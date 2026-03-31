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PBKS vs GT: पंजाब ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी का किया फैसला, देखें दोनों टीमों की प्लेइंग-11

PBKS vs GT IPL 2026: आईपीएल 2026 के चौथे मैच में पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में गुजरात की टीम पहले बल्लेबाजी करेगी.

टॉस के समय दोनों कप्तानों ने क्या कहा?

टॉस जीतने के बाद पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा, पिछला सीजन हमारा जबरदस्त रहा था, लेकिन हमें वर्तमान पर ध्यान देना होगा. हमें अतीत के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है. हमें अपना सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खेलना होगा. उन्होंने अपनी टीम में चार बाहरी खिलाड़ियों का नाम बताते हुए कहा कि कूपर टीम में आए हैं, साथ ही स्टोइनिस, बार्टलेट और मार्को जानसेन भी प्लेइंग-11 में हैं.

वहीं गुजरात टाइटन्स के कप्तान शुभमन गिल ने कहा, 'विकेट काफी अच्छा दिख रहा है. पिछले दो दिनों से रुक-रुककर बारिश हो रही है. बल्लेबाजी के लिए यह एक अच्छा विकेट लग रहा है. पिछले साल हमारा सीजन काफी अच्छा रहा था. इस मैच में दो नए खिलाड़ी डेब्यू कर रहे हैं, ग्लेन फिलिपस और अशोक शर्मा है. हमारी टीम में जोस, ग्लेन, राशिद और रबाडा जैसे बाहरी खिलाड़ी हैं. वह (बटलर) एक बहुत अनुभवी खिलाड़ी हैं, मुझे पूरा यकीन है कि यह साल हमारे लिए उनका बहुत शानदार रहेगा.