य पदक, पीएम ने दी बधाई

झारखंड की खिलाड़ी संजना कुमारी ( सौ. संजना के पिता )

लोहरदगाः जापान में आयोजित 5वें एशियन पैरा गेम्स 2026 में लोहरदगा की होनहार पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी संजना कुमारी ने भारत के लिए कांस्य पदक (Bronze Medal) जीतकर देश, झारखंड और अपने गृह जिले का नाम विश्व स्तर पर रोशन किया है. पहली बार एशियाई पैरा खेलों में देश का प्रतिनिधित्व कर रहीं संजना की इस ऐतिहासिक सफलता से पूरे जिले में खुशी और जश्न का माहौल है. संजना के पिता ने संजना की इस उपलब्धि की जानकारी दी है.

पदक जीत कर बढ़ाया देश का मान