ETV Bharat / sports

रांची की दिव्यानी लिंडा का टीम इंडिया में चयन, AFC U17 विमेंस एशियन कप के लिए चीन रवाना

रांची: झारखंड की राजधानी रांची की प्रतिभाशाली फुटबॉल खिलाड़ी दिव्यानी लिंडा ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए इतिहास रच दिया है. दिव्यानी को AFC U-17 वूमेन्स एशियन कप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है.

वह रांची की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं, जिन्हें इस प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में देश के लिए खेलने का अवसर मिला है. खास बात यह है कि इस बार झारखंड से कुल चार खिलाड़ियों का चयन हुआ है, जो राज्य के लिए गर्व की बात है.

दिव्यानी लिंडा रांची जिला के कांके प्रखंड अंतर्गत चंदरा गांव की रहने वाली हैं. सीमित संसाधनों और सुविधाओं की कमी के बावजूद उन्होंने अपने जुनून और मेहनत के दम पर यह मुकाम हासिल किया है. खेल के लिए उपयुक्त मैदान और संसाधनों की कमी जैसी चुनौतियों के बावजूद उन्होंने अपने लक्ष्य से कभी समझौता नहीं किया.

रांची की दिव्यानी लिंडा के साथ अन्य फुटबॉल खिलाड़ी (ETV Bharat)

दिव्यानी स्टार वॉरियर्स फुटबॉल क्लब, कांके की प्रमुख खिलाड़ी हैं. इस क्लब ने उनके खेल को निखारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. खासकर उनके कोच अनवरूल हक उर्फ बबलू का योगदान सराहनीय रहा है, जिन्होंने उनकी प्रतिभा को पहचानकर सही दिशा दी और लगातार मार्गदर्शन किया.