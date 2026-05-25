पंजाब किंग्स के 3 स्टार खिलाड़ियों पर भड़के युवराज सिंह, बोले - 'तुम लोगों के अब चप्पल खान का समय आ गया'
Yuvraj Singh on PBKS: युवराज सिंह पंजाब किंग्स के 3 स्टार खिलाड़ियों पर क्यों भड़क गए, जानें इसके पीछे की वजहा.
Published : May 25, 2026 at 5:08 PM IST
PBKS in IPL 2026: पंजाब किंग्स ने IPL 2026 के शुरुआती 7 मैचों में से 6 में जीत हासिल की, जबकि एक मैच का कोई नतीजा नहीं निकला. इतनी मजबूत शुरुआत के बाद भी पंजाब किंग्स प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाई. क्योंकि वो आखिरी सात मैच में से केवल एक मैच ही जीत सके. जिसकी वजह से वो अंक तालिका में 15 पॉइंट्स के साथ पांचवें स्थान पर ही रह गए.
मौजूदा सीजन में पंजाब कई वजहों से विवादों में रही. खासकर, टीम के स्टार खिलाड़ियों के नाम भी विवादों में आए, जिसका असर टीम के प्रदर्शन पर भी पड़ा. अब युवराज सिंह ने सोशल मीडिया पर मजाकिया अंदाज में कहा है कि अब पंजाब किंग्स के 3 खिलाड़ियों के चप्पल खाने का समय आ गया है. लेकिन युवराज ने ऐसा क्यों कहा?
दरअसल IPL 2026 के आखिरी लीग मैच के बाद, पंजाब किंग्स के हरप्रीत बराड़ ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया. जिसमें उनके साथ अर्शदीप सिंह और प्रियांश आर्य भी नजर आए. हरप्रीत ने अपनी पोस्ट में अर्शदीप सिंह के लिए 'ब्लॉगर' लिखा, जबकि प्रियांश आर्य के लिए 'स्लॉगर' लिखा. इस पोस्ट पर कमेंट करते हुए भारतीय क्रिकेट के दिग्गज युवराज सिंह ने लिखा, 'अब समय आ गया है कि तुम सबको चप्पलों से पीटा जाए.'
Yuvaraj says “You guys deserve to be beaten by slippers now. It’s time!”— Gabbar (@GabbbarSingh) May 24, 2026
🤣 pic.twitter.com/UdsPNnh1og
युवराज सिंह कई युवा खिलाड़ियों के कोच हैं
बता दें कि IPL के मौजूदा सीजन की शुरुआत से पहले, युवराज सिंह पंजाब के इन खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दे रहे थे. युवराज कई युवा भारतीय खिलाड़ियों के कोच हैं. उन्होंने खासकर प्रियांश आर्य के साथ काफी काम किया है. इसी वजह से युवा खिलाड़ी युवराज सिंह को बहुत इज्जत की नजर से देखते हैं. इसीलिए युवराज सिंह इन खिलाड़ियों की गलतियों पर खुलकर उनकी आलोचना भी करते हैं.
अर्शदीप सिंह ने किया निराश
पंजाब किंग्स को इस सीजन में अर्शदीप सिंह से काफी उम्मीदें थीं. वह 14 मैचों में सिर्फ 14 विकेट ही ले पाए, और उनका इकॉनमी रेट भी 10.20 के खराब स्तर पर रहा. इसी तरह, हरप्रीत बराड़ को सिर्फ 2 मैचों में खेलने का मौका मिला, जहां उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया और 2 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया.
A rollercoaster season comes to an end for the Shers 🦁💔#PunjabKings are officially eliminated from the Playoffs race.— Star Sports (@StarSportsIndia) May 24, 2026
[ #TATAIPL 2026, Shreyas Iyer, PBKS, Playoffs ] pic.twitter.com/sXAshy2Hbn
प्रियांश आर्य आखिर में हुए फ्लॉप
प्रियांश आर्य ने, बेशक, IPL 2026 में कुल मिलाकर अच्छा प्रदर्शन किया. उन्होंने इस सीजन में 13 मैच खेले. जिनमें उन्होंने 200 से ज़्यादा के स्ट्राइक रेट से 364 रन बनाए. हालांकि, टूर्नामेंट के आखिर में उनका प्रदर्शन थोड़ा गिर गया.
पंजाब किंग्स ने IPL 2026 की शानदार शुरुआत करते हुए अपने शुरुआती 7 मैचों में से 6 में जीत हासिल की, लेकिन टीम का प्रदर्शन शर्मनाक रहा और वे प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने में नाकाम रहे. हालांकि युवा खिलाड़ी प्रियांश आर्य ने 200 से ज़्यादा के ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट से 364 रन बनाकर काफी उम्मीदें जगाईं, लेकिन टीम के मुख्य गेंदबाज संघर्ष करते नजर आए.
टीम के मुख्य गेंदबाज अर्शदीप सिंह का प्रदर्शन निराशाजनक रहा; उन्होंने 14 मैचों में सिर्फ 14 विकेट लिए और उनका इकॉनमी रेट 10.20 रहा, जो काफ़ी महंगा साबित हुआ.