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PBKS vs SRH: अभिषेक-हेड ने जड़ा IPL 2026 का सबसे बड़ा पावरप्ले स्कोर

Highest Powerplay Total in IPL 2026: सनराइजर्स हैदराबाद ने IPL 2026 में पावरप्ले का सबसे बड़ा स्कोर बनाया.

अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड
अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : April 11, 2026 at 5:25 PM IST

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Highest Powerplay Total in IPL: सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) अपनी विस्फोटक बैटिंग के लिए जानी जाती है, और जब रिकॉर्ड तोड़ने की बात आती है, तो यह उन टीमों में से एक है जो ऐसा नियमित रूप से करती है. SRH के ओपनर्स अभिषेक शर्मा और ट्रैविस हेड ने शुक्रवार, 11 अप्रैल को न्यू चंडीगढ़ में पंजाब किंग्स के खिलाफ IPL 2026 के मैच में एक और बड़ा कारनामा कर दिखाया.

दोनों बल्लेबाजों ने शुरू से ही बड़े शॉट्स खेलना शुरू कर दिया, और जब उन्होंने मैदान के हर हिस्से को निशाना बनाया तो कोई भी बॉलर नहीं बचा. जिसका नतीजा ये रहा की हैदराबाद ने पावरप्ले में 105/0 का स्कोर बना दिया, जो इस सीजन का सबसे बड़ा पावरप्ले स्कोर है. साथ ही, उन्होंने संयुक्त रूप से आईपीएल के इतिहास का तीसरा सबसे बड़ा पावरप्ले स्कोर भी बनाया. इससे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने 2017 में RCB के खिलाफ यही स्कोर बनाया था.

अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 27 गेंदों में 74 रनों की पारी खेलकर मोर्चा संभाला, जिसमें उन्होंने 300 के जबरदस्त स्ट्राइक रेट से रन बनाए, जिसमें पांच चौके और सात छक्के शामिल थे. वहीं दूसरी ओर से हेड ने भी उनका साथ दिया, और 23 गेंदों में 38 रन बनाए, जिसमें पांच चौके और एक छक्का शामिल था.

हैदराबाद पावरप्ले में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली टीमों की लिस्ट में सबसे ऊपर है, जिसमें टॉप पांच स्कोर में से तीन स्कोर उसके नाम हैं. हाल के सालों में अपनी बेहद आक्रामक रणनीति की बदौलत उन्होंने पावरप्ले में तीन बार 100 से ज्यादा रन बनाए हैं.

IPL में पावरप्ले में सबसे बड़ा स्कोर

  • 125/0 - SRH बनाम DC, दिल्ली, 2024
  • 107/0 - SRH बनाम LSG, हैदराबाद, 2024
  • 105/0 - SRH बनाम PBKS, मुल्लांपुर, 2026
  • 105/0 - KKR बनाम RCB, बेंगलुरु, 2017
  • 100/2 - CSK बनाम PBKS, मुंबई WS, 2014

PBKS vs SRH: हैदराब ने बनाए 219 रन
पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर सनराइजर्स हैदराबाद को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया. जहां हैदराबाद ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 219 रन बनाए और जीत के लिए पंजाब के सामने 220 रनों का लक्ष्य रखा. अभिषेक ने 28 गेंद में 74 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 8 छक्के शामिल है. इसके अलावा हेड ने 23 गेंद में 38, कप्तान किशन ने 17 गेंद में 27 और क्लासेन ने 33 गेंद में 39 रनों की अहम पारी खेली. पंजाब की तरफ से सशांक सिंह सबसे सफल गेंदबाज रहे, उन्होंंने 3 ओवर में 20 रन देकर दो विकेट हासिल किए.

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