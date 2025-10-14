ETV Bharat / sports

40वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में झारखंड के पार्थ सिंह किया नाम रोशन, बने सर्वश्रेष्ठ एथलीट

रांची: ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित कलिंगा स्टेडियम में संपन्न 40वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राज्य का नाम रोशन किया है. एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और ओडिशा एथलेटिक्स संघ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस प्रतियोगिता में झारखंड ने 2 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य पदक जीतकर कुल 8 पदक अपने नाम किए हैं.

रांची के उभरते एथलीट पार्थ सिंह ने बालक अंडर-20 आयु वर्ग में कमाल का प्रदर्शन करते हुए 100 मीटर दौड़ और लंबी कूद में दो स्वर्ण पदक जीते हैं. लंबी कूद में उन्होंने 7.82 मीटर की छलांग लगाकर नया नेशनल मीट रिकॉर्ड बनाया और 1099 अंकों के साथ देश के सर्वश्रेष्ठ एथलीट का खिताब अपने नाम किया है.

पार्थ के अच्छे प्रदर्शन से एथलेटिक्स समुदाय में दौड़ी खुशी की लहर

झारखंड की इस ऐतिहासिक सफलता पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, खेल मंत्री सुदिव्य कुमार, खेल सचिव मनोज कुमार, खेल निदेशक शेखर जमुआर और झारखंड एथलेटिक्स संघ के पदाधिकारी डॉ. मधुकांत पाठक (प्लानिंग कमेटी चेयरमैन), सीडी सिंह, अध्यक्ष, एसके पांडे, सचिव और प्रभाकर वर्मा ने पार्थ समेत पूरी टीम को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है.

टीम का उल्लेखनीय प्रदर्शन