प्रो कबड्डी लीग: दबंग दिल्ली बनी सुल्तान, पुनेरी पलटन को हराकर जीता खिताब, हुई करोड़ की बरसात

कैस थी आखिरी जंग इस मैच में दोनों टीमों ने शुरू से ही कड़ा मुकाबला किया. शुरुआत में दिल्ली ने दबदबा बनाया. बाद में गौरव के शानदार टैकल की बदौलत पलटन ने वापसी की और 6-7 अंकों के साथ दिल्ली के स्कोर के करीब पहुंच गई. इसके बाद दिल्ली ने रेडिंग में दम दिखाया और धीरे-धीरे अंकों का अंतर बढ़ाया. अजिंक्य पवार के शानदार प्रदर्शन से पहला हाफ खत्म होने से पहले ही अगले पांच मिनट में पुनेरी ऑल आउट हो गई और 14-8 अंक हासिल कर लिए. दिल्ली की टीम ब्रेक में 20-14 के स्कोर के साथ गई.

हैदराबाद : दबंग दिल्ली प्रो कबड्डी के 12वें संस्करण की चैंपियन बनी है. शुक्रवार को त्यागराज स्टेडियम में हुए फाइनल मुकाबले में दबंग दिल्ली ने पुनेरी पलटन को 31-28 से हरा दिया. पहले हाफ में दबदबा बनाने वाली दबंग दिल्ली दूसरे हाफ में लड़खड़ा गई. उन्होंने बेवजह टैकल और खराब रेड के जरिए आसानी से अंक गंवा दिए. इसके साथ ही पुनेरी पलटन ने शानदार वापसी की लेकिन आखिरी क्षणों में अंक बटोरकर बढ़त बनाए रखने वाली दबंग दिल्ली ने यादगार जीत हासिल कर ली.

ब्रेक के बाद पुनेरी ने आक्रामक खेल दिखाया. पंकज मोहित के सुपर टैकल और आदित्य शिंदे के दो-पॉइंट रेड ने टीम के स्कोर को बढ़ाना शुरू किया. हालांकि, दिल्ली खेल में कोई रुकावट नहीं डाल सकी. आखिरी क्वार्टर आते-आते दिल्ली की टीम 24-18 के स्कोर के साथ जीत की ओर बढ़ रही थी. लेकिन पुनेरी ने आसान जीत के लिए हार नहीं मानी. मोहम्मद अमन और आदित्य शिंदे ने ताबड़तोड़ हमलों से जोरदार वापसी की. इस बार दिल्ली ऑल आउट हो गई और उसने प्रतिद्वंद्वी टीम को 25-25 के स्कोर से बराबरी पर ला दिया.

इसके बाद दिल्ली ने 30-28 की बढ़त बना ली और मैच कुछ ही सेकंड में समाप्त हो गया और उसी गति से एक अंक हासिल कर आखिरकार ट्रॉफी अपने नाम कर ली. नीरज नरवाल (9) और आदित्य पवार (6) ने दिल्ली की जीत में अहम भूमिका निभाई. पुनेरी के लिए आदित्य शिंदे (10), पंकज (4), अभि (4) और गौरव (3) ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके.

दूसरा खिताब

दिल्ली का यह दूसरा खिताब है, जिसने 2021 में पहली बार खिताब जीता है. इसके अलावा, पटना पाइरेट्स ने 12 सीजन में सबसे ज्यादा तीन बार खिताब जीता है. दिल्ली और जयपुर ने दो-दो खिताब जीते हैं, जबकि यू मुंबा, पुनेरी पलटन, हरियाणा स्टीलर्स, बैंगलोर बुल्स और बंगाल वॉरियर्स एक-एक बार चैंपियन रहे हैं.

पुरस्कार राशि: विजेता दिल्ली को 3 करोड़ रुपये, उपविजेता पुनेरी को 1.8 करोड़ रुपये मिल हैं.