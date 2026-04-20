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IPL 2026: प्रियांश-कोनोली के तूफान में उड़ा लखनऊ, पंजाब ने 54 रनों से दी करारी शिकस्त

IPL 2026: प्रियांश-कोनोली के तूफान में उड़ा लखनऊ, पंजाब ने 54 रनों से दी करारी शिकस्त ( IANS )

आर्य और कोनोली ने दूसरे विकेट के लिए 182 रनों की साझेदारी करते हुए आधुनिक पावर-हिटिंग का एक शानदार प्रदर्शन किया और LSG की गेंदबाजी की लय को बिगाड़ते हुए इस सीजन का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया. हर गेंद को बाउंड्री के पार भेजने के इरादे से, आर्य ने अपनी मर्जी से चार चौके और नौ छक्के जड़े, जबकि कोनोली ने आठ चौके और सात छक्के लगाकर उनका बखूबी साथ दिया.

इस जीत के साथ, शानदार फॉर्म में चल रही PBKS ने अपनी जीत का सिलसिला जारी रखते हुए पॉइंट्स टेबल में शीर्ष स्थान पर अपनी जगह बनाए रखी, जबकि LSG को लगातार तीसरी हार का सामना करना पड़ा और वह आठवें स्थान पर खिसक गई.

खचाखच भरे महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, PBKS ने इस सीजन के सबसे बड़े स्कोर 254/7 का बचाव करते हुए LSG को 200/5 पर रोक दिया.

न्यू चंडीगढ़: ओपनर प्रियांश आर्य (37 गेंदों पर 93 रन) और ऑस्ट्रेलियाई बाएं हाथ के बल्लेबाज कूपर कोनोली (46 गेंदों पर 87 रन) की तूफानी अर्धशतकीय पारियों और उसके बाद शानदार गेंदबाजी प्रदर्शन की बदौलत पंजाब किंग्स ने रविवार को IPL 2026 के मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स पर 54 रनों की शानदार जीत दर्ज की.

LSG की ओर से, प्रिंस यादव सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 25 रन देकर 2 विकेट लिए, जबकि बाकी गेंदबाजों ने 16 ओवरों में 226 रन लुटा दिए.

254 के जवाब में LSG का मिचेल मार्श के साथ आयुष बडोनी को ओपनिंग के लिए भेजने का प्रयोग – जो इस सीजन में उनकी तीसरी ओपनिंग जोड़ी थी – काफी अच्छा रहा; उन्होंने अपनी शुरुआती साझेदारी में 10 बाउंड्री लगाते हुए 50 रन का आंकड़ा पार कर लिया.

लेकिन 61 रन की यह साझेदारी इतने बड़े स्कोर का पीछा करने के लिए काफी नहीं थी – पावरप्ले की आखिरी गेंद पर वैशाख ने बडोनी को एक धीमी गेंद से चकमा दिया, जिस पर बडोनी मिड-विकेट पर आसानी से कैच आउट हो गए और यह साझेदारी टूट गई.

इसके बाद मार्श और पंत ने पारी को गति देने की कोशिश की, LSG के कप्तान ने जानसेन की गेंद पर लगातार दो छक्के जड़े. लेकिन चहल के गेंदबाजी के लिए आते ही LSG की मुश्किलें बढ़ गईं. 9वें से 11वें ओवर के बीच सिर्फ 20 रन बने, और चहल ने दूसरी विकेट के लिए बन रही खतरनाक साझेदारी को तोड़ दिया; मार्श ने चहल की एक फ़्लाइटेड गेंद को सीधे लॉन्ग-ऑन की तरफ खेल दिया और कैच आउट हो गए.

पंत ने 12वें ओवर में चहल की गेंद पर लगातार दो छक्के जड़कर अपना आक्रामक खेल जारी रखा, लेकिन 43 रन की तेज पारी खेलने के बाद वे आउट हो गए; अर्शदीप की एक वाइड यॉर्कर गेंद को स्लाइस करने की कोशिश में वे विकेट के पीछे कैच आउट हो गए, और अल्ट्राएज ने इस फैसले की पुष्टि कर दी.

इसके साथ ही LSG के लिए मैच जीतना लगभग नामुमकिन हो गया, क्योंकि निकोलस पूरन का ख़राब प्रदर्शन जारी रहा और वे सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हो गए, जानसेन की एक नकल बॉल को सही से टाइम न कर पाने के कारण वे लॉन्ग-ऑन पर कैच आउट हो गए. मार्कराम (42) और मुकुल चौधरी (21 नाबाद) ने बाउंड्री की झड़ी लगाकर दर्शकों का मनोरंजन किया, और आखिरी तीन ओवरों में PBKS के फील्डरों द्वारा छोड़े गए तीन कैचों का भी उन्हें फायदा मिला, लेकिन मैच का नतीजा पहले से ही तय था और मेजबान टीम के पक्ष में ही गया.