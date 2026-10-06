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पाकिस्तान T20 टीम में बड़ा बदलाव, कप्तान और बाबर समेत 5 खिलाड़ियों को किया गया बाहर

पाकिस्तान T20 टीम में बड़ा बदलाव ( IANS )

Pakistan's T20 Team: एशियन गेम्स 2026 में सिल्वर मेडल जीतने के बाद पाकिस्तान टी20 टीम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. स्क्वाड से रेगुलर कप्तान सलमान अली अगा समेत कई खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया और उनकी जगह एशियन गेम्स के लिए चुने गए खिलाड़ियों को स्क्वाड में शामिल किया गया है.

दरअसल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने सोमवार की रात को अपनी टी20 और वनडे टीम का ऐलान किया है. जो टीम श्रीलंका के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज और फिर वनडे में ट्रॉई सीरीज खेलेगी, जिसमें तीसरी टीम इंग्लैंड होगी. टी20 स्क्वाड से 5 खिलाड़ी बाहर

बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप खेलने वाली टीम की तुलना में इस स्क्वाड में कई बदलाव किए गए हैं और एशियाई खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले कुछ खिलाड़ियों को इनाम मिला है. टीम के रेगुलर टी20 कप्तान सलमान अली समेत पांच खिलाड़ियों को टी20 स्क्वाड से बाहर किया गया है. जिसमें बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ और उसमान खान के नाम शामिल हैं. इसकी वजह से साहिबजादा फरहान को नया टी20 कप्तान नियुक्त किया गया है. जिन्होंने हाल ही में एशियन गेम्स में पाकिस्तान टीम को लीड किया था. इसके अलावा अब्दुल समद, माज सदाकत, अराफात मिन्हास और सुफियान मोकीम को टी20 स्क्वाड में शामिल किया गया है. ये खिलाड़ी एशियाई खेलों के लिए चुनी गई टीम का भी हिस्सा थे. साहिबजादा फरहान को टी20 टीम का कप्तान बनाया गया (IANS) पाकिस्तान की T20I टीम

साहिबजादा फरहान (कप्तान), अब्दुल समद, अबरार अहमद, अराफात मिन्हास, फखर जमान, हसन नवाज, मुहम्मद इमरान रंधावा, ख्वाजा नाफे (विकेटकीपर), माज सदाकत, नसीम शाह, रजउल्लाह, साइम अयूब, मोहम्मद सलमान मिर्जा, शादाब खान, सुफियान मोकीम.