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PBKS vs DC: पंजाब किंग्स की हार जिम्मेदार कौन? कप्तान अय्यर ने दिया जवाब

पंजाब किंग्स को लगातार चौथे मैच में हार का सामना करना पड़ा ( IANS )

धर्मशाला: पंजाब किंग्स (PBKS) को धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ एक रोमांचक मुकाबले में तीन विकेट से हार का सामना करना पड़ा. वो 210 रन का बचाव करने में असफल रहे, जिसकी वजह से पंजाब को लगातार चौथा हार झेलनी पड़ी. हार जिम्मेदार कौन?

मैच के बाद PBKS के कप्तान श्रेयस अय्यर ने 210 रन का बचाव न कर पाने के लिए खराब गेंदबाजी और फील्डिंग को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने कहा, 'बात को घुमा-फिराकर कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार फिर हमारी हार की वजह फील्डिंग और बॉलिंग ही रही.' PBKS के कप्तान ने जोर देकर कहा कि एक मुश्किल पिच पर, जहां गेंद में सीम मूवमेंट और असमान उछाल देखने को मिल रहा था, वहां 210 का स्कोर जीत के लिए काफी होना चाहिए था. उन्होंने कहा, 'बिल्कुल, मुझे लगता है कि इस विकेट पर यह स्कोर 30 रन ज्यादा था, यह देखते हुए कि गेंद में किस तरह का सीम मूवमेंट और असमान उछाल था.'