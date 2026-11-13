पैट कमिंस ने उस्मान ख्वाजा के आरोप पर तोड़ी चुप्पी, 70 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रखी अपनी बात
ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने उस्मान ख्वाजा के बॉल-टैम्परिंग से जुड़े सनसनीखेज दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया.
Published : November 13, 2026 at 11:02 AM IST
सिडनी (ऑस्ट्रेलिया): ऑस्ट्रेलिया टेस्ट टीम के कप्तान पैट कमिंस ने आखिरकार सैंडपेपर कांड (बॉल-टैम्परिंग) पर शुक्रवार को 70 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी चुप्पी तोड़ी दी है. उन्होंने पूर्व बल्लेबाज उस्मान खान के दोवों को पूरी तरह से बकवास करार दिया. बता दें कि ख्वाजा ने अपनी आत्मकथा 'सब्र' (Sabr) में दावा किया था कि 2018 का 'सैंडपेपर-गेट' कांड में सारे खिलाड़ी शामिल थे. सिर्फ स्टीव स्मिथ, डेविड वॉर्नर और बैनक्रॉफ्ट को जिम्मेदार ठहराकर सजा देना सही नहीं था. इस कांड के बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने जांज करके वॉर्नर और स्मिथ पर 12-12 महीने का, जबकि बैनक्रॉफ्ट पर 9 महीने का प्रतिबंध लगाया गया था.
कमिंस ने क्या कहा?
पैट कमिंस ने अपनी 70 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर कहा कि उन्हें केपटाउन में बॉल-टेम्परिंग की योजना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और न ही इसमें उनकी कोई भूमिका थी. बता दें उस मैच के सारे गेंदबाजों का भी यही बयान है. जिसमें कमिंस के साथ हेजलवुड, स्टॉर्क और नाथन लियोन शामिल हैं.
कमिंस ने कहा, 'मैं तब तक यहीं रहूंगा जब तक आपके पास और सवाल हैं. आज के बाद मैं इस बारे में दोबारा बात नहीं करना चाहता. कमिंस ने पत्रकारों से कहा, 'जब वह कहते हैं कि हम सबको पता था, तो अगर उनका मतलब यह है कि हमें पता था कि मैदान पर सैंडपेपर ले जाया जा रहा है, तो वह 100% गलत हैं. मैंने पिछले आठ सालों से लगातार यही कहा है. मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो रहा है. लेकिन मुझे लगता है कि उस्मान ने जो बातें कही हैं, वे उससे कहीं ज्यादा गंभीर हैं. उनका कहना है कि मैं और बाकी खिलाड़ी सैंडपेपर से बॉल-टैम्परिंग करने की साजिश के मुख्य सूत्रधार थे. यह पूरी तरह से बकवास है.'
कमिंस ने उस्मान के बारे में क्या कहा?
इस दौरान कमिंस ने उस्मान के बारे में भी बात की और कहा कि यह वह उस्मान नहीं है जिसे मैं जानता हूं, यह वह उस्मान नहीं है जो उस टीम का हिस्सा रहा है, जिसने पिछले आठ सालों में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट कल्चर को फिर से बनाने में मदद की है. यह वह उस्मान है जो ऐसी घटना को उसी वक्त होने से रोक देता. उस्मान एक दोस्त है, लेकिन दोस्त एक-दूसरे की जिंदगी को लेकर इतने लापरवाह नहीं होते. अपनी किताब में, उज्जी (उस्मान) ने मेरी जिंदगी, कई अन्य लोगों की जिंदगी और मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट को लेकर भी काफी लापरवाही बरती है.
हालांकि पैट ने उस्मान का समर्थन भी किया और कहा कि उन्हें अपनी कहानी बताने का पूरा अधिकार है. लेकिन हम जो कहते हैं और जो करते हैं, उसके लिए हमें जवाबदेह होना चाहिए.
केप टाउन टेस्ट से पहले भी ऐसा हुआ
ख्वाजा ने यह भी दावा किया कि केप टाउन टेस्ट से पहले, पोर्ट एलिजाबेथ में खेले गए टेस्ट मैच में भी ऑस्ट्रेलिया ने गेंद के साथ छेड़छाड़ करने के लिए किसी चीज का इस्तेमाल किया था. हालांकि, कमिंस ने इस दावे को खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि यह उनके लिए नई बात थी कि 2018 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पोर्ट एलिजाबेथ में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में, ऑस्ट्रेलिया ने एक सेशन की शुरुआत में मैदान के किनारे गेंद पर सैंडपेपर का इस्तेमाल किया था, जैसा कि ख्वाजा ने आरोप लगाया है.
दोबार जांच होनी चाहिए या नहीं
कमिंस ने कहा कि यह क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पर निर्भर करता है कि 2018 के मामले की दोबारा जांच करना सही होगा या नहीं. बता देंकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इस हफ्ते की शुरुआत में कहा था कि वो इस मामले की दूबारा जांच नहीं कराना चाहता है.
वॉनर ने कमिंस पर साधा निशाना
कमिंस के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ओपनर डेविड वॉर्नर ने इस पर सबसे पहले अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि वे उनसे बहुत ज्यादा निराश हैं. वॉर्नर का आरोप है कि कमिंस ने अपने पूर्व साथी उस्मान ख्वाजा को मुसीबत में डाल दिया. फॉक्स स्पोर्ट्स के अनुसार, वॉर्नर ने कहा, 'पैट कमिंस आज सुबह (शुक्रवार) पूरी तैयारी के साथ आए थे. मैं अभी भी उज्जी (उस्मान ख्वाजा) के साथ खड़ा हूं और उन्होंने अपनी किताब में जो लिखा है, उसका समर्थन करता हूं. यह सच है, और मैं पूरी तरह से उनके साथ हूं. मुझे इस समय उनके लिए बुरा लग रहा है. मुझे लगता है कि आज कप्तान ने उज्जी को मुसीबत में डाल दिया है, और मैं इस बात से बहुत ज्यादा निराश हूं.'