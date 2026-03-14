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अनुबंध के उल्लघंन के लिए मुजारबानी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी में पीसीबी

बोर्ड के एक भरोसेमंद सूत्र बताया कि कानूनी विभाग को जिम्बाब्वे के इस खिलाड़ी के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया गया है.

PCB set to take legal action against Muzarabani for breach of contract
ब्लेसिंग मुजारबानी, जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज (फाइल फोटो) (Getty Images)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 14, 2026 at 9:38 PM IST

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लाहौर: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजारबानी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी में है क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) में इस्लामाबाद यूनाईटेड से करार तोड़कर आईपीएल टीम कोलकाता नाइटराइडर्स के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर कर लिए हैं.

बोर्ड के एक भरोसेमंद सूत्र ने शनिवार को बताया कि कानूनी विभाग को जिम्बाब्वे के इस खिलाड़ी के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया गया है. इस खिलाड़ी ने अब कोलकाता नाइटराइडर्स के साथ अनुबंध कर लिया है. कोलकाता नाइटराइडर्स ने बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान की जगह ली है जिन्हें भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के निर्देशों के अनुसार फ्रेंचाइजी ने टीम से हटा दिया था.

उन्होंने कहा, "पिछले साल से आईपीएल और पीएसएल एक ही समय पर हो रहे हैं इसलिए अब दोनों के समय आपस में टकरा रहे हैं. हम खिलाड़ियों को एक साफ संदेश देना चाहते हैं कि एक बार जब वे पीएसएल में खेलने के लिए हामी भर देते हैं तो वे यूं ही अपना अनुबंध तोड़कर आईपीएल की किसी भी फ्रेंचाइजी के साथ नए अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते."

इस्लामाबाद यूनाइटेड ने वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज शमार जोसफ की जगह मुजारबानी को टीम में शामिल किया था. पिछले साल दक्षिण अफ्रीका के कॉर्बिन बॉश का पीएसएल में पेशावर जाल्मी के साथ अनुबंध हुआ था, लेकिन बाद में चोट के कारण किसी खिलाड़ी की जगह लेने के लिए वे मुंबई इंडियंस में शामिल हो गए थे.

बॉश पर पीएसएल में एक सत्र के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया था. बाद में उन्होंने पीसीबी से माफी मांगी थी. पीसीबी ने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने और हर्जाना मांगने की बात कही थी.

श्रीलंका के कुसल मेंडिस और ऑस्ट्रेलिया के मिचेल ओवेन ने भी पीएसएल में पेशावर जाल्मी के लिए कुछ मैच खेले थे. पिछले साल मई में पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव के कारण जब पीएसएल कुछ दिनों के लिए रोक दिया गया था तब वे आईपीएल में शामिल हो गए थे.

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