ETV Bharat / sports

पैट कमिंस ने उस्मान ख्वाजा के आरोप पर तोड़ी चुप्पी, 70 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रखी अपनी बात

पैट कमिंस की उस्मान ख्वाजा के आरोप पर 70 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस ( AP )

सिडनी (ऑस्ट्रेलिया): ऑस्ट्रेलिया टेस्ट टीम के कप्तान पैट कमिंस ने आखिरकार सैंडपेपर कांड (बॉल-टैम्परिंग) पर शुक्रवार को 70 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी चुप्पी तोड़ी दी है. उन्होंने पूर्व बल्लेबाज उस्मान खान के दोवों को पूरी तरह से बकवास करार दिया. बता दें कि ख्वाजा ने अपनी आत्मकथा 'सब्र' (Sabr) में दावा किया था कि 2018 का 'सैंडपेपर-गेट' कांड में सारे खिलाड़ी शामिल थे. सिर्फ स्टीव स्मिथ, डेविड वॉर्नर और बैनक्रॉफ्ट को जिम्मेदार ठहराकर सजा देना सही नहीं था. इस कांड के बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने जांज करके वॉर्नर और स्मिथ पर 12-12 महीने का, जबकि बैनक्रॉफ्ट पर 9 महीने का प्रतिबंध लगाया गया था.

कमिंस ने क्या कहा?

पैट कमिंस ने अपनी 70 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर कहा कि उन्हें केपटाउन में बॉल-टेम्परिंग की योजना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और न ही इसमें उनकी कोई भूमिका थी. बता दें उस मैच के सारे गेंदबाजों का भी यही बयान है. जिसमें कमिंस के साथ हेजलवुड, स्टॉर्क और नाथन लियोन शामिल हैं.

पैट कमिंस की उस्मान ख्वाजा के आरोप पर 70 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस (AP) कमिंस ने कहा, 'मैं तब तक यहीं रहूंगा जब तक आपके पास और सवाल हैं. आज के बाद मैं इस बारे में दोबारा बात नहीं करना चाहता. कमिंस ने पत्रकारों से कहा, 'जब वह कहते हैं कि हम सबको पता था, तो अगर उनका मतलब यह है कि हमें पता था कि मैदान पर सैंडपेपर ले जाया जा रहा है, तो वह 100% गलत हैं. मैंने पिछले आठ सालों से लगातार यही कहा है. मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो रहा है. लेकिन मुझे लगता है कि उस्मान ने जो बातें कही हैं, वे उससे कहीं ज्यादा गंभीर हैं. उनका कहना है कि मैं और बाकी खिलाड़ी सैंडपेपर से बॉल-टैम्परिंग करने की साजिश के मुख्य सूत्रधार थे. यह पूरी तरह से बकवास है.' कमिंस ने उस्मान के बारे में क्या कहा?

इस दौरान कमिंस ने उस्मान के बारे में भी बात की और कहा कि यह वह उस्मान नहीं है जिसे मैं जानता हूं, यह वह उस्मान नहीं है जो उस टीम का हिस्सा रहा है, जिसने पिछले आठ सालों में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट कल्चर को फिर से बनाने में मदद की है. यह वह उस्मान है जो ऐसी घटना को उसी वक्त होने से रोक देता. उस्मान एक दोस्त है, लेकिन दोस्त एक-दूसरे की जिंदगी को लेकर इतने लापरवाह नहीं होते. अपनी किताब में, उज्जी (उस्मान) ने मेरी जिंदगी, कई अन्य लोगों की जिंदगी और मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट को लेकर भी काफी लापरवाही बरती है. ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस (AP)