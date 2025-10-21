पाकिस्तान वनडे टीम को मिला नया कप्तान, बाबर के बाद रिजवान से भी छीनी गई कप्तानी
Pakistan New ODI captain: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तीन फॉर्मेट में तीन कप्तान की योजना के साथ आगे बढ़ रहा है.
Published : October 21, 2025 at 9:48 AM IST
Pakistan New ODI captain: पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच चल रहे दूसरे टेस्ट के बीच में ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने बड़ा फैसला करके सबको चौंका दिया. बोर्ड ने तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी को विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान की जगह नया वनडे कप्तान नियुक्त कर दिया है.
बतौर कप्तान शाहीन अफरीदी की पहली सीरीज
शाहीन अफरीदी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन एकदिवसीय मैचों में टीम की कमान संभालेंगे. ये श्रृंखला अगले महीने 4 से 8 नवंबर तक फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में खेली जाएगी. पीसीबी ने बताया कि शाहीन अफरीदी की नियुक्ति का फैसला इस्लामाबाद में हुई एक बैठक में लिया गया, जिसमें सफेद गेंद के हेड कोच माइक हेसन, निदेशक हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद और चयन समिति के सदस्य शामिल हुए.
A change at the top as Pakistan announce a new ODI captain 🙌https://t.co/rmYofcQhM3— ICC (@ICC) October 21, 2025
शाहीन अफरीदी का वनडे करियर
25 वर्षीय बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने 66 एकदिवसीय और 92 टी20 मैचों में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व किया है, जिसमें उन्होंने कुल 249 विकेट लिए हैं. अफरीदी ने 32 टेस्ट मैचों में 120 विकेट लिए हैं. शाहीन ने इससे पहले 2024 में न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच टी20 मैचों में पाकिस्तान का नेतृत्व किया था. लेकिन बाद में उन्हें कप्तानी से हटा कर सलमान अली आगा को कप्तान बना दिया. जिसके बाद पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट में तीन अलग अलग कप्तान है. टेस्ट में शान मसूद तो टी20 में सलमान आगा और वनडे में शाहीन आफ्रिदी.
रिजवान का बतौर कप्तान रिकॉर्ड
बता दें की जब पीसीबी ने बाबर आजम से कप्तानी छीनी थी तो वनडे टीम की कमान रिजवान को सौंपी थी. बतौर कप्तान रिजवान ने अपने 20 वनडे मैचों में टीम को 9 जीत दिलाई और 11 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, जिससे जीत का प्रतिशत 45% रहा.
यह नया कदम पाकिस्तान के 2027 विश्व कप की तैयारी के लिए एक रणनीतिक बदलाव का संकेत देता है, जिससे शाहीन को इस बड़े टूर्नामेंट से पहले कप्तान के रूप में पूरी आजादी मिल सकती है. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ श्रृंखला अब कुछ ही हफ्ते दूर है, ऐसे में सभी की निगाहें इस बात पर टिकी होंगी कि शाहीन अपनी नई भूमिका में कैसे ढलते हैं.