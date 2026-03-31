PBKS vs GT: पंजाब ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी का किया फैसला, देखें दोनों टीमों की प्लेइंग-11
PBKS vs GT IPL 2026: आईपीएल 2026 का चौथा मैच पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटन्स के बीच खेला जा रहा है.
Published : March 31, 2026 at 7:17 PM IST
PBKS vs GT IPL 2026: आईपीएल 2026 के चौथे मैच में पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में गुजरात की टीम पहले बल्लेबाजी करेगी.
टॉस के समय दोनों कप्तानों ने क्या कहा?
टॉस जीतने के बाद पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा, पिछला सीजन हमारा जबरदस्त रहा था, लेकिन हमें वर्तमान पर ध्यान देना होगा. हमें अतीत के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है. हमें अपना सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खेलना होगा. उन्होंने अपनी टीम में चार बाहरी खिलाड़ियों का नाम बताते हुए कहा कि कूपर टीम में आए हैं, साथ ही स्टोइनिस, बार्टलेट और मार्को जानसेन भी प्लेइंग-11 में हैं.
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वहीं गुजरात टाइटन्स के कप्तान शुभमन गिल ने कहा, 'विकेट काफी अच्छा दिख रहा है. पिछले दो दिनों से रुक-रुककर बारिश हो रही है. बल्लेबाजी के लिए यह एक अच्छा विकेट लग रहा है. पिछले साल हमारा सीजन काफी अच्छा रहा था. इस मैच में दो नए खिलाड़ी डेब्यू कर रहे हैं, ग्लेन फिलिपस और अशोक शर्मा है. हमारी टीम में जोस, ग्लेन, राशिद और रबाडा जैसे बाहरी खिलाड़ी हैं. वह (बटलर) एक बहुत अनुभवी खिलाड़ी हैं, मुझे पूरा यकीन है कि यह साल हमारे लिए उनका बहुत शानदार रहेगा.
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PBKS vs GT: दोनों टीमों की प्लेइंग-11
पंजाब किंग्स: प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), नेहल वढेरा, शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, मार्को जानसेन, जेवियर बार्टलेट, विजयकुमार विशाक, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल.
इम्पैक्ट प्लेयर विकल्प: प्रियांश आर्य, हरप्रीत बराड़, प्रवीण दुबे, विष्णु विनोद, सूर्यांश शेडगे
गुजरात टाइटंस: साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, एम शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, राशिद खान, कैगिसो रबाडा, अशोक शर्मा, मोहम्मद सिराज.
इम्पैक्ट प्लेयर विकल्प: प्रसिद्ध कृष्णा, जेसन होल्डर, जयंत यादव, मानव सुथार, कुमार कुशाग्र