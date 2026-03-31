IPL 2026: आज पंजाब किंग्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से, हेड टू हेड रिकॉर्ड के साथ जानें किसका पलड़ा भारी?
IPL 2026 का चौथा पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटन्स के बीच न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा.
Published : March 31, 2026 at 1:33 PM IST
IPL 2026 Today Match: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के चौथे मैच में आज (31 मार्च) पंजाब किंग्स का सामान गुजरात टाइटन्स से होगा. ये मैच मुल्लांपुर, न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा.
इस मैच में टीम इंडिया के व्हाइट-बॉल क्रिकेट के कप्तान और उपकप्तान आमने सामने होंगे. शुभमन गिल गुजरात टाइटन्स को लीड करेंगे जबकि श्रेयस अय्यर पंजाब किंग्स की कमान संभालेंगे.
गिल के लिए, जो भारत के टेस्ट और वनडे कप्तान भी हैं, यह सीजन टी20 क्रिकेट में अपनी जगह फिर से पक्की करने का एक अहम मौका है. एक समय वो टी20 टीम के उप-कप्तान थे. लेकिन खराब फॉर्म के कारण वे T20 विश्व कप टीम में जगह नहीं बना पाए थे. इस वजह से सभी की नजरें इस बात पर टिकी होंगी कि वे T20 बैटिंग की बदलती जरूरतों के हिसाब से अपने खेल को कैसे ढालते हैं.
The anchor of the Titans! ⚓🏏— Star Sports (@StarSportsIndia) March 31, 2026
Sai Sudharsan is ready to bring that same poise and power to the crease for #TATAIPL 2026 💪
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मैथ्यू हेडन बैटिंग कोच
गुजरात ने कोचिंग स्टाफ में बैटिंग कोच के तौर पर ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज मैथ्यू हेडन को शामिल किया है. जिससे टीम में पावर-हिटिंग में कुछ खास बदलाव दिखने को मिल सकता है. 2023 सीजन के बाद हार्दिक पांड्या के टीम छोड़ने से, गिल की कप्तानी पर भी अब ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है.
2022 में अपने पहले ही सीजन में खिताब जीतने के बाद से, गुजरात टाइटन्स ने लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाली टीम के तौर पर अपनी एक खास पहचान बनाई है, और वे नियमित रूप से प्लेऑफ तक पहुंचते रहे हैं.
गुजरात ने इस सीजन में एक मजबूत टीम बनाई है. जिसमें गिल और साई सुदर्शन की ओपनिंग जोड़ी टीम का एक अहम स्तंभ बनी हुई है. टॉप ऑर्डर के अलावा, गुजरात के पास बल्लेबाजी में भी गहराई है. जिसमें जोस बटलर और ग्लेन फिलिप्स जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं. जबकि गेंद से राशिद खान, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कगिसो रबाडा और वाशिंगटन सुंदर धमाल मचाने को तैयार हैं.
Leaders who set the standard! 🔥— Star Sports (@StarSportsIndia) March 31, 2026
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IPL 2026 में पंजाब किंग्स
वहीं पंजाब किंग्स पिछले सीजन की रनर अप टीम है. इसलिए वो भी काफी मजबूती के साथ मैदान में उतरने के लिए तैयार है और वो इस साल वो कमी पूरा करना चाहेगी जो वो 2025 में नहीं कर पाए थे. पंजाब ने अपनी पिछले सीजन की टीम में कोई खास बदलाव नहीं किया है. इसलिए ये टीम काफी ज्यादा संतुलित नजर आ रही है.
इस टीम में ओपनर प्रियांश आर्य और प्रभसिमरन सिंह ही होंगे. जिन्होंने पिछले सीजन में भी शानदार प्रदर्शन किया था. इसके बाद श्रेयस अय्यर, नेहाल वढेरा, शशांक सिंह, अजमतुल्लाह उमरजई और मार्कस स्टोइनिस बल्लेबाजी में गहराई प्रदान करते हैं. जबकि गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह, मार्को जानसेन, लॉकी फर्ग्यूसन, युजवेंद्र चहल और हरप्रीत बराड़ के नाम शामिल हैं. जो किसी भी टीम के खिलाफ शानदार गेंदबाजी करने का दमखम रखते हैं.
𝐇𝐞𝐚𝐝𝐬 𝐮𝐩: It will be raining sixes when these players step on the pitch 🚨— Star Sports (@StarSportsIndia) March 31, 2026
Which player will hit the most sixes tonight? 💭#TATAIPL 2026 👉 #PBKSvGT | TUE, 31st MAR, 6:30 PM pic.twitter.com/f8uJJebHVv
PBKS vs GT: हेड टू हेड रिकॉर्ड
पंजाब और गुजरात अभी ज्यादा मैच आपस में नहीं खेले हैं. लेकिन उन्होंने जितने भी मैच खेले हैं वो काफी टक्कर के हुए हैं. इसके सुबूत इनके हेड टू हेड के आंकड़े बता रहे हैं. क्योंकि दोनों के बीच अब तक केवल 6 मैच ही हुए हैं. जिसमें दोनों टीमों ने 3-3 मैच जीते हैं. इसलिए इस मैच में भी फैंस को रोमांचक मैच देखने को मिल सकता है.
PBKS vs GT: दोनों टीमों के स्क्वाड
पंजाब किंग्स: श्रेयस अय्यर (कप्तान), प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), नेहल वढेरा, शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, अजमतुल्लाह उमरजई, विजयकुमार वैशाक, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, हरप्रीत बराड़, सूर्यांश शेडगे, विष्णु विनोद (विकेटकीपर), ज़ेवियर बार्टलेट, यश ठाकुर, मिशेल ओवेन, हरनूर सिंह, मुशीर खान, पायला अविनाश, मार्को जानसेन, लॉकी फर्ग्यूसन, कूपर कोनोली, बेन ड्वारशुइस, प्रवीण दुबे, विशाल निषाद
गुजरात टाइटन्स: शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), कुमार कुशाग्र, ग्लेन फिलिप्स, राशिद खान, मानव सुथार, निशांत सिंधु, वॉशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कगिसो रबाडा, रविश्रीनिवासन साई किशोर, जयंत यादव, इशांत शर्मा, अशोक शर्मा, जेसन होल्डर, टॉम बैंटन, ल्यूक वुड, साई सुदर्शन, राहुल तेवतिया, अरशद खान, अनुज रावत, कुलवंत खेजरोलिया, गुरनूर बराड़, शाहरुख खान.