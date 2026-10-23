लोहरदगा की बेटी संजना कुमारी ने एशियन पैरा गेम्स में जीता कांस्य पदक, पीएम ने दी बधाई
लोहरदगा की संजना कुमारी को एशियन पैरा गेम्स में पदक जीतने पर पीएम ने बधाई दी है.
Published : October 23, 2026 at 4:29 PM IST
लोहरदगाः जापान में आयोजित 5वें एशियन पैरा गेम्स 2026 में लोहरदगा की होनहार पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी संजना कुमारी ने भारत के लिए कांस्य पदक (Bronze Medal) जीतकर देश, झारखंड और अपने गृह जिले का नाम विश्व स्तर पर रोशन किया है. पहली बार एशियाई पैरा खेलों में देश का प्रतिनिधित्व कर रहीं संजना की इस ऐतिहासिक सफलता से पूरे जिले में खुशी और जश्न का माहौल है. संजना के पिता ने संजना की इस उपलब्धि की जानकारी दी है.
पदक जीत कर बढ़ाया देश का मान
जापान के आईची-नागोया शहर स्थित इचिनोमिया सिटी म्यूनिसिपल जिम्नेजियम में आयोजित प्रतियोगिता में लोहरदगा के शास्त्री नगर ढोड्हा टोली की निवासी संजना कुमारी ने महिला एकल एसएल-3 (Women's Singles SL3) वर्ग में बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया. सेमीफाइनल मुकाबले में संजना का सामना जापान की शीर्ष खिलाड़ी कवाई शिनो से हुआ.
Sanjana Kumari makes her mark at the Asian Para Games! Proud of her for winning a Bronze Medal in the Women's Singles SL3 Para Badminton event. May she continue to excel in the years ahead: PM @narendramodi— PMO India (@PMOIndia) October 22, 2026
इस बेहद कड़े और रोमांचक मुकाबले में जापानी खिलाड़ी ने 2-0 (21-7, 21-9) से जीत दर्ज की. हालांकि संजना फाइनल में पहुंचने से चूक गईं लेकिन सेमीफाइनल तक का शानदार सफर तय कर उन्होंने भारत के लिए कांस्य पदक पक्का कर लिया. एशियाइ पैरा गेम्स में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी संजना कुमारी के महिला एकल एसएल-3 स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर देश का मान बढ़ाने पर प्रधानमंत्री ने बधाई दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी उपलब्धि पर खुशी जताते हुए बधाई दी और भविष्य में बेहतर प्रदर्शन की शुभकामनाएं दी है.
आर्थिक व वित्तीय सहायता देने की अपील
संजना के पिता और पूर्व सैनिक रतन कुमार ने बेटी की इस बड़ी उपलब्धि पर गहरा गर्व जताया है. उन्होंने झारखंड सरकार एवं खेल विभाग से भावुक अपील करते हुए कहा कि संजना को वर्ष 2028 में होने वाले लॉस एंजिल्स पैरालंपिक खेलों की तैयारी के लिए आर्थिक व वित्तीय सहायता दी जाए, ताकि वह विश्व स्तरीय ट्रेनिंग और आधुनिक उपकरणों के दम पर देश के लिए स्वर्ण पदक जीत सके.
सीमित संसाधनों से निकलकर अंतरराष्ट्रीय मंच पर तिरंगा फहराने वाली संजना कुमारी की यह सफलता झारखंड की युवा प्रतिभाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा है. यदि राज्य सरकार से उन्हें उचित वित्तीय और प्रशासनिक सहयोग मिलता है, तो 2028 के पैरालंपिक में वे भारत को स्वर्ण पदक दिलाकर एक नया इतिहास रच सकती हैं. पीएम ने भी संजना की उपलब्धि पर बधाई दी है.
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