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एशियन गेम्स के लिए पाकिस्तान स्क्वाड का ऐलान, साहिबजादा को बनाया गया कप्तान, देखें किन खिलाड़ियों को टीम में किया गया शामिल?

साहिबजादा फरहान ( IANS )

Pakistan Squad for Asian Games: एशियन गेम्स 2026 के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने 15 खिलाड़ियों की टीम का ऐलान कर दिया है. भारत के मुकाबले में पाकिस्तान ने अपने स्क्वाड में युवा खिलाड़ियों को शामिल किया है. पाकिस्तानी टीम की कमान युवा बल्लेबाज साहिबजादा फरहान को सौंपी गई है. जबकि अब्दुल समद को टीम का उप-कप्तान बनाया गया है. जिन्होंने पाकिस्तान के लिए पांच T20I मैच खेले हैं. वहीं फरहान ने पाकिस्तान के लिए 46 टी20 मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने दो शतक और 10 अर्धशतक के साथ कुल 1,305 रन बनाए हैं. टीम में शामिल 15 खिलाड़ियों में से आकिफ जावेद, अली रजा, माज सदाकत और साद मसूद ऐसे चार खिलाड़ी हैं जिन्होंने अभी तक पाकिस्तान के लिए T20I मैच नहीं खेला है. एशियाई खेलों के लिए पाकिस्तानी टीम

साहिबजादा फरहान (कप्तान), अब्दुल समद (उपकप्तान), अबरार अहमद, अहमद दानियाल, आकिफ जावेद, अली रजा, अराफात मिन्हास, हैदर अली, हसन नवाज, माज सदाकत, मोहम्मद सलमान मिर्जा, साद मसूद, सईम अयूब, सुफयान मोकिम और उस्मान खान (विकेटकीपर).