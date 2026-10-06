पाकिस्तान T20 टीम में बड़ा बदलाव, कप्तान और बाबर समेत 5 खिलाड़ियों को किया गया बाहर
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आगामी सीरीज के लिए अपनी T20 और वनडे टीम का ऐलान कर दिया है.
Published : October 6, 2026 at 4:11 PM IST
Pakistan's T20 Team: एशियन गेम्स 2026 में सिल्वर मेडल जीतने के बाद पाकिस्तान टी20 टीम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. स्क्वाड से रेगुलर कप्तान सलमान अली अगा समेत कई खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया और उनकी जगह एशियन गेम्स के लिए चुने गए खिलाड़ियों को स्क्वाड में शामिल किया गया है.
दरअसल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने सोमवार की रात को अपनी टी20 और वनडे टीम का ऐलान किया है. जो टीम श्रीलंका के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज और फिर वनडे में ट्रॉई सीरीज खेलेगी, जिसमें तीसरी टीम इंग्लैंड होगी.
टी20 स्क्वाड से 5 खिलाड़ी बाहर
बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप खेलने वाली टीम की तुलना में इस स्क्वाड में कई बदलाव किए गए हैं और एशियाई खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले कुछ खिलाड़ियों को इनाम मिला है. टीम के रेगुलर टी20 कप्तान सलमान अली समेत पांच खिलाड़ियों को टी20 स्क्वाड से बाहर किया गया है. जिसमें बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ और उसमान खान के नाम शामिल हैं. इसकी वजह से साहिबजादा फरहान को नया टी20 कप्तान नियुक्त किया गया है. जिन्होंने हाल ही में एशियन गेम्स में पाकिस्तान टीम को लीड किया था. इसके अलावा अब्दुल समद, माज सदाकत, अराफात मिन्हास और सुफियान मोकीम को टी20 स्क्वाड में शामिल किया गया है. ये खिलाड़ी एशियाई खेलों के लिए चुनी गई टीम का भी हिस्सा थे.
पाकिस्तान की T20I टीम
साहिबजादा फरहान (कप्तान), अब्दुल समद, अबरार अहमद, अराफात मिन्हास, फखर जमान, हसन नवाज, मुहम्मद इमरान रंधावा, ख्वाजा नाफे (विकेटकीपर), माज सदाकत, नसीम शाह, रजउल्लाह, साइम अयूब, मोहम्मद सलमान मिर्जा, शादाब खान, सुफियान मोकीम.
वनडे टीम कई खिलाड़ियों की वापसी
बोर्ड ने ट्रॉई सीरीज के लिए वनडे टीम का भी ऐलान किया है. जिसमें तेज गेंदबाज नसीम शाह और बाएं हाथ के आक्रामक बल्लेबाज फखर जमान 11 महीने बाद वनडे टीम में वापसी करेंगे. उन्होंने अपना पिछला वनडे नवंबर 2025 में श्रीलंका के खिलाफ खेला था. नसीम को अप्रैल में PSL के दौरान घुटने में चोट लगी थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी गेंदबाजी के वर्कलोड को संभालते हुए और CPL में खेलते हुए धीरे-धीरे रिकवरी की.
खास बात ये है इंग्लैंड में तीसरे टेस्ट में अपने बैट से धमाल मचाकर सुर्खियों में आने वाले रजाउल्लाह को दोनों स्क्वाड में पहली बार शामिल किया गया है. शाहीन अफरीदी वनडे टीम की कप्तानी करेंगे. हालांकि टी20 कप्तान के पद से हटाए जाने के बाद सलमान को वनडे टीम में चुना गया है.
पाकिस्तान की वनडे टीम
शाहीन शाह अफरीदी (कप्तान), अबरार अहमद, सलमान अली आगा, अराफात मिन्हास, बाबर आजम, फहीम अशरफ, फखर जमान, मुहम्मद गाजी गोरी (विकेटकीपर), हारिस रऊफ, हसन नवाज, नसीम शाह, रजउल्लाह, साद बेग (विकेटकीपर), साईम अयूब, शादाब खान, सुफियान मोकीम.
इस सीरीज के साथ ऑस्ट्लेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज शॉन टेट पाकिस्तान के बॉलिंग कोच के तौर पर वापसी कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने फरवरी 2022 से एक साल तक यह भूमिका निभाई थी.
पाकिस्तान श्रीलंका टी20 सीरीज का शेड्यूल
|मैच
|तारीख
|स्टेडियम
|समय (IST)
|पहला टी20
|9 अक्टूबर
|रावलपिंडी
|रात 8:30 बजे
|दूसरा टी20
|11 अक्टूबर
|रावलपिंडी
|रात 8:30 बजे
|तीसरा टी20
|13 अक्टूबर
|रावलपिंडी
|रात 8:30 बजे
वनडे ट्रॉई सीरीज का शेड्यूल
|IST
|तारीख
|टीमें
|स्टेडियम
|समय (IST)
|पहला मैच
|18 अक्टूबर
|PAK vs SL
|रावलपिंडी स्टेडियम
|दोपहर 1:30 बजे
|दूसरा मैच
|20 अक्टूबर
|PAK vs ENG
|रावलपिंडी स्टेडियम
|दोपहर 1:30 बजे
|तीसरा मैच
|22 अक्टूबर
|SL vs ENG
|रावलपिंडी स्टेडियम
|दोपहर 1:30 बजे
|चौथा मैच
|25 अक्टूबर
|PAK vs ENG
|गद्दाफी स्टेडियम
|दोपहर 1:30 बजे
|5वां मैच
|27 अक्टूबर
|PAK vs SL
|गद्दाफी स्टेडियम
|दोपहर 1:30 बजे
|छठा मैच
|29 अक्टूबर
|SL vs ENG
|गद्दाफी स्टेडियम
|दोपहर 1:30 बजे
|अंतिम
|31 अक्टूबर
|फाइनल
|गद्दाफी स्टेडियम
|दोपहर 1:30 बजे