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KKR के गेंदबाज पर लगा 2 साल का बैन, जानें क्या है पूरा मामला?

हैदराबाद: कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के स्टार बॉलर ब्लेसिंग मुजारबानी पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने दो साल का बैन लगा दिया है. यह बैन PSL 2026 में इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ अपना करार तोड़ने की वजह से लगाया गया है. मुजरबानी ने पीएसएल छोड़कर आईपीएल में केकेआर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था. PCB ने एक बयान जारी कर कहा कि मुजरबानी ने पीएसएल का कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर नियमों का उल्लंघन किया है.

PSL और IPL की नीलामी में मुजरबानी को कोई खरीदार नहीं मिला था, लेकिन बाद में पीएसएल की टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उन्हें एक रिप्लेसमेंट खिलाड़ी के तौर पर टीम में शामिल किया था. लेकिन जब केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज किया तो फिर फ्रैंचाइजी ने ब्लेसिंग मुजरबानी से संपर्क किया था. इसके बाद, मुजरबानी ने PSL का करार तोड़कर इंडियन प्रीमियर लीग में खेलने का फैसला किया.

PSL छोड़ने वाले दूसरे खिलाड़ी

बता दें कि मुजरबानी अकेले ऐसे विदेशी खिलाड़ी नहीं हैं जिन्होंने अपना PSL कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर IPL 2026 में आने का फैसला किया है. श्रीलंका के दासुन शनाका, इंग्लैंड के सैम करन की जगह रिप्लेसमेंट खिलाड़ी के तौर पर राजस्थान रॉयल्स में शामिल हुए हैं. दूसरी ओर, ऑस्ट्रेलिया के स्पेंसर जॉनसन को चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में शामिल किया गया है. हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि क्या उन पर भी मुजरबानी की तरह बैन लगेगा या नहीं. पिछले साल दक्षिण अफ्रीका के कॉर्बिन बॉश पर पाकिस्तान सुपर लीग झूड़ने पर एक साल का बैन लगा था.