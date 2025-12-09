ETV Bharat / sports

हादसे ने ​छीना दाहिना हाथ, तो बाएं से लिखी इबारत, पैरा शूटर विजय सिंह ने राष्ट्रीय स्तर पर जीता गोल्ड और ब्रॉन्ज

विजय सिंह कुंतल चुनाव ड्यूटी के दौरान सड़क दुर्घटना में गंभीर घायल हो गए और दांया हाथ इलाज के बाद भी सही नहीं हो पाया.

Para Shooter Vijay Singh Kuntal
पैरा शूटर विजय सिंह कुंतल (Courtesy- Vijay Singh)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 9, 2025 at 4:23 PM IST

3 Min Read
भरतपुर: कभी सरकारी वाहन की दुर्घटना में जिस युवक का दाहिना हाथ छीन लिया था, आज वही खिलाड़ी बन देश का मान बढ़ा रहा है. मुश्किलों को सीढ़ी बनाकर नई ऊंचाइयों तक पहुंचने की कहानी है भरतपुर जिले के गुनसारा गांव के पैरा शूटर विजय सिंह कुंतल की. 6th बी नेशनल पैरा शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में विजय सिंह ने बाएं हाथ से कमाल करते हुए गोल्ड और ब्रॉन्ज जीतकर साबित कर दिया कि जज्बा अगर सच्चा हो, तो कोई भी चोट खिलाड़ी की उड़ान नहीं रोक सकती.

विजय सिंह कुंतल बीएसएफ की 165 बटालियन जम्मू कश्मीर में सिपाही के रूप में कार्यरत है. 5 से 10 दिसंबर, 2025 तक नई दिल्ली स्थित डॉ. करनी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देशभर के 400–500 पैरा खिलाड़ी शामिल हुए. कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच विजय सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 मीटर एयर राइफल प्रोन पोजीशन में गोल्ड और 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग पोजीशन में ब्रॉन्ज अपने नाम किया.

Para Shooter Vijay Singh Kuntal
नेशनल पैरा शूटिंग चैंपियनशिप में विजय सिंह (Courtesy- Vijay Singh)

दुर्घटना ने छीना हाथ: विजय सिंह ने बताया कि उनकी जिंदगी वर्ष 2014 में अचानक बदल गई. उस समय वे 165 बीएन BSF मथुरा में कार्यरत थे. चुनाव ड्यूटी से लौटते समय उनकी टीम का सरकारी वाहन एक ट्रक से टकरा गया और पलट गया. इस हादसे में विजय सहित चार जवान गंभीर रूप से घायल हो गए. विजय के दाहिने हाथ में कई फ्रैक्चर हुए और लंबे समय तक इलाज के बावजूद हाथ सामान्य नहीं हो पाया. लेकिन जहां हालात हार मानने को मजबूर कर दें, वहीं से विजय ने अपने नाम के अनुरूप जीत की शुरुआत की. उन्होंने फैसला किया कि वे जीवन को अधूरा नहीं होने देंगे. उन्होंने बाएं हाथ से शूटिंग सीखना शुरू किया. एक ऐसा निर्णय जिसने उनके करियर की नई कहानी लिख दी.

अब तक 23 मेडल: दुर्घटना के छह साल बाद विजय सिंह ने 2020-21 में पैरा शूटिंग प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना शुरू किया. देखते ही देखते उनका प्रदर्शन राष्ट्रीय स्तर पर छा गया. पिछले कुछ वर्षों में वे कुल मिलाकर अब तक विभिन्न जोनल और राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में 23 मेडल अपने नाम कर चुके हैं. इस बार की नेशनल चैंपियनशिप ने उनके नाम को एक नई पहचान दे दी.

6th बी नेशनल पैरा शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में प्रदर्शन:

  • 10 मी. एयर राइफल प्रोन पोजीशन – गोल्ड
  • 10 मी. एयर राइफल स्टैंडिंग पोजीशन – ब्रॉन्ज

विजय सिंह ने बताया कि अब वो अपने करियर के सबसे बड़े लक्ष्य पर केंद्रित हैं. उन्होंने कहा बताया कि अब मेरी तैयारियां एशियन गेम्स 2026 और ओलम्पिक 2028 के लिए हैं. मैं देश के लिए मेडल जीतना चाहता हूं.

