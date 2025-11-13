बाल-बाल कटने से बची पाकिस्तान की नाक, कार्यक्रम में फेर बदल कर संभाली इज्जत
Pakistan tri Series: पीसीबी ने अंतिम मौके पर टी20 ट्राई सीरीज के कार्यक्रम में बदलाव कर अपने इज्जत बचाई है.
Published : November 13, 2025 at 3:34 PM IST
हैदराबाद : पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नाक कटने से बाल-बाल बच गई है. पाकिस्तान में श्रीलंका और जिम्बाब्वे टी20 सीरीज खेलने वाले हैं. इससे पहले पाकिस्तान में एक बार फिर आतंकवाद का जहर देखने को मिला है. इस्लामाबाद में हुए बम ब्लास्ट के चलते देश में क्रिकेट का खेल भी प्रभावित हुआ है, जिसके चलते पीसीबी ने ट्राई सीरीज के शेड्यूल में बदलाव कर दिया है.
पीसीबी ने बदला ट्राई सीरीज का शेड्यूल
आपको बता दें कि, पहले पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के बीच टी20 ट्राई सीरीज 17 नवंबर से खेली जाने वाली थी, जबकि इसका फाइनल 29 नवंबर को लाहौर में होना था. अब इस टी20 ट्राई सीरीज का शेड्यूल बदलने के लिए पाकिस्तान को मजबूर होना पड़ गया है. अब 18 नवंबर से इस सीरीज का आगाज होगा लेकिन फाइनल मैच तय तारीख पर खेला जाएगा. इस सीरीज के नए शेड्यूल का ऐलान पीसीबी ने कर दिया है.
ट्राई सीरीज के वेन्यू में भी हुआ बदलाव
इसके साथ ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मैचों के स्थानों को भी बदल दिया है. पहले इस ट्राई सीरीज के लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम और रावलपिंडी के क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले थे. अब लाहौर के वेन्यू से हटा दिया गया है. इस सीरीज के सारे के सारे मैच अब रावलपिंडी में खेले जाएंगे.
पाकिस्तान ने और पीसीबी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने जैसे-तैसे अपनी इज्जत बचा ली है. क्योंकि मंगलवार को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के वाना में एक कैडेट अकादमी में आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें 12 लोगों के मारे जाने की खबर आई थी. इसके बाद श्रीलंका के खिलाड़ी तीन मैचों की वनडे सीरीज के बाकी दो मैच छोड़कर अपने देश लौटने के लिए तैयार थे. लेकिन श्रीलंका क्रिकेट के उनको बैन करने की धमकी दी और पीसीबी नकवी में सुरक्षा का आश्वासन दिया. इसके बाद वो रुक गए.
Zimbabwe cricket team has arrived Islamabad to participate Tri series in Pindi and Lahore pic.twitter.com/v2sj9pLDkO— Abdul Majid Bhatti (@bhattimajid) November 13, 2025
इसी बीच जिम्बाब्वे की टीम भी ट्राई सीरीज के लिए पाकिस्तान पहुंच गई, जिससे पाक की नाक कटने से बाल-बाल बच गई क्योंकि अगर बम ब्लास्ट के बाद जिम्बाब्वे की टीम पाकिस्तान नहीं पहुंचती तो उनकी बेज्जिती हो जाती और सीरीज भी रद्द हो जाती. इस सबके बीच श्रीलंका के दूसरे और तीसरे वनडे की तारीखों को भी एक-एक दिन आगे बढ़ा दिया है. अब ये वनडे मैच 13 और 15 नवंबर की जगह पर 14 और 16 नवंबर को खेले जाएंगे.