ETV Bharat / sports

टी20 वर्ल्ड कप से पहले सीरीज के लिए पाकिस्तानी टीम का हुआ ऐलान, इन दिग्गज खिलाड़ियों को नहीं मिली जगह

शादाब खान की वापसी टीम की कमान सलमान अली अगा को ही सौंपी गई है. इससे ये साफ हो गया कि वही टी20 वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तानी टीम को लीड करेंगे. इसके अलावा विकेटकीपर-बल्लेबाज ख्वाजा नाफे को पहली बार टी20 टीम में शामिल किया गया है. जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि मोहम्मद रिजवान की टी20 टीम में वापसी मुश्किल हो गई है. जबकि टीम के स्टार स्पिनर शादाब खान कंधे की सर्जरी के बाद टीम में वापसी कर रहे हैं.

हैदराबाद: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने अगले साल भारत और श्रीलंका में होने वाले टी20 वर्ल्ड के लिए तैयारी शुरु कर दी है. बोर्ड ने इसी क्रम में श्रीलंका के खिलाफ तीन टी20 मैचों की सीरीज खेलने का फैसला किया है. जिसके लिए पाकिस्तान का 15 सदस्यीय स्क्वाड का ऐलान भी कर दिया गया है.

बाबर, शाहीन और रऊफ बाहर

वहीं पिछली टी20 सीरीज खेलेने वाली कई खिलाड़ियों को श्रीलंका के खिलाफ अहम सीरीज के लिए टीम में नहीं रखा गया है, क्योंकि वो खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग खेल रहे हैं, जिसमें बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ के नाम शामिल हैं. लेकिन वर्ल्ड कप स्क्वाड में इनका नाम होना तय है.

श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान की टी20 टीम

सलमान अली आगा (कप्तान), अब्दुल समद, अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, ख्वाजा मुहम्मद नाफे (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्जा, मुहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, शादाब खान, उस्मान खान (विकेटकीपर) उस्मान तारिक.

पाकिस्तानी टीम कब रवाना होगी?

बता दें कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम 4 और 5 जनवरी, 2026 को अलग-अलग फेज में श्रीलंका के लिए रवाना होगी. पाकिस्तान और श्रीलंका 7, 9 और 11 जनवरी को दांबुला में तीन टी20 इंटरनेशनल मैच खेलेंगे. यह सीरीज वर्ल्ड कप टीम चुनने में मददगार होगी.

पाकिस्तान का स्पोर्ट स्टाफ

वहीं PCB ने टीम मैनेजमेंट की भी घोषणा कर दी है, जिसमें श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के लिए नवीद अकरम चीमा टीम मैनेजर होंगे, माइक हेसन हेड व्हाइट-बॉल कोच, एश्ले नोफ्के बॉलिंग कोच, मोहम्मद हनीफ मलिक बैटिंग कोच होंगे, जबकि शेन मैकडरमॉट फील्डिंग कोच होंगे.