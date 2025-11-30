ETV Bharat / sports

'जीरो हंगर' के लिए दौड़ा जयपुर, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने किया फ्लैग ऑफ

रविवार सुबह राजधानी जयपुर में एक बार फिर फिटनेस और सामाजिक संदेश के लिए जयपुर राइट्स ने दौड़ लगाई. महल रोड स्थित एनआरआई चौराहे पर वेदांता पिंक सिटी हाफ मैराथन के 10वें संस्करण का आयोजन हुआ. कार्यक्रम में हजारों की संख्या में जयपुराइट्स, धावक, और सामाजिक कार्यों से जुड़े प्रतिभागी मौजूद रहे. वहीं भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर और वेदांता लिमिटेड की नॉन-एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रिया अग्रवाल हेब्बर ने यहां हाफ मैराथन का फ्लैग-ऑफ किया. हरमनप्रीत कौर इस वर्ष इस आयोजन की इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर भी हैं.

जयपुर : जीरो हंगर के संदेश के साथ रविवार को जयपुर ने दौड़ लगाई. VPCHM 2025 के तहत आयोजित 5 किमी, 10 किमी और 21 किमी रन में हजारों प्रतिभागियों ने भाग लिया. इस हाफ मैराथन का फ्लैग ऑफ भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने किया, जिसमें हजारों धावकों ने 'Run For Zero Hunger' अभियान को गति दी.

हजारों कदम, एक लक्ष्य - Zero Hunger : ये मैराथन NRI चौराहे से रवाना होकर महल रोड पर आगे बढ़ी. यहां से 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की मैराथन शुरू हुई. सुबह की ठंडक के बीच युवा, बुजुर्ग, महिलाएं और कई प्रोफेशनल एथलीट्स दौड़ते हुए नजर आए. जिससे यह साफ झलक रहा था कि जयपुर में फिटनेस को लेकर जागरूकता लगातार बढ़ रही है. दौड़ में शामिल प्रतिभागियों ने फिटनेस, स्वास्थ्य और सामाजिक उद्देश्य को एक साथ जोड़ते हुए 'Run For Zero Hunger' की थीम को जीवंत किया. वहीं एक दशक से ये आयोजन जयपुर की पहचान बन चुका है और रनर्स के लिए एक महत्वपूर्ण स्पोर्ट्स इवेंट के रूप में उभरा है. इस बार 'रन फॉर ज़ीरो हंगर' अभियान को इस मैराथन से जोड़ा गया है. जिसका मकसद जरूरतमंदों को पोषण और भोजन उपलब्ध कराना है.

हरमनप्रीत कौर ने बढ़ाया जोश : कार्यक्रम को फ्लैग ऑफ करते हुए हरमनप्रीत कौर ने मैराथन में दौड़ने वाले लोगों का जोश बढ़ाते हुए कहा कि ऐसे आयोजन न सिर्फ लोगों को दौड़ने के लिए प्रेरित करते हैं, बल्कि किसी बड़े उद्देश्य के लिए एक होने की भावना भी जगाते हैं. दौड़ से पहले कई लोग सेल्फी लेते नजर आए. वहीं हरमनप्रीत ने भी रनर्स के साथ सेल्फी लेते हुए उसे सोशल मीडिया हैंडल पर अपलोड किया.